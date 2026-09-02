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Paul Pogba Karim Benzema Riyad Mahrez GOA ONLYGoal AR
أحمد فرهود

من ثنائي ريال مدريد الراحل إلى كريم بنزيما ورياض محرز!.. كتيبة مرعبة من "الأسماء العالمية الحرة" بلا أندية

فقرات ومقالات
كريم بنزيما
رياض محرز
مارسيلو بروزوفيتش
بول بوجبا
جادون سانشو
رحيم ستيرلنج
فيليب كوتينيو
دافيد ألابا
داني كارفاخال
ريال مدريد
الهلال
الأهلي
النصر
الاتحاد
برشلونة
مانشستر يونايتد
دوري روشن السعودي
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز

عشاق الساحرة المستديرة يترقبون مصير هؤلاء النجوم..

أُغلِق سوق الانتقالات الصيفية، في معظم الدول الأوروبية، بنهاية يوم 1 سبتمبر 2026؛ ولكن لا يزال هُناك العديد من النجوم العالميين الكبار، الذين لم يحسموا مستقبلهم حتى الآن.

هؤلاء النجوم لا يزالوا بإمكانهم الانتقال إلى بعض الفرق الأوروبية، التابعة للدول التي لم يُغلق فيها الميركاتو بعد؛ أو حتى اللجوء إلى المسابقات الخليجية، وخاصة دوري روشن السعودي للمحترفين.

حتى أن القوانين تسمح للاعبين، الذين أصبحوا "بدون عقد" قبل إغلاق الميركاتو الصيفي؛ أن ينضموا إلى الأندية الأوروبية التابعة للدول التي انتهى فيها سوق الانتقالات، لكن وفقًا لشروط محددة بالطبع.

أبرز هذه الشروط؛ تتمثّل في عدد اللاعبين بالقائمة وموافقة الرابطة المحترفة، بالإضافة إلى اللعب المالي النظيف وتصاريح العمل - حسب الدولة -.

ووسط كل ذلك؛ سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا خلال السطور القادمة، أبرز الأسماء العالمية "الحرة" في وقتنا هذا..

  • 1/ كريم بنزيما

    في اليومين الماضيين.. أعلن عملاق الرياض الهلال فسخ عقد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بـ"التراضي"؛ وذلك بعد 6 أشهر فقط مع الفريق الأول لكرة القدم.

    نعم؛ بنزيما انضم إلى الهلال في فبراير 2026، قادمًا من عملاق جدة نادي الاتحاد.

    لكن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 38 سنة، لم يثبت نفسه مع الزعيم الهلالي؛ ليتم فسخ عقده بشكلٍ رسمي، مع وجود مسارين أمامه هما:

    * أولًا: خوض تجربة أخيرة في مسيرته الكروية.

    * ثانيًا: اعتزال كرة القدم بشكلٍ نهائي.

    والمثير في الأمر أن كثير من التقارير العالمية، أكدت أن كريم بنزيما قريب من إعلان اعتزاله كرة القدم نهائيًا؛ مع عدم خوض أي تجربة جديدة في مسيرته، عقب الرحيل عن الهلال.

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  • 2/ رياض محرز

    فجّر عملاق جدة الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل؛ عندما قرر فسخ عقد النجم الجزائري رياض محرز، بشكلٍ رسمي.

    وعلى عكس فترة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مع عملاق الرياض الهلال؛ كتب محرز المجد مع الفريق الأهلاوي الكبير، وذلك على النحو التالي:

    * موسم 2024-2025: قيادة الأهلي إلى أول لقب في تاريخه؛ بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    * موسم 2025-2026: قيادة الأهلي للحفاظ على لقب النخبة الآسيوية؛ مع التتويج بكأس السوبر السعودي.

    وكان محرز البالغ من العمر 35 سنة، أحد أهم اللاعبين في هذه الإنجازات؛ إلا أن الأهلي قرر فسخ عقده بدفع قيمة "الشرط الجزائي"، والتي يُقال إنها 15 مليون يورو تقريبًا.

    وبعد الرحيل عن الأهلي؛ ارتبط اسم الساحر الجزائري بالاستمرار في الملاعب السعودية، وتحديدًا من بوابة فريق العاصمة الشباب أو نادي الاتفاق.

    ولا تزال الانتقالات الصيفية مستمرة في السعودية؛ بينما من الممكن أن ينضم إلى أحد الفرق الأوروبية التي أُغلق الميركاتو فيها، وذلك كـ"وكيل حر" وبشروط محددة.

