تم تحديد سعره .. إنتر يستخدم أموال "صفقة برشلونة" لضم نيكو باز من ريال مدريد

صفقة صعبة، لكنها ليست مستحيلة بأي حال من الأحوال. وفقاً لما نشرته صحيفة «ريبوبليكا»، سيحاول إنتر في الصيف التعاقد مع نيكو باز، النجم الصاعد في صفوف كومو، الذي سجل 11 هدفاً هذا الموسم، مساهماً في الطفرة الرائعة التي حققها الفريق مع سيسك فابريجاس.
وهذه الفكرة قد تحدث فقط إذا أبدى ريال مدريد، الذي يمتلك حقوقه ويستعد لممارسة حق إعادة الشراء في نهاية الموسم، استعداداً للتفاوض. لكن بقاءه في مدريد ليس أمراً مفروغاً منه على الإطلاق.
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5