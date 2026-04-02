Getty Images Sport
ترجمه
ريال مدريد مستاء من طريقة تعامل توماس توخيل مع جود بيلينغهام خلال مشاركته مع منتخب إنجلترا
إحباط مدريد من رحلة «عديمة الجدوى»
ووصفت صحيفة «ماركا» الإسبانية هذه الرحلة بأنها «عديمة الجدوى»، مشيرة إلى أنها تثير «أسئلة أكثر من الإجابات» بالنسبة لريال مدريد. فبعد أن لعب جود بيلينغهام بضع دقائق فقط مع «البلانكوس» في فوزهم الأخير في ديربي مدريد ضد أتلتيكو مدريد عقب عودته من الإصابة، كان النادي يتوقع أن يحصل على وقت لعب مهم لاستعادة لياقته البدنية، أو أن يبقى في إسبانيا للتركيز على تعافيه تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي. لكن المدرب توخيل فضل إبقاءه على مقاعد البدلاء.
- Getty Images Sport
توشيل يشرح نهجه الحذر
يصر توخيل على أن قرار استبعاد بيلينغهام من مباراة التعادل 1-1 مع أوروغواي والهزيمة المفاجئة 1-0 أمام اليابان كان قرارًا مدروسًا. فقد أعطى المدرب الألماني الأولوية لصحة اللاعب على المدى الطويل على نتائج المباريات الودية، لا سيما مع اقتراب موعد كأس العالم 2026.
وفي حديثه إلى BBC Radio 5 Live، قال توخيل: "أعتقد أن المخاطرة كبيرة جدًا. لذا، فإن الاتجاه السائد هو أنه [بيلينغهام] لن يلعب. لقد استفدنا جميعًا من مشاركته. كان ممتازًا في التدريبات، لكنه شارك كلاعب محايد. لم يشارك في التدريبات بنسبة 100٪. لذلك، بدا الأمر جيدًا جدًا، لكننا ما زلنا نمنعه من اللعب، حتى لا نخاطر. الإصابة في العضلات، وهي إصابة خاصة جدًا، ونحن لا نريد على الإطلاق أن يتعرض لإصابة جديدة في هذه المرحلة من الموسم. وبالنسبة له أيضًا، كان من الجيد جدًا وجوده في المعسكر. كان ممتازًا".
مباراة دوري أبطال أوروبا تلوح في الأفق
يعتقد نادي ريال مدريد أن رفض توخيل منح بيلينغهام حتى بضع دقائق من وقت اللعب «لم يسهم كثيرًا» في جاهزيته لمباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المقبلة ضد بايرن ميونيخ. ويرى النادي أنه إذا كان بيلينغهام لائقًا بدنيًّا بما يكفي للتدرب مع المنتخب الوطني، فكان ينبغي الاستعانة به لمساعدته على استعادة مستواه قبل العودة إلى المهام المحلية في المرحلة الحاسمة من الموسم.
- Getty Images
دور بيلينغهام في تشكيلة منتخب إنجلترا
لا يزال توخيل مقتنعاً بأن هذه الرحلة كانت مفيدة، بغض النظر عن عدم مشاركة بيلينغهام في أي مباراة. ومع ذلك، فإن الخلاف بين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وريال مدريد يشير إلى أن استدعاءات اللاعب في المستقبل ستخضع لتدقيق شديد، خاصةً إذا كانت هناك أي مخاوف متبقية بشأن لياقته البدنية. وفي الوقت الحالي، تتجه الأنظار مجدداً إلى ملعب البرنابيو لمعرفة ما إذا كان بيلينغهام سيتمكن من التخلص من الصدأ واللعب دورًا رئيسيًا في سعي الفريق لتحقيق الثنائية (الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا) خلال الأسابيع المقبلة.