"يتستر على عامين بدون بطولات" .. لابورتا يرد بقوة على هجوم بيريز
لابورتا يرد على بيريز بشأن تعليقاته حول نيجريرا
أطلق رئيس نادي برشلونة رداً حاداً على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بيريز، فخلال مؤتمر صحفي أعلن فيه ترشحه لإعادة انتخابه، ادعى بيريز أن قضية نيجريرا أدت إلى «سرقة» ألقاب من ريال مدريد. واتهم لابورتا بيريز بمحاولة صرف الانتباه عن تراجع ريال مدريد عن تحقيق النجاحات خلال العامين الماضيين.
وأكد أن برشلونة لن يتسامح مع ما وصفه بالاتهامات الكاذبة الموجهة للنادي. كما أكد رئيس برشلونة أن العلاقات بين الناديين قد تدهورت أكثر في ظل التحقيق الجاري بشأن التحكيم. وكان بيريز قد وصف في وقت سابق العلاقة بين الناديين بأنها "منقطعة تمامًا".
لابورتا يصف استراتيجية بيريز بـ«الشاذة»
لم يخفِ لابورتا إحباطه عند حديثه عن مؤتمر بيريز الصحفي وطريقة تعامل ريال مدريد مع قضية نيجريرا.
وقال لابورتا، وفقاً لما نقلته صحيفة ماركا: "أعتقد أن الأمر كان سخيفاً، لكنه كان جزءاً من استراتيجية، الاستراتيجية التي ذكرتها... كانت تهدف إلى صرف الانتباه عن عامين لم يحققا أي إنجازات، وهذا الأمر يقلقهم للغاية، عليهم تبرير ما لا يمكن تبريره بطريقة ما، وأفضل طريقة هي إثارة المشاكل وإلقاء اللوم على برشلونة. لن نسمح بذلك. أنا متأكد من أننا في النادي سنرد على ذلك".
لابورتا يعد برد
كما أشار إلى أن تركيز ريال مدريد على برشلونة يعكس حالة من عدم الثقة داخل النادي، وأكد أنه وفريقه سيردون إذا ما هاجم «البلانكوس» الفريق الكتالوني.
وقال: "طالما أنهم لا يستخدمون برشلونة للتغطية على مشاكلهم، فأنا أحترمهم. عندما يستخدمون برشلونة، نرد. في ذلك المؤتمر الصحفي، حاولوا استخدام برشلونة بطريقة بشعة، ونشروا أكاذيب حول قضية معينة، وصرحوا بأشياء غير صحيحة. لن أعلق على المسألة الأخرى، لأنني لا أهتم بما يقولونه في مدريد أو عن ريال مدريد. عندما يتحدثون عن برشلونة، نرد بقوة. خرج [نائب الرئيس] يوستي ووصف ذلك المؤتمر الصحفي، وأنا أتفق معه".
برشلونة يستعد لمزيد من التداعيات
من المتوقع أن يواصل برشلونة الدفاع عن موقف النادي علنًا مع اشتداد التوترات مع ريال مدريد. وقد أشار لابورتا بالفعل إلى أن النادي سيرد بقوة على أي اتهامات يعتبرها كاذبة أو ضارة. ومن المرجح أيضًا أن يؤدي هذا الخلاف إلى زيادة التدقيق في قضية نيجريرا، مع تزايد الضغوط على الناديين داخل الملعب وخارجه.