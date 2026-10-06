هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24Getty Images Sport
Yosua Arya و علي سمير
ترجمه

خطوة مفاجئة .. داني كارباخال يرفض إيطاليا ويقترب من التوقيع لفريق جديد

داني كارفاخال
انتقالات
خيتافي
ريال مدريد
الدوري الإسباني

الظهير المخضم يعود للحياة من جديد

دخل الظهير الأيمن السابق لريال مدريد داني كارباخال في مفاوضات للانضمام إلى خيتافي بصفقة انتقال حر عقب رحيله عن العملاق الإسباني.

وقد يخضع بطل أوروبا ست مرات للفحص الطبي قريباً فيما يسعى خوسيه بوردالاس إلى تدعيم صفوف فريقه استعداداً لموسم شاق على ثلاث جبهات تنافسية.

  • كارباخال في محادثات مع خيتافي

    دخل كارباخال في مفاوضات للانضمام إلى خيتافي كلاعب حر عقب رحيله عن مدريد. الظهير الأيمن البالغ من العمر 34 عامًا بات بلا نادٍ منذ انتهاء عقده في 30 يونيو. وبحسب تقارير الصحيفة الإسبانية ABC، فإن المحادثات بين الطرفين تسير على ما يرام.

    وقد يخضع المدافع المخضرم قريبًا لفحص طبي تمهيدًا لانتقال محتمل. وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير إيطالية ربطت المدافع المخضرم بعدة أندية في الدوري الإيطالي الأسبوع الماضي. لكن البقاء في العاصمة الإسبانية يبدو الآن الاحتمال الأرجح.

  • Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24Getty Images Sport

    تعزيز كبير لصفوف فريق خوسيه بوردالاس

    سيُشكّل التعاقد مع لاعب تُوّج بلقب أوروبا ست مرات دفعة قوية لمدرب خيتافي بوردالاس. وقد تحدّث المدرب علنًا عن حاجته إلى قائمة أوسع لمواجهة جدول مباريات مزدحم.

    يحتل خيتافي حاليًا المركز الحادي عشر في الليجا، بعدما جمع ثماني نقاط من مبارياته السبع الأولى. ويواجه النادي جدول مباريات ثقيل وهو يستعد للمنافسة في الليجا وكأس الملك ودوري المؤتمرات.

    سيضيف كارباخال خبرة هائلة على أعلى مستوى إلى القائمة بعدما توّج بالعديد من الألقاب خلال فترته الناجحة في سانتياجو برنابيو. ومن شأن وصوله أن يعزّز بشكل كبير الخيارات الدفاعية المتاحة أمام بوردالاس.

  • التعامل مع مخاوف إصابة الظهير الأيمن

    تأتي الصفقة المحتملة في توقيت غريب بالنسبة لخيتافي الذي يضم بالفعل ظهيرين أيمنين في صفوفه. فالمعار من أستون فيلا، أندريس جارسيا، يقضي حالياً فترة إعارة تمتد موسماً كاملاً تحت قيادة بوردالاس.

    في الوقت نفسه، يغيب كيكو فيمينيا منذ مطلع سبتمبر بسبب تمزق في العضلة الخلفية بساقه اليسرى. وقد ترك غياب فيمينيا النادي يفتقر إلى الخيارات الأساسية على الجهة اليمنى من الدفاع.

    ومع ذلك، يبقى سجل كارباخال مع الإصابات عاملاً يستدعي الاعتبار. فقد تعرض المخضرم البالغ من العمر 34 عاماً لعدة انتكاسات بدنية على مدار مسيرته، ما يجعل إجراء فحص طبي دقيق جزءاً حاسماً من الصفقة.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24Getty Images Sport

    تحديد الوجهة التالية في مسيرته

    سوف تتواصل خطوات التفاوض بين كارفخال وخيتافي فيما يسعى الطرفان إلى إتمام الصفقة. وسيكون اجتياز الفحص الطبي المقترح هو الشرط الأساسي قبل توقيع أي عقد.

    وفي حال التوصل إلى الاتفاق النهائي، سيعود الظهير المخضرم إلى منافسات الليجا بألوان جديدة. وقد يأتي الإعلان الرسمي سريعًا إذا تمت تسوية التفاصيل المتبقية بين اللاعب ومسؤولي النادي. وفي الوقت الراهن، يظل كارفخال مركزًا على حسم مستقبله بعد أشهر من دون فريق.

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
خيتافي crest
خيتافي
خيتافي
الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
فياريال crest
فياريال
فياريال