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محمود خالد

في انتظار تأشيرة مورينيو .. ريال مدريد يعرض لاعبه على يوفنتوس!

انتقالات
ريال مدريد
فرانكو ماستانتونو
يوفنتوس

صفقة مثالية لعملاق إيطاليا..

رغم أن الكلمة الأخيرة تعود إلى جوزيه مورينيو، الذي يُنتظر الإعلان رسميًا عن توليه تدريب ريال مدريد، إلا أن بوادر صفقة باتت تلوح في الأفق، تنبئ برحيل أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الصيفية.

ذلك اللاعب هو الأرجنتيني فرