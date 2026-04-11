Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

"يغضون الطرف عندما يريدون" .. هجوم صارخ من أربيلوا على التحكيم

فالفيردي لم يكن كافياً للبلانكوس، الذين تعادلوا 1-1 بفضل هدف ليمار وتعرضوا للصافرات في البرنابيو بعد 3 مباريات متتالية دون فوز.

لم يتمكن ريال مدريد من تجاوز التعادل 1-1 على أرضه أمام جيرونا في المباراة المبكرة للجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني. وقد خصصت هذه الجولة لتكريم الماضي، حيث ظهرت الشعارات القديمة وارتدت الفرق قمصانها التاريخية. وهي مبادرة لم يشارك فيها نادي الرئيس فلورنتينو بيريز.

لم يحقق الفريق أي فوز في آخر ثلاث مباريات خاضها: بعد الهزيمتين بنتيجة 2-1 أمام مايوركا في الدوري وعلى أرضه أمام بايرن ميونيخ في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يأتي التعادل مع جيرونا.


على الرغم من التقدم الذي سجله فالفيردي (في هدفه العاشر في عام 2026) في الدقيقة 51، إلا أن ليمار سجل هدف التعادل 1-1 قبل 11 دقيقة وسط صيحات الاستهجان في ملعب سانتياجو برنابيو.


  • ماذا قال أربيلوا؟

    بعد المباراة، احتج المدرب ألفارو أربيلوا على عدم احتساب ركلة جزاء لمبابي: "الخطأ واضح وجلي، حتى لو كنت على سطح القمر. القصة نفسها تتكرر هذا الأسبوع أيضاً، لماذا لم يتدخل نظام الفار؟ يتدخلون متى شاءوا، أما عندما لا يريدون، فإنهم يغضون الطرف".

    ريال مدريد يحتل المركز الثاني في الترتيب بفارق 6 نقاط عن برشلونة، الذي يلعب السبت على أرضه الديربي مع إسبانيول، ويمكنه في حال الفوز أن يبتعد بفارق 9 نقاط مع تبقي 7 جولات على نهاية الدوري.

    يلعب ريال مدريد مساء الأربعاء على ملعب بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، لكنه سيحتاج إلى معجزة ليقلب نتيجة الهزيمة 2-1 في مباراة الذهاب.



