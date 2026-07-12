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أحمد فرهود

من رماد ريال مدريد إلى مجد المونديال: جود بيلينجهام يرفض السقوط.. وعلى جوزيه مورينيو تعلُّم الدرس وإلا!

فقرات ومقالات
جود بيلينجهام
جوزيه مورينيو
ريال مدريد
إنجلترا
كأس العالم
الدوري الإسباني

النسخة المرعبة من جود بيلينجهام تعود..

لا يوجد في عالم الساحرة المستديرة، سيناريو أكثر إثارة من عودة "بطل مكسور"؛ ليثأر لكبريائه أمام العالم أجمع، في محفل كروي كبير.

الحديث هُنا عن النجم جود بيلينجهام؛ الذي يقدّم بطولة كأس عالم مبهرة في النسخة الحالية "2026"، مع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم.

بيلينجهام قرر خلع "عباءة الإحباط"، التي ارتداها مع العملاق الإسباني ريال مدريد، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ ليقود منتخب إنجلترا للتأهُل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وآخر الليالي المونديالية، التي تألق فيها هذا النجم الإنجليزي الكبير؛ جاءت ضد منتخب النرويج في دور ربع النهائي، حيث سجل هدفين قادا بهما منتخب بلاده للفوز (2-1).

وربما ما يقدمه بيلينجهام في مونديال القارة الأمريكية، يكون بمثابة الرسالة المهمة للبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد للعملاق الإسباني ريال مدريد؛ قبل بداية الموسم الرياضي الجديد، في 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تألُق جود بيلينجهام في بطولة كأس العالم 2026..

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    جود بيلينجهام.. من موسم الريال الصعب إلى التوهج في المونديال!

    استعاد النجم الإنجليزي جود بيلينجهام توهجه الكروي؛ وذلك في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    بيلينجهام البالغ من العمر 23 سنة، يُعد أحد أهم عناصر منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم؛ الذي قاده للتأهُل إلى نصف نهائي كأس العالم، على النحو التالي:

    * أولًا: تفاهُمه الرائع مع زملائه؛ خاصة في خط هجوم منتخب إنجلترا.

    * ثانيًا: تحركاته من الخلف للأمام؛ التي تضرب دفاعات الخصوم ببراعة.

    * ثالثًا: أهدافه المؤثرة؛ حيث هز شباك الخصوم "6 مرات" في ست مباريات - حتى الآن -.

    وأساسًا.. هذا التألُق الذي يعيشه بيلينجهام في المونديال؛ يأتي بعد موسم صعب للغاية في 2025-2026، مع العملاق الإسباني ريال مدريد.

    وتمثّلت صعوبات بيلينجهام مع ريال مدريد؛ في الانخفاض الكبير بمستواه الفني، بالإضافة إلى "الموسم الصفري" للفريق الأبيض أيضًا.

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مونديال 2026.. لهذا السبب يتألق بيلينجهام مع منتخب إنجلترا!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ لنتحدث عن سر تألُق النجم الإنجليزي جود بيلينجهام مع منتخب بلاده، في بطولة كأس العالم 2026.

    السبب الرئيس؛ هو المركز الذي يلعب فيه بيلينجهام مع إنجلترا، والذي يجعله قريبًا من مرمى الخصوم.

    وقوة بيلينجهام الأساسية تتمثّل في قربه من مرمى الخصوم؛ حيث يستغل وقتها ذكائه في التحركات خلف المدافعين، وكذلك جودته التهديفية الكبيرة.

    وهذا ما تأكد منه الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم؛ الذي قام بالآتي:

    * أولًا: الاعتماد على ثنائي ارتكاز، مكوّن من ديكلان رايس وإيليوت أندرسون.

    * ثانيًا: تولي رايس تحديدًا؛ مهمة حمل الكرة من الخلف للأمام.

    * ثالثًا: إعطاء الحرية إلى بيلينجهام؛ ليكون أقرب للمرمى.

    بمعنى.. توخيل جعل المهمة الإساسية لجود بيلينجهام؛ هي تقديم الزيادة العددية داخل منطقة الـ18، بعيدًا عن بناء اللعب وغيره.

    وإذا نظرنا إلى معظم أهداف بيلينجهام في المونديال، وخاصة ثنائيته ضد منتخب النرويج في دور ربع النهائي؛ سنتأكد من ما ذكرناه في السطور الماضية، تمامًا.

