في ليلة ريال مدريد الجنونية ضد روما: إندريك يعيد إحياء مسيرته.. ولا تجعلوا جوزيه مورينيو بطلًا بـ"ريمونتادا الركنيات"!

لا تسألني كيف حدث ذلك؛ لكن ها هو العملاق الإسباني ريال مدريد، بشخصيته الأوروبية التي تحتاج إلى دراسة، يحقق "ريمونتادا" جديدة في أسوأ حالاته الفنية.

نعم.. ريال مدريد ظل متأخرًا (1-3) أمام نادي روما الإيطالي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ إلى أن نجح في قلب النتيجة والفوز (4-3)، بعدما سجل ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق الأخيرة.

وتقدم روما أولًا بواسطة نجمه الهولندي مارتن دي رون، في الدقيقة 20 من عمر القمة الأوروبية؛ قبل أن يعادل النجم الفرنسي كيليان مبابي للريال، بعدها بخمس دقائق.

ثم عاد الفريق الإيطالي وسجل هدفين متتاليين، عن طريق الهولندي دونيل مالين في الدقيقتين 51 و58؛ لتبدأ "ريمونتادا" ريال مدريد في الدقائق السبع الأخيرة، بأقدام ورأسيات "الإسباني كارلوس إسبي، البرازيلي إندريك والألماني أنطونيو روديجر".

وبهذه النتيجة.. وصل ريال مدريد إلى نقطته السادسة، في "المركز الثامن" بجدول ترتيب مرحلة الدوري؛ بينما تجمد رصيد روما عند نقطة واحدة فقط، في "المركز الخامس والعشرين".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد "ريمونتادا" ريال مدريد ضد روما..