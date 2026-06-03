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أحمد فرهود

من الوسامة إلى إمبراطورية ريال مدريد السمراء.. عندما أثبت فلورنتينو بيريز أنه ليس عنصريًا وإنما "رئيس يركض وراء الترند"

فقرات ومقالات
ريال مدريد
برشلونة
فينيسيوس جونيور
كيليان مبابي
جود بيلينجهام
الدوري الإسباني

فلورنتينو بيريز من أكثر الشخصيات الرياضية إثارة للجدل..

بين جدران "سانتياجو برنابيو"، خُبِكت لسنواتٍ طويلة واحدة من أكثر القصص غموضًا وإثارة للجدل؛ همست بها الصالونات الرياضية وتداولتها الصحف العالمية، وهي: "رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز عنصري يكره اللاعبين أصحاب البشرة السوداء".

نعم.. لسنواتٍ، كان الرحيل القاسي للنجم الفرنسي كلود ماكيليلي عام 2003، وقبله التفريط في المهاجم الكاميروني صامويل إيتو؛ بمثابة القرائن التي دُونت في لائحة اتهام بيريز، ضد اللاعبين أصحاب البشرة السوداء بالفعل.

لكن.. خذ نفسًا عميقًا عزيزي القارئ، واُنظر إلى أرضية الملعب اليوم؛ فرئيس ريال مدريد الذي اتُهِم يومًا بالانحياز لـ"بريق الوسامة البيضاء"، هو نفسه من يقود أكبر "ثورة سمراء" الآن.

قائمة ريال مدريد الآن، تضم العديد من النجوم أصحاب البشرة السوداء أو سمراء اللون؛ أمثال "الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، رباعي منتخب فرنسا كيليان مبابي وإدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني وفيرلاند ميندي، الإنجليزي جود بيلينجام والألماني أنطونيو روديجر"، وغيرهم الكثير.

كما بات العملاق الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، قريبًا جدًا من التعاقد مع الثنائي الفرنسي إبراهيما كوناتي ودينزل دومفريس؛ وهما من اللاعبين أصحاب البشرة السوداء، أيضًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف تحوّلت الخرافة العنصرية المُتعلقة ببيريز، إلى "إمبراطورية سمراء" تقود ريال مدريد الآن..

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    كلود ماكيليلي.. عندما أشعل نجم فرنسا اتهامات "عنصرية فلورنتينو بيريز"

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن فلورنتينو بيريز، تولى رئاسة العملاق الإسباني ريال مدريد، في فترتين مختلفتين؛ على النحو التالي:

    * الفترة الأولى: من 2000 إلى 2006.

    * الفترة الثانية: من 2009 وحتى الآن.

    وما بين فترتي بيريز، تحديدًا من 2006 إلى 2009؛ جاء 3 رؤساء مؤقتين، بالإضافة إلى الرئيس "المُنتخب" رامون كالديرون.

    وإذا نظرنا إلى فترة رئاسة بيريز الأولى؛ سنجد أن ريال مدريد لم يكن يضم سوى لاعب واحد فقط تقريبًا من أصحاب "البشرة السوداء"، وهو الفرنسي كلود ماكيليلي.

    ماكيليلي كان أحد أفضل نجوم ريال مدريد وقتها؛ بل اللاعب الأساسي في خطة أي مدير فني للفريق الأول، نظرًا لكونه يضبط خط الوسط كليًا.

    ورغم ذلك؛ أصر بيريز على التخلي عن هذا النجم الفرنسي عام 2003، بحجة أنه لاعب عادي لا يمرر الكرة أكثر من بضعة أمتار.

    وتزامن استغناء بيريز عن ماكيليلي، مع التعاقد مع النجوم الذين يتمتعون بقدر كبير من الوسامة؛ أمثال الإنجليزي ديفيد بيكهام، وغيره.

    هُنا.. بدأت تظهر على الساحة الرياضية العالمية؛ مقولة إن "فلورنتينو بيريز عنصري لا يجب النجوم أصحاب البشرة السوداء.

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    وسماء كرة القدم.. "ثروة مالية ضخمة" في عيون فلورنتينو بيريز

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نقف عند تصريح مهم للغاية أدلى به سانتوس ماركيز، وكيل أعمال الحارس الإسباني الأسطوري إيكر كاسياس.

    كاسياس أحد أبناء ريال مدريد العظماء؛ ولكنه رحل عن النادي الإسباني العملاق عام 2015، منتقلًا إلى الفريق البرتغالي بورتو.

    آنذاك.. قال رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز إن كاسياس، هو من أصر على الرحيل عن الفريق الأول؛ ليخرج ماركيز لتكذيبه، بل ومهاجمته بشدة.

    ومن ضمن الملفات التي استغلها وكيل كاسياس، لمهاجمة بيريز وقتها؛ هي تعامله السيئ مع النجوم أصحاب البشرة السوداء، أمثال الفرنسي كلود ماكيليلي والكاميروني صامويل إيتو.

