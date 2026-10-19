"يلعب بالـ125 التي دفعوها من أجله!" .. مورينيو يقارن ديوماندي بفينيسيوس

قدّم مدرب ريال مدريد، جوزيه مورينيو، تقييمًا صريحًا ليان ديوماندي بعدما سجّل اللاعب الشاب هدفًا فرديًا رائعًا وصنع آخر أمام إشبيلية.
وأقرّ مورينيو بالضغوط الواقعة على الجناح، مقارنًا مسار تطوّره بمسار فينيسيوس جونيور.
قدّم مدرب ريال مدريد، جوزيه مورينيو، تقييمًا صريحًا ليان ديوماندي بعدما سجّل اللاعب الشاب هدفًا فرديًا رائعًا وصنع آخر أمام إشبيلية.
وأقرّ مورينيو بالضغوط الواقعة على الجناح، مقارنًا مسار تطوّره بمسار فينيسيوس جونيور.
قدّم الجناح الشاب يان ديوماندي أداءً لا يُنسى في فوز ريال مدريد على إشبيلية برباعية مقابل هدف، حيث صنع هدف أردا جولر الأول قبل أن يختم الانتصار بهدف فردي رائع.
وانطلق اللاعب الصغير في مجهود قوي من الجهة الجانبية قبل أن يسدد الكرة بقدمه اليمنى داخل الشباك.
وأبرز هذا الأداء السرعة الانفجارية والموهبة الخام التي يتمتع بها ديوماندي في التحولات.
لكن المدرب جوزيه مورينيو استغل المؤتمر الصحفي بعد المباراة ليوضح حجم التطور الذي ما زال يحتاجه المهاجم الشاب.
سلّط مورينيو الضوء على حجم التوقعات الهائلة المفروضة على ديوماندي بسبب انتقاله المدوي إلى سانتياجو برنابيو. وقال مورينيو: "لديه الكثير ليطوّره ومساحة كبيرة للتحسّن. إنه شاب، ساذج، ولاعب لم يكتمل بعد، في ريال مدريد، مستوى المطالب مرتفع جدًا".
وأوضح المدرب البرتغالي: "بدلًا من أن يلعب بالرقم 25 على ظهره، فإنه يلعب بالـ125 التي دفعوها مقابله".
وفي الوقت الذي حدد فيه الجوانب التي تحتاج إلى تطوير تكتيكي، أعرب مورينيو عن ثقته الكاملة في أن ديوماندي سيصقل قراراته في الثلث الأخير من الملعب. وقال مورينيو: "إنه يتطور ويحتاج إلى تحسين إنهائه للهجمات، كثيرًا ما يصل إلى المناطق الخطيرة ويجد صعوبة في الهدوء في اللحظة الأخيرة، وفي تقديم تمريرات حاسمة أفضل، ورفع رأسه لرؤية زملائه".
وأضاف مورينيو مطمئنًا: "سيصل إلى ذلك. أتذكر كثيرًا عندما وصل فينيسيوس جونيور إلى مدريد، وبعد عامين أو ثلاثة أصبح لاعبًا على أعلى مستوى".
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على الرغم من وصفه بأنه "مشروع لم يكتمل بعد" من قبل مدربه، فإن قدرة ديوماندي على حسم المباريات تمنح ريال مدريد عمقًا هجوميًا مذهلًا.
تهدف الإدارة الحكيمة لمورينيو إلى حماية الجناح الشاب مع دفعه في الوقت ذاته للوصول إلى مستوى النخبة.
ويسعى ديوماندي إلى مواصلة تألقه في الوقت الذي يستعد فيه ريال مدريد للتحديات الأوروبية والمحلية المقبلة.