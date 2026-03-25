أحمد فرهود

سيناريو "الستة الفاضحة" يتكرر: ريال مدريد يحترق من "رجال وسيدات" برشلونة.. وموسم جوارديولا التاريخي يطبخ على نار هادئة

ريال مدريد للسيدات ضد برشلونة للسيدات
ريال مدريد للسيدات ضد برشلونة للسيدات
الكلاسيكو دائمًا ما يكون له طابعًا خاصًا..

لم تكن مجرد مباراة كرة قدم، بل "فلاش باك" كروي صاعق؛ أعاد للأذهان ليلة ستبقى خالدة في وجدان الكتلان، ومؤلمة في ذاكرة المدريديين.

الحديث هُنا عن مباراة العملاق الكتالوني برشلونة ضد فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

سيدات برشلونة اكتسحن ريال مدريد، بستة أهداف مقابل اثنين؛ وذلك على أرضية ميدان "ملعب ألفريدو دي ستيفانو"، في العاصمة الإسبانية.

وبهذه النتيجة.. وضع فريق سيدات برشلونة القدمين تقريبًا، في دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ قبل لقاء الإياب المقرر يوم الخميس القادم، على أرضية ميدان "سبوتيفاي كامب نو".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ السيناريو السعيد الذي أعادته هذه المباراة لأذهان جماهير برشلونة، والآخر المؤلم لعشاق الميرينجي..

    ليلة بكاء "سانتياجو برنابيو" بسداسية برشلونة

    يوم 2 مايو 2009.. حل فريق برشلونة الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الشاب وقتها بيب جوارديولا، ضيفًا على نادي ريال مدريد، بملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية.

    مباراة برشلونة ضد مستضيفه ريال مدريد؛ جاءت آنذاك ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي 2008-2009.

    واكتسح العملاق الكتالوني نظيره المدريدي، في هذه المباراة؛ بستة أهداف مقابل اثنين، في واحدة من الليالي التي لا تُنسى.

    سداسية برشلونة في شباك ريال مدريد، على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"؛ جاءت على النحو التالي:

    * تييري هنري "هدفان": في الدقيقتين 18 و58.

    * ليونيل ميسي "هدفان": في الدقيقتين 35 و75.

    * كارلوس بويول "هدف": في الدقيقة 20.

    * جيرارد بيكي "هدف": في الدقيقة 82.

    ومن ناحيته.. سجل ريال مدريد هدفيه في شباك العملاق الكتالوني؛ بواسطة كل من جونزالو هيجواين وسيرخيو راموس، في الدقيقتين 14 و56.

    4 تشابهات بين كلاسيكو السيدات و"سداسية" الرجال!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ نحن وجدنا سيدات نادي برشلونة بعد 17 عامًا تقريبًا، يكررن نتيجة الرجال (6-2) ضد ريال مدريد.

    نعم.. البطولتان مختلفتان؛ لكن هُناك تشابه كبير في سيناريو المباراتين، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: المباراتان على أرضية ميدان ريال مدريد؛ في العاصمة الإسبانية.

    * ثانيًا: تم توزيع أهداف برشلونة في المباراتين؛ بـ"التساوي" بين الشوطين.

    * ثالثًا: ثنائي دفاعي في برشلونة سجلا هدفين؛ سواء في مباراة السيدات أو الرجال.

    * رابعًا: ريال مدريد سجل هدفيه في المباراتين؛ بـ"التساوي" بين الشوطين.

    وأحرزت سيدات برشلونة ثلاثيتهن في الشوط الأول؛ بواسطة كل من إيفا بايور وإيسمي بروغيتس وإيرين باريديس، في الدقائق 6 و13 و32 تواليًا.

    بينما تم إضافة الثلاثة أهداف الأخرى في الشوط الثاني؛ عن طريق إيفا بايور وفيكي لوبيز وأليكسيا بوتياس، في الدقائق 57 و64 و89.

    ومن ناحيتها.. سجلت ثنائية ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو؛ نفس اللاعبة ليندا كايسيدو، في الدقيقتين 30 و66.

    حلم سيدات برشلونة بتكرار موسم بيب جوارديولا التاريخي

    الآن.. لننتقل بحديثنا إلى سيناريو موسم 2008-2009؛ بالنسبة لرجال العملاق الكتالوني برشلونة، بقيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

    ذلك الموسم الذي شهد اكتساح برشلونة لنادي ريال مدريد (6-2)، كان تاريخيًا بكل ما تحمله الكلمة من معاني؛ بالنسبة لكتيبة جوارديولا، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التتويج بالثلاثية التاريخية؛ وهي: "الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا".

    * ثانيًا: إكمال هذه الثلاثية فيما بعد بـ"السداسية"؛ من خلال إضافة ألقاب "السوبر الإسباني، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية".

    * ثالثًا: بداية حقبة تاريخية؛ لجيل برشلوني أبهر العالم أجمع بـ"نتائجه ومستواه الفني".

    ويحلم فريق سيدات برشلونة بقيادة المدير الفني الشاب بيير روميو، أن يتكرر نفس موسم الرجال؛ عندما اكتسحوا ريال مدريد بـ"سداسية" كاملة.

    وأساسًا.. سيدات برشلونة يعشن حقبتهن التاريخية بالفعل، منذ سنواتٍ عديدة؛ إلا أن الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، يشهد بعض الإحلال والتجديد في صفوف الفريق.

    لذلك.. فإن الفوز على ريال مدريد (6-2)، ثم التتويج بالثلاثية التاريخية "الدوري الإسباني، كأس الملكة ودوري أبطال أوروبا"؛ سيكون تكرارًا بالفعل لما حدث مع رجال برشلونة، موسم 2008-2009.

    سيدات برشلونة يطبخن "الثلاثية التاريخية" على نار هادئة

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن موسم سيدات برشلونة في 2025-2026، حتى يومنا هذا.

    الحقيقة أن سيدات برشلونة يتنافسن على جميع البطولات المُمكنة، في الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك على النحو التالي:

    * الدوري الإسباني: تصدُر جدول الترتيب بـ66 نقطة؛ وبفارق 10 نقاط عن ريال مدريد "الوصيف"، قبل النهاية بـ7 جولات.

    * كأس ملكة إسبانيا: التأهُل إلى نهائي البطولة؛ حيث سيضرب برشلونة موعدًا مع أتلتيكو مدريد، في شهر مايو القادم.

    * دوري أبطال أوروبا: التأهُل إلى ربع النهائي؛ حيث فاز برشلونة ذهابًا (6-2) على مستضيفه ريال مدريد، كما ذكرنا.

    هُنا.. سنُلاحظ أن سيدات برشلونة، أمامهن فرصة كبيرة جدًا بالفعل؛ للتتويج بالثلاثية التاريخية في الموسم الحالي، وهو الأمر الذي فعلهن سابقًا.

    المثير في الأمر أن فريق سيدات برشلونة، بعد أن تقابل مع نظيره في ريال مدريد، يوم الأربعاء 25 مارس؛ سيواجهه في لقائين متتاليين أخريين، كالتالي:

    * يوم 29 مارس: سيحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد؛ ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإسباني.

    * يوم 2 أبريل: سيستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد؛ ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

    وقررت إدارة برشلونة إقامة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، على أرضية ميدان "سبوتيفاي كامب نو"؛ حيث ستكون المرة الأولى التي تخوض فيها سيدات النادي مباراة على هذا الملعب، بعد التجديد.

