ريال مدريد - مانشستر سيتي، فالفيردي يحكي حكاية مع سيدورف: "أتذكر ما قلت لك؟ 'ما الذي ينقصك عن كروس؟!'"

خلال المقابلة، كان هناك أيضًا مجال لظهور قصير لكلارنس سيدورف، الذي كان حاضرًا في المنطقة المختلطة لـ Prime Video: "عندما عملنا معًا، قلت لك شيئًا - يتذكر لاعب الوسط السابق لفالفيردي - 'ما الذي ينقصك عن كروس؟!'. أنت تلعب في جميع المراكز في الملعب، وهذه الأمسية هي مكافأة على كل ما قمت به. أردت أن أقول لك إنني لا أملك أي أسئلة، لكنني فخور بمسيرتك". ثم يواصل سيدورف سرد القصة، حتى بعد توديعه لفالفيردي: "كان يقول لي إنه لا يصدق أنه يمكنه الوصول إلى مستوى كروس، فرددت عليه قائلاً إننا سنتحدث عن ذلك مرة أخرى في يوم من الأيام".