    ولا يعني ذلك أيضًا، أن بيلينجهام لم يساعد دفاعيًا أو يُشارك في اللعب؛ بل له أدوارًا مهمة في الجانبين، ولكن ليس كـ"مهمة أساسية" مع منتخب إنجلترا.

  • Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    موسم 2025-26.. سر انهيار أداء بيلينجهام مع ريال مدريد

    ما ذكرناه في السطور الماضية؛ يختلف تمامًا عن ما كان يقوم به النجم الإنجليزي جود بيلينجهام مع العملاق الإسباني ريال مدريد، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026 تحديدًا.

    نعم.. الجهاز الفني لريال مدريد، سواء بقيادة تشابي ألونسو أولًا أو ألفارو أربيلوا بعد ذلك؛ كان كثيرًا ما يوظف بيلينجهام في المباريات، على النحو التالي:

    * أولًا: لاعب وسط ثانٍ؛ تكون مهمته السيطرة على الكرة وبناء اللعب.

    * ثانيًا: لاعب وسط أيسر؛ بحيث يُساعد هجوميًا ودفاعيًا في هذا الجانب.

    وبما أن بيلينجهام ليس ذلك اللاعب المبهر، في بناء اللعب والخروج من الضغط؛ فقد تأثر مستواه بشكلٍ واضح مع ريال مدريد، في الموسم الماضي.

    وإذا عُدنا بالذاكرة إلى أول موسم للنجم الإنجليزي مع الميرينجي، وتحديدًا في 2023-2024، سنجد أنه الأفضل على الإطلاق مع الفريق، لأنه كان يتم توظيفه مثلما يحدث مع إنجلترا الآن؛ كلاعب قريب من المرمى يفك دفاعات الخصم بتحركاته من الخلف للأمام، ويسجل الكثير من الأهداف.

    مقارنة أرقام بيلينجهام في 2023-2024 و2025-2026 مع الريال:

    - مباريات:

    * موسم 2023-2024: 42.

    * موسم 2025-2026: 40.

    - دقائق:

    * موسم 2023-2024: 3.644.

    * موسم 2025-2026: 2.718.

    - مساهمات تهديفية:

    * موسم 2023-2024: 36.

    * موسم 2025-2026: 13.

    - أهداف:

    * موسم 2023-2024: 23.

    * موسم 2025-2026: 8.

    - تمريرات حاسمة:

    * موسم 2023-2024: 13.

    * موسم 2025-2026: 5.

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  • Jose Mourinho Roma Europa League final 2023Getty

    ريال مورينيو.. توهج بيلينجهام يتوقف على "صفقة الوسط"!

    السؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ هو: "هل يستمر توهج النجم الإنجليزي جود بيلينجهام مع العملاق الإسباني ريال مدريد في 2026-2027؟!".

    الإجابة على هذا السؤال؛ تتوقف على كيفية توظيفه من قِبل المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي عاد إلى ريال مدريد صيف 2026.

    وحتى الآن.. لم يتعاقد ريال مدريد مع أي لاعب وسط، في سوق الانتقالات الصيفية؛ كما أنه من غير الوارد الاعتماد على الفرنسي أوريليان تشواميني والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي في "التشكيل الأساسي" معًا، بعد العلاقة المتوترة بينهما.

    وبالتالي.. قد يتم توظيف بيلينجهام كـ"لاعب وسط ثانٍ"، بجوار تشواميني أو فالفيردي، حال عدم التعاقد مع صفقة جديدة في هذا المركز؛ وهو ما يعني تواصل مستوى جود المُخيب للآمال، والذي ظهر عليه في الموسم المنصرم.

    لكن المؤشرات تقول إن ريال مدريد، يعمل على التعاقد مع لاعب وسط جديد؛ وبالتالي عودة بيلينجهام لشغل مركز قريب من مرمى الخصوم، الأمر الذي سيُساعده على تقديم أفضل مستوياته.

    ونحن لن نستطيع الحكم الآن، على ما سيكون عليه "أداء" بيلينجهام مع ريال مدريد في الموسم القادم، رغم توهجه في بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك حتى التعرف على جميع صفقات الميرينجي، وطريقة لعب مورينيو.

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