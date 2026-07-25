بعد تحرك ريال مدريد نحو ديوماندي .. عودة فرضية رجوع براهيم دياز إلى إيطاليا

وفقًا لما أوردته مصادر عديدة، طلب مورينيو بنفسه لاعبًا يتمتع بخصائصه لإضافة السرعة والعنصر المفاجئ إلى الخط الهجومي، وقرر أن يتحدى باريس سان جيرمان، الذي يقال إن ديوماندي قد توصل بالفعل إلى اتفاق مبدئي معه، من أجل ضمه إلى ريال مدريد.

ويُقال إن عرضًا أوليًا بقيمة 90 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمكافآت، قد قُدم بالفعل، لكن لايبزيج اعتبره غير كافٍ. ووفقًا لما أوردته الصحافة الألمانية، فإن النادي التابع لمجموعة «ريد بول» يثق في حصوله على ما لا يقل عن 120 مليون يورو مقابل اللاعب الإيفواري الدولي، الذي سجل 10 أهداف وصنع 13 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي، وكان أيضًا أحد أبرز نجوم كأس العالم الأخيرة.