ريال مدريد ورايو فاييكانو: أغمضوا أعينكم عن مشاكل الدفاع.. وغضب مورينيو لن يمنحكم أرقام برشلونة!

لم تكن النتيجة العريضة لتعكس حقيقة ما جرى فوق المستطيل الأخضر، إذ واصل الخط الخلفي لريال مدريد إظهار ارتباك واضح وتفكك مقلق بين أفراده، حيث ظهرت المساحات الشاسعة في عمق الدفاع وعلى الأطراف، تاركة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في مواجهة انفرادات وتسديدات متتالية كادت تعيد الضيوف إلى اللقاء في أكثر من مناسبة.

وتجلت أزمة الفريق في افتقاد التناغم وغياب الحماية اللازمة من خط الوسط، ليعيش الدفاع الملكي مجددًا على بسالة حارسه وتصدياته التي لولاها لاهتزت الشباك بعدد وافر من الأهداف، وهو ما فجّر ثورة غضب عارمة لدى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على خط التماس في الشوط الثاني حين شاهد فريقه عاجزًا عن مجاراة انتشار المنافس.

لكن تلك الثورة العصبية لن تمنح الفريق صلابة منظومة برشلونة الدفاعية التي تبنى على فكر جماعي وضغط خانق لا على مجرد ردود أفعال عصبية.



