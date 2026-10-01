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أحمد فرهود

لا تورط نفسك يا ريال مدريد مع فيرجيل فان دايك.. ودينزل دومفريس "المنحوس" يعيد لنا نسخة إنتر الضائعة ضد اليونان

فقرات ومقالات
فيرجيل فان دايك
دينزل دومفريس
هولندا
ريال مدريد
إنتر
تشافي هرنانديز
اليونان ضد هولندا
اليونان
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

مباراة كانت مليئة بالإثارة..

"مشاعر مختلطة" عاشها الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم؛ وذلك في مواجهة اليونان، ضمن الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الثانية" ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

نعم؛ تشافي شاهد منتخب هولندا يتعرض لـ"إذلال كروي" في الشوط الأول من المباراة، أمام منتخب يوناني أكثر من رائع.

وتقدم اليونانيون (2-0) في البداية؛ بواسطة كل من فوتيس إيونيديس وجيورجيوس ماسوراس، في الدقيقتين 23 و45+2.

لكن.. "هولندا تشافي" عادت بقوة في الشوط الثاني؛ وذلك بتحكم كامل في مجريات اللعب مع إدراك التعادل (2-2)، عن طريق فيرجيل فان دايك وتيجاني رايندرز في الدقيقتين 59 و89.

وبهذه النتيجة؛ وصل الهولنديون إلى النقطة الخامسة في "المركز الثاني"، وبفارق نقطتين عن المنتخب اليوناني الأول لكرة القدم "المتصدر".

وهُناك لاعبان من منتخب هولندا الأول لكرة القدم؛ يجب التوقف عندهما بعد مواجهة اليونان مساء الخميس، وهو ما سنستعرضه في السطور التالية..

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    فيرجيل فان دايك.. عيوب عديدة ضد منتخب اليونان

    في الساعات القليلة الماضية؛ كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن خطة من العملاق الإسباني ريال مدريد، من أجل التعاقد مع المدافع الهولندي المخضرم فيرجيل فان دايك.

    الخطة المدريدية لخطف فان دايك من العملاق الإنجليزي ليفربول، هي شبيهة بتلك التي تم تنفيذها لخطف الفرنسي إبراهيما كوناتي من نفس الفريق؛ كالتالي:

    * أولًا: انتظار انتهاء عقد فان دايك مع ليفربول، في 30 يونيو 2027.

    * ثانيًا: التوقيع مع فان دايك في صفقة انتقال حر، مع مكافأة خاصة للاعب.

    ولم تمر سوى ساعات قليلة على هذا الخبر، حتى ظهر فان دايك مع منتخب هولندا ضد اليونان، ضمن الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الثانية" ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؛ حيث عانى كثيرًا أمام تحركات وضغط لاعبي الخصم، خاصة في الشوط الأول.

    وبالطبع.. لا خلاف على قيمة هذا المدافع الهولندي المخضرم؛ ولكنه عابه ضد منتخب اليونان، الآتي:

    - سوء التمركز الدفاعي.

    - ثقل كبير في الحركة.

    - قلة الضغط على الخصم.

  • Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport

    فيرجيل فان دايك.. لا تورط نفسك يا ريال مدريد وفكر مجددًا

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. دعونا نشير إلى أن العيوب التي ذكرناها بخصوص المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، خلال مواجهة منتخب اليونان الأول لكرة القدم، في الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الثانية" ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؛ كفيلة بأن تجعلنا نقول بصوت عالٍ: "لا تورط نفسك.. وفكر مجددًا يا ريال مدريد".

    وأساسًا.. العملاق الإسباني ريال مدريد في غنى الآن، عن ضم مدافع جديد لا يعرف كيفية التعامل مع المهاجمين المتحركين، وكذلك يُعاني من ثقل في الحركة.

    وهذه العيوب لم تظهر على فان دايك، في عز أيام تألُقه مع نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب هولندا؛ ولكن الأمور بدأت تتغيّر مؤخرًا، لبعض الأسباب هي:

    * أولًا: تقدم اللاعب في العمر "35 سنة".

    * ثانيًا: الإصابات والإرهاق البدني بمرور الأيام.

    وإذا أراد فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، تدعيم الخط الخلفي؛ فقد تكون هُناك خيارات أخرى أفضل بكثير، في الفترة الحالية.

  • FBL-EUR-NATIONS-GRE-NEDAFP

    فيرجيل فان دايك.. هدف وتحسن واضح في الشوط الثاني ولكن!

    رغم كل ما ذكرناه في السطور الماضية، إلا أنه هُناك نقطتان مهمتان للغاية يجب التوقف عندهما، عند الحديث عن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، خلال مواجهة منتخب اليونان الأول لكرة القدم، في الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الثانية" ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؛ هما:

    * أولًا: مواصلة ميزته الأكبر؛ وهي كسب الصراعات الهوائية، خاصةً في الحالات الهجومية.

    * ثانيًا: بناء اللعب من الخط الخلفي؛ وتحديدًا بعد أن خف الضغط الهجومي للمنتخب اليوناني، في الشوط الثاني.

    ومن "ركلة ركنية"؛ نجح فان دايك في تسجيل هدف برأسه في الدقيقة 59، خلال التعادل (2-2) مع منتخب اليونان.

    أي أن فان دايك لم يكن كارثيًا في هذه المباراة، بل تحسن في الشوط الثاني بشكلٍ واضح؛ ولكنه فقد الكثير من مهاراته الدفاعية رغم ذلك، بحكم التقدم في العمر طبعًا.

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  • FBL-EUR-NATIONS-GRE-NEDAFP

    دينزل دومفريس.. عندما أعاد لنا نسخة إنتر التي يتمناها ريال مدريد!

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا عن مباراة منتخب هولندا ضد نظيره اليوناني، في الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الثانية" ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؛ دون التطرق إلى اسم آخر في صفوف "الطواحين"، وهو الظهير الأيمن دينزل دومفريس.

    نعم.. دومفريس أظهر لنا "لمحة" من الأداء الكبير، الذي كان يقدمه مع العملاق الإيطالي إنتر؛ وذلك قبل الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني صيف 2026، على النحو التالي:

    * أولًا: تقديم الزيادة الهجومية داخل منطقة الـ18.

    * ثانيًا: المتابعة الرائعة للكرة الثانية العائدة من الخصم.

    * ثالثًا: الالتحامات والضغط الشرس في الجزء الأمامي من الملعب.

    وسجل دومفريس هدفين في الشباك اليونانية، خلال مباراة ليلة الخميس؛ ولكنه واجه سوء حظ كبيرًا للغاية، عندما تم إلغاؤهما بداعي "التسلل".

    لكن بصفةٍ عامة؛ نحن شاهدنا نسخة رائعة من دينزل دومفريس في الشوط الثاني تحديدًا، وهي تلك التي يتمناها ريال مدريد بالفعل.