    ماركيز شدد على أن مشكلة بيريز، ليست في كونه رئيسًا عنصريًا؛ بل أنه لا يحب اللاعبين أصحاب البشرة السوداء، ويبحث عن ما يُمكن تسميته الآن بـ"الترند".

    ولشرح ما كان يقصده وكيل إيكر كاسياس أكثر؛ دعونا نلخص الفكرة في مجموعة من النقاط، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: اللاعبون الوسماء أمثال ديفيد بيكهام؛ كانوا هم من يخطفون الأنظار في عالم الساحرة المستديرة، سابقًا.

    * ثانيًا: الشركات والإعلانات كانت تتهافت على اللاعبين الوسماء سابقًا؛ ما كان يعني "ثروة مالية ضخمة" للنادي الذي يمتلكهم.

    أي أن اللاعبين الوسماء أصحاب البشرة البيضاء، كانوا هم "الترند" في السابق؛ لذا.. كان فلورنتينو بيريز يفضل التعاقد معهم من منظور تسويقي وتجاري، أكثر من كونه "عنصريًا".

  • Jude Bellingham Vinicius Junior Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty

    إمبراطورية الريال السمراء.. فلورنتينو بيريز "يبدل أفكاره" الآن

    لم ينتهِ الأمر عند ما ذكرناه في السطور الماضية؛ فلابد من التأكيد على أن عالم الساحرة المستديرة، تغيّر الآن تمامًا.

    نعم.. نجوم أمثال البرازيلي فينيسيوس جونيور والإسباني لامين يامال والفرنسي كيليان مبابي؛ أصبحوا هم "الترند" الآن، في عالم الساحرة المستديرة.

    أي أن معايير كرة القدم تغيّرت تمامًا، حيث أصبح هُناك منظور مختلف للتركيز الإعلامي والتسويقي على اللاعبين؛ بعيدًا عن لون البشرة، أو درجة الوسامة.

    المعايير التي نقصدها هُنا؛ تتعلق بتفاعل الجماهير مع اللاعبين في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المهارات التي تجذب الشباب.

    ومع هذا التغيير؛ وجدنا رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يُبدل أفكاره أيضًا، ويتجه إلى التعاقد مع النجوم أصحاب البشرة السوداء الآن.

    هؤلاء النجوم أصحاب البشرة السوداء أو سمراء اللون، يسيطرون على قائمة الميرينجي في 2026؛ بل أن "الوسماء" بلغة بيريز سابقًا، يعدون على أصابع اليد حاليًا.

    وهذا تأكيد عملي على أن بيريز، لم يكن يومًا رئيسًا عنصريًا؛ وإنما شخص يبحث على أسرع وسيلة ممكنة، لجلب شركات التسويق والثروات المالية إلى ناديه.

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    برشلونة.. خطة فلورنتينو بيريز "تعيق" الغريم التاريخي

    أخيرًا.. هُناك عامل إضافي دفع فلورنتينو بيريز، رئيس العملاق الإسباني ريال مدريد؛ للاتجاه بقوة نحو التعاقد مع النجوم أصحاب البشرة السوداء، في الفترة الماضية.

    هذا العامل الذي نقصده؛ ليس إلا "خطف الصفقات" من العملاق الكتالوني برشلونة، وهو الغريم التاريخي لريال مدريد.

    نعم.. معظم النجوم أصحاب البشرة السوداء، الذين تعاقد معهم بيريز مؤخرًا؛ كانوا أهدافًا كبيرة لبرشلونة، بل أن العملاق الكتالوني أول من اكتشفهم وتفاوض معهم.

    مثلًا.. برشلونة أول من تفاوض مع الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، بالإضافة إلى أنه من اكتشف إمكانات أوريليان تشواميني؛ قبل أن يخطفهم الميرينجي رسميًا، برئاسة بيريز.

    حتى أن الظهير الأيمن الهولندي دينزل دومفريس، الذي اقترب ريال مدريد من التعاقد معه في الصيف الحالي، قادمًا من العملاق الإيطالي إنتر؛ كان هدفًا كبيرًا للنادي الكتالوني، لكن يبدو أنه سينتهي به المطاف في البيت الأبيض.

    وبالتالي.. نستطيع القول إن فلورنتينو بيريز، ضرب عصفورين بحجرٍ واحد فقط؛ من خلال التعاقد مع هؤلاء النجوم أصحاب البشرة السوداء، على النحو التالي:

    * أولًا: خطف اللاعبين "الترند"؛ الذين أصبحوا بمثابة المغناطيس التسويقي الآن.

    * ثانيًا: منع الغريم البرشلوني من ضم نجوم موهوبين؛ كانوا سيشكلون إضافة فنية كبيرة له.

    وليس علينا الآن سوى انتظار ما سيقوم به بيريز، في المستقبل القريب؛ خاصة إذا فاز في انتخابات ريال مدريد الحالية، وهو الأمر المتوقع أيضًا.