سيناريو "الستة الفاضحة" يتكرر: ريال مدريد يحترق من "رجال وسيدات" برشلونة.. وموسم جوارديولا التاريخي يطبخ على نار هادئة

يوم 2 مايو 2009.. حل فريق برشلونة الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الشاب وقتها بيب جوارديولا، ضيفًا على نادي ريال مدريد، بملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية.

مباراة برشلونة ضد مستضيفه ريال مدريد؛ جاءت آنذاك ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي 2008-2009.

واكتسح العملاق الكتالوني نظيره المدريدي، في هذه المباراة؛ بستة أهداف مقابل اثنين، في واحدة من الليالي التي لا تُنسى.

سداسية برشلونة في شباك ريال مدريد، على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"؛ جاءت على النحو التالي:

* تييري هنري "هدفان": في الدقيقتين 18 و58.

* ليونيل ميسي "هدفان": في الدقيقتين 35 و75.

* كارلوس بويول "هدف": في الدقيقة 20.

* جيرارد بيكي "هدف": في الدقيقة 82.

ومن ناحيته.. سجل ريال مدريد هدفيه في شباك العملاق الكتالوني؛ بواسطة كل من جونزالو هيجواين وسيرخيو راموس، في الدقيقتين 14 و56.