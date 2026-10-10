ريال مدريد وفياريال | فينيسيوس يقضي على نظرية المؤامرة بأسوأ شكل ممكن.. وهنا عاد مورينيو لخصاله السيئة!

لم تكن النقاط الثلاث كافية لستر العيوب الفنية الفاضحة التي ظهرت على تشكيلة ريال مدريد، حيث قدم الفريق أسوأ مبارياته على الإطلاق منذ بداية الموسم الكروي الحالي، متفوقًا في السوء على كل تعثراته السابقة.

عجز خط الوسط عن بناء هجمة منظمة، وبدا التباعد بين الخطوط صارخًا، في وقت تسيد فيه لاعبو فياريال مجريات اللقاء واستحوذوا على الكرة بنسبة تجاوزت المتوقع وسط ارتباك دفاعي واضح وحصار فرض على دفاعات أصحاب الأرض.

جاء المردود باهتًا وبلا روح أو هوية تكتيكية، لدرجة دفعت مدرجات البرنابيو إلى التململ وإطلاق صافرات الاستهجان رفضًا لهذا المشهد العاجز الذي لا يليق بطموحات المنافسة على اللقب.



