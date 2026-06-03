من الوسامة إلى إمبراطورية ريال مدريد السمراء.. عندما أثبت فلورنتينو بيريز أنه ليس عنصريًا وإنما "رئيس يركض وراء الترند"

بين جدران "سانتياجو برنابيو"، خُبِكت لسنواتٍ طويلة واحدة من أكثر القصص غموضًا وإثارة للجدل؛ همست بها الصالونات الرياضية وتداولتها الصحف العالمية، وهي: "رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز عنصري يكره اللاعبين أصحاب البشرة السوداء".

نعم.. لسنواتٍ، كان الرحيل القاسي للنجم الفرنسي كلود ماكيليلي عام 2003، وقبله التفريط في المهاجم الكاميروني صامويل إيتو؛ بمثابة القرائن التي دُونت في لائحة اتهام بيريز، ضد اللاعبين أصحاب البشرة السوداء بالفعل.

لكن.. خذ نفسًا عميقًا عزيزي القارئ، واُنظر إلى أرضية الملعب اليوم؛ فرئيس ريال مدريد الذي اتُهِم يومًا بالانحياز لـ"بريق الوسامة البيضاء"، هو نفسه من يقود أكبر "ثورة سمراء" الآن.

قائمة ريال مدريد الآن، تضم العديد من النجوم أصحاب البشرة السوداء أو سمراء اللون؛ أمثال "الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، رباعي منتخب فرنسا كيليان مبابي وإدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني وفيرلاند ميندي، الإنجليزي جود بيلينجام والألماني أنطونيو روديجر"، وغيرهم الكثير.

كما بات العملاق الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، قريبًا جدًا من التعاقد مع الثنائي الفرنسي إبراهيما كوناتي ودينزل دومفريس؛ وهما من اللاعبين أصحاب البشرة السوداء، أيضًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف تحوّلت الخرافة العنصرية المُتعلقة ببيريز، إلى "إمبراطورية سمراء" تقود ريال مدريد الآن..