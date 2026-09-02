مخالفته بالغة الخطورة .. ريال مدريد يفتح ملفًا تأديبيًا ضد راؤول أسينسيو

فتح نادي ريال مدريد رسمياً ملفاً تأديبياً استثنائياً ضد أسينسيو في أعقاب المشاكل القانونية التي واجهها مؤخراً والمتعلقة بحادثة قيادة تحت تأثير الكحول. فقد تم إيقاف المدافع عند نقطة تفتيش للكشف عن الكحول في الساعة 6:30 صباحاً يوم 16 أغسطس في جنوب جران كناريا أثناء قيادته تحت تأثير الكحول، وهو الموقف الذي أجبر إدارة النادي على اتخاذ إجراءات عاجلة.

ووفقًا للصحفي ميلتشور رويز، فقد بدأ ريال مدريد بالفعل إجراءات تأديبية ضد اللاعب، مما يشير إلى أن سلوكه لن يمر مرور الكرام لدى الإدارة في فالديبيباس.

وقد انكشفت هذه الحادثة يوم الأربعاء الماضي، مما دفع النادي إلى التحرك بسرعة لحماية صورته العامة والحفاظ على معاييره الداخلية. وقد جاءت نتيجة اختبار التنفس إيجابية في كل من الاختبار الأولي والثانوي، وتشير التقارير إلى أن قراءته كانت أعلى بكثير من الحد المسموح به. وتم استدعاؤه لاحقًا إلى محاكمة سريعة، حيث حُكم عليه بغرامة قدرها 14,400 يورو بمعدل 120 يورو في اليوم لمدة أربعة أشهر، إلى جانب تعليق رخصة قيادته لمدة ثمانية أشهر.