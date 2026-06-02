"ما مشكلتك؟ على ريال مدريد التكيف معه" .. أسطورة فرنسا يرفض الانتقادات الموجهة إلى كيليان مبابي

بعد موسمين متتاليين دون فوز بأي لقب كبير، أفادت التقارير أن ريال مدريد لجأ إلى مورينيو هذا الصيف لاستعادة مسيرة الانتصارات.

وتزامنت فترة الجفاف التي يمر بها النادي مع وصول مبابي في عام 2024. وعلى الرغم من الشائعات حول توتر العلاقات مع زملائه في الفريق والجدل المحيط بحياته الخاصة، يؤكد ديسايي أن المهاجم ليس السبب الجذري لهذه الصعوبات.

وفي حديثه إلى موقع FootballTransfers نيابة عن MrRaffle.com، أوضح الفائز بكأس العالم 1998 أن المهاجمين النخبة يحتاجون إلى تعديلات تكتيكية، قائلًا: "لم يكن مبابي أبدًا مشكلة حقيقية لأي مدرب. سيقول لك مورينيو نفس الشيء: 'أنا سعيد بـ 40 أو 42 هدفًا يسجلها مبابي سنويًا، عليّ فقط أن أتكيف معه.' إنه المهاجم".