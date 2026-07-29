لا تخف يا ريال مدريد: كأس العالم ورهان هانزي فليك الدليل.. برشلونة ورودري "صفقة إعلامية" فقط!

رودري هيرنانديز.. واحد من أكثر الأسماء "المُغرية"، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية؛ خاصة أن النجم الإسباني يرغب في الرحيل عن العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، والعودة إلى بلاده من جديد.

وبالطبع، نجم بحجم رودري إذا عاد إلى الملاعب الإسبانية مجددًا؛ فسيكون ذلك من بوابة نادي العاصمة ريال مدريد، أو العملاق الكتالوني برشلونة.

وأساسًا.. اسم هذا اللاعب البالغ من العمر 30 سنة، والذي ينتهي عقده مع "السيتزنس" صيف 2027، يرتبط بفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم منذ أسابيع عديدة؛ قبل أن تتردد أنباء في الأيام القليلة الماضية، عن استفسار برشلونة للتعاقد معه.

وسبب ارتباط اسم برشلونة برودري مؤخرًا؛ هو إصابة النجم الهولندي فرينكي دي يونج، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

فرينكي أُصيب على مستوى الركبة، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026؛ وسط تأكيدات إعلامية على غيابه لمدة 4 أو 5 أشهر، قابلة للزيادة حال فشل العلاج التحفظي واضطراره للخضوع إلى عملية جراحية.

لكن رغم ذلك، صفقة رودري وبرشلونة تبدو "إعلامية"، أكثر من كونها حقيقة على أرض الواقع؛ وهو ما سنحاول أن نستعرضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..