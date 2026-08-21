مورينيو: لامين يامال؟ لاعب كبير ولكن لا مكان له في ريال مدريد

وصرح المدرب البرتغالي: "هل كنت أرغب في ضم لامين يامال إلى ريال مدريد؟ لا. إنه بلا شك لاعب كبير، وفتى يمتلك إمكانات نمو مذهلة. ليس أمرًا طبيعيًا أن يصبح بطلًا لأوروبا والعالم في مثل سنّه، لكننا نملك تشكيلة على أعلى مستوى، ولن يجد مكانًا في فريقنا. هؤلاء هم لاعبيّ. ولاعبيّ هم الأفضل".

وأتبع: "يجب أن يكون المدرب درعًا للاعبيه عندما يكون أمامه ميكروفون. أما معهم، فيمكنني قول أشياء كثيرة لا أقولها علنًا".