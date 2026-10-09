أخبار الانتقالات | خطوة إنجليزية لدي يونج وريال مدريد يتواصل مع مكتوميناي ويوفنتوس يدعم هجومه من دوري روشن

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن تشيلسي يتابع موقف لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج مع برشلونة، تمهيدًا للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

البلوز يبحثون عن لاعب وسط جديد بعد رحيل الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، وصاحب الـ29 سنة يعتبر من أهم الأهداف التي يطمح النادي الإنجليزي للتعاقد معها، في الوقت الذي لا يمانع فيها برشلونة التخلي عن لاعبه الهولندي.