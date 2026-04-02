ريال مدريد مستاء من طريقة تعامل توماس توخيل مع جود بيلينغهام خلال مشاركته مع منتخب إنجلترا

يصر توخيل على أن قرار استبعاد بيلينغهام من مباراة التعادل 1-1 مع أوروغواي والهزيمة المفاجئة 1-0 أمام اليابان كان قرارًا مدروسًا. فقد أعطى المدرب الألماني الأولوية لصحة اللاعب على المدى الطويل على نتائج المباريات الودية، لا سيما مع اقتراب موعد كأس العالم 2026.

وفي حديثه إلى BBC Radio 5 Live، قال توخيل: "أعتقد أن المخاطرة كبيرة جدًا. لذا، فإن الاتجاه السائد هو أنه [بيلينغهام] لن يلعب. لقد استفدنا جميعًا من مشاركته. كان ممتازًا في التدريبات، لكنه شارك كلاعب محايد. لم يشارك في التدريبات بنسبة 100٪. لذلك، بدا الأمر جيدًا جدًا، لكننا ما زلنا نمنعه من اللعب، حتى لا نخاطر. الإصابة في العضلات، وهي إصابة خاصة جدًا، ونحن لا نريد على الإطلاق أن يتعرض لإصابة جديدة في هذه المرحلة من الموسم. وبالنسبة له أيضًا، كان من الجيد جدًا وجوده في المعسكر. كان ممتازًا".