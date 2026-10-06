خطوة مفاجئة .. داني كارباخال يرفض إيطاليا ويقترب من التوقيع لفريق جديد

دخل كارباخال في مفاوضات للانضمام إلى خيتافي كلاعب حر عقب رحيله عن مدريد. الظهير الأيمن البالغ من العمر 34 عامًا بات بلا نادٍ منذ انتهاء عقده في 30 يونيو. وبحسب تقارير الصحيفة الإسبانية ABC، فإن المحادثات بين الطرفين تسير على ما يرام.

وقد يخضع المدافع المخضرم قريبًا لفحص طبي تمهيدًا لانتقال محتمل. وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير إيطالية ربطت المدافع المخضرم بعدة أندية في الدوري الإيطالي الأسبوع الماضي. لكن البقاء في العاصمة الإسبانية يبدو الآن الاحتمال الأرجح.