  • 3/ دافيد ألابا

    النجم النمساوي الكبير دافيد ألابا، عانى خلال العامين الأخيرين مع العملاق الإسباني ريال مدريد؛ سواء على مستوى الإصابات، أو تراجع الأداء الفني والبدني.

    ونتيجة لذلك؛ استغنى ريال مدريد عن ألابا بشكلٍ رسمي، في صيف العام الحالي.

    رحيل النجم النمساوي عن "الميرينجي"؛ يأتي بعد 5 سنواتٍ كاملة مثّل فيها الفريق الأول لكرة القدم، على النحو التالي:

    * مباريات: 132.

    * دقائق: 9.651.

    * مساهمات تهديفية: 14.

    * أهداف: 5.

    * تمريرات حاسمة: 9.

    وحتى الآن؛ من غير الواضح الوجهة القادمة لدافيد ألابا البالغ من العمر 34 سنة، والذي يجيد في قلب الدفاع والظهير الأيسر وحتى وسط الميدان.

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  • 4/ داني كارباخال

    الظهير الأيمن الإسباني الكبير داني كارباخال، ودع العملاق العاصمي ريال مدريد في صيف العام الحالي؛ وذلك بعد أن ارتدى قميصه، طوال مسيرته الكروية تقريبًا.

    ويُعد كارباخال أحد أبناء ريال مدريد؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الانتقال إلى نادي باير ليفركوزن الألماني صيف 2012.

    إلا أن كارباخال عاد إلى "الميرينجي"، بعد عام واحد فقط من الرحيل؛ ليظل يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حتى الرحيل الرسمي والنهائي صيف عام 2026.

    ومنذ الرحيل عن "الميرينجي"؛ واسم الظهير الإسباني يرتبط بالدوريات الخليجية - خاصة السعودية وقطر -، بالإضافة إلى بعض الفرق الأوروبية بالطبع.

    إلا أنه حتى يومنا هذا؛ لم يقم داني كارباخال البالغ من العمر 34 سنة، باختيار أي فريق جديد.

  • 5/ بول بوجبا

    رغم أن عقد النجم الفرنسي بول بوجبا البالغ من العمر 33 سنة، كان مستمرًا مع النادي المحلي موناكو، حتى 30 يونيو 2027؛ إلا أنه رحل في صيف العام الحالي، بشكلٍ رسمي.

    والحقيقة أن إدارة موناكو، هي من أرادت التخلص من بوجبا، بسبب الإصابات والمشاكل البدنية التي عانى منها؛ وذلك منذ الانضمام إلى صوف الفريق الأول لكرة القدم، صيف 2025.

    وأساسًا.. بوجبا انضم إلى موناكو، بعد انتهاء كابوس "إيقافه" بسبب المنشطات؛ إلا أنه اصطدم بواقع الإصابات والانهيار البدني، بعد ذلك.

    * أرقام بوجبا مع موناكو:

    - مباريات: 6.

    - دقائق: 115.

    - أهداف: 0.

    - تمريرات حاسمة: 0.

    ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ هو: "من الذي سيتعاقد مع لاعب عانى من أزمة إيقاف وإصابات وتراجع في المستوى؟!".

  • 6/ مارسيلو بروزوفيتش

    قبل 3 سنوات من الآن؛ كان النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش البالغ من العمر 33 سنة، أحد أهم نجوم العملاق الإيطالي إنتر.

    بل أن بروزوفيتش كان مطلوبًا في أندية أوروبية كبيرة، خلال تلك الفترة تحديدًا؛ مثل العملاق الكتالوني برشلونة، الذي كان يقوده وقتها المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز.

    لكن في النهاية؛ حط النجم الكرواتي الرحال في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا مع النادي العاصمي النصر.

    ولعب بروزوفيتش 3 مواسم مع النصر؛ اختتمها بالتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في 2025-2026.

    وبعد الاحتفال بلقب الدوري؛ وجد بروزوفيتش عقده ينتهي مع الفريق النصراوي بدون تجديد، حيث لم يعثر على أي نادٍ آخر حتى الآن.

    وقيل إن بروزوفيتش عُرِض على عملاق جدة الأهلي، بعد الرحيل عن النصر في 30 يونيو 2026؛ لكن تم رفضه، والتوجه إلى خيارات أخرى.

  • 7/ جادون سانشو

    واحدة من أكبر المفاجآت؛ هي عدم توقيع النجم الإنجليزي جادون سانشو مع أي نادٍ، منذ الرحيل عن العملاق المحلي مانشستر يونايتد في 30 يونيو 2026.

    سانشو يبلغ من العمر 26 سنة فقط، ويمتلك إمكانات فنية كبيرة، حتى ولو تراجع مستواه مؤخرًا؛ لذا.. فإن عدم توقيعه مع أي نادٍ إلى الآن، يظل لغزًا كبيرًا.

    وعلى الرغم من ذلك، ارتبط اسم النجم الإنجليزي بكثير من الأندية، في صيف العام الحالي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

    * ثانيًا: نادي روما الإيطالي.

    ومن الممكن أن ينضم سانشو إلى أحد هذين الناديين كـ"وكيل حر"، طالما أنه لم يكن يرتبط بأي عقد قبل إغلاق الميركاتو الصيفي؛ ولكن ذلك سيتطلب استيفاء بعض الشروط، رغم ذلك.

    وبخلاف الناديين سالفي الذكر؛ قيل في مفاجأة من العيار الثقيل، إن جادون سانشو قد يخوض تجربة احترافية في نادي بالميراس البرازيلي.

  • 8/ فيليب كوتينيو

    عندما يتم ذكر اسم النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، البالغ من العمر 34 سنة؛ فإننا نتحدث عن قصة حزينة للغاية، في عالم الساحرة المستديرة.

    كوتينيو كان يقدّم أفضل مستوياته الكروية، مع نادي ليفربول الإنجليزي؛ وذلك قبل أن تتراجع مسيرته تدريجيًا، بعد الانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة.

    وانتقل كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة، في الميركاتو الشتوي "يناير 2018"، مقابل 120 مليون يورو مع متغيّرات؛ إلا أنه لم يحتمل الضغوطات، ليفشل مع العملاق الكتالوني بشكلٍ كبير.

    وبعد مرحلة برشلونة؛ تنقل النجم البرازيلي بين عديد الأندية، وصولًا إلى الفريق المحلي فاسكو دي جاما صيف عام 2025.

    وأنهى كوتينيو مسيرته مع فاسكو، في فبراير 2026؛ حيث لم يوقع عقود مع أي نادٍ منذ ذلك الوقت، بحجة الإرهاق الذهني والنفسي.

  • 9/ رحيم سترلينج

    مثل البرازيلي فيليب كوتينيو؛ فإن قصة النجم الإنجليزي رحيم سترلينج مع عالم الساحرة المستديرة، محزنة للغاية.

    بداية سترلينج البالغ من العمر 31 سنة، كانت صاروخية للغاية؛ انطلاقًا من ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ووصولًا إلى مواطنهما تشيلسي.

    لكن.. مستوى سترلينج بدأ في التراجع الكبير؛ ليتخلى عنه تشيلسي في يناير 2026، قبل أن يوقع مع نادي فينورد الهولندي لمدة 6 أشهر فقط.

    ولم يجدد فينورد عقد النجم الإنجليزي، بمجرد انتهائه في 30 يونيو 2026؛ ليبقى اللاعب بدون أي نادٍ، في وقتنا الحالي.

    * أرقام رحيم سترلينج مع فينورد:

    - مباريات: 8.

    - دقائق: 421.

    - أهداف: 0.

    - تمريرات حاسمة: 1.

  • 10/ أسماء عالمية أخرى

    بخلاف الأسماء سالفة الذكر؛ فهُناك العديد من "النجوم العالميين المهمين" الذين لا يرتبطون بعقود مع أي نادٍ حاليًا، أمثال:

    * إيف بيسوما "30 عامًا": رحل عن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في صيف العام الحالي.

    * الإيفواري ويلفرد زاها "33 عامًا": رحل عن نادي جلطة سراي التركي في صيف العام الحالي.

    * البرتغالي ريناتو سانشيز "29 عامًا": رحل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف العام الحالي.

    * الهولندي جورجينيو فينالدوم "35 عامًا: رحل عن نادي الاتفاق السعودي في صيف العام الحالي.

    أيضًا.. لا ننسى الأسطورة الإسبانية سيرخيو راموس "40 عامًا"، والذي لم يعلن اعتزاله الكرة حتى الآن؛ ولكنه لم يرتبط بأي نادٍ منذ الرحيل عن نادي مونتيري المكسيكي، في يناير 2026.