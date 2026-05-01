أوقف المدرب الشهير جوزيه مورينيو الشائعات المتداولة حول احتمال عودته إلى ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في إسبانيا.
"ريال مدريد لم يتصل بي".. مورينيو ينهي الجدل بشأن عودته للملكي!
"لم يتحدث معي أحد من ريال مدريد. أستطيع أن أؤكد ذلك"، قال المدرب البالغ من العمر 63 عامًا للصحفيين. وكان موقع "ذا أتلتيك" قد أفاد في وقت سابق بأن مورينيو قد يخلف بشكل مفاجئ ألفارو أربيلوا في الفريق الملكي، الذي يبدو أنه على وشك الرحيل.
وبناءً على ذلك، يُعتبر البرتغالي، الذي يدرب حالياً بنفيكا لشبونة، الخيار المفضل لرئيس النادي فلورنتينو بيريز.
"أنا في عالم كرة القدم منذ سنوات عديدة وأنا معتاد على مثل هذه الأمور. لكن لا يوجد أي شيء من ريال مدريد، لا يزال لدي عقد لمدة عام آخر مع بنفيكا".
يُقال إن جوزيه مورينيو لديه بند في عقده مع بنفيكا يسمح له بالانسحاب
ستكون عودة مورينيو إلى مدريد حدثًا مذهلاً ومفاجئًا في آن واحد. فقد قاد ريال مدريد في 178 مباراة بين عامي 2010 و2013، وفاز خلال تلك الفترة بلقب الدوري وكأس إسبانيا مرة واحدة.
في سبتمبر من العام الماضي، عاد مورينيو إلى بنفيكا، حيث كان قد قضى فترته الأولى كمدرب رئيسي في عام 2000. ويُقال إن عقده يتضمن بنداً للفسخ مقابل حوالي ثلاثة ملايين يورو.
سجل جوزيه مورينيو مع ريال مدريد
- المباريات: 178
- انتصارات: 127
- التعادل: 28
- الخسائر: 23
- فارق الأهداف: 476:171
- متوسط النقاط: 2,30
- الألقاب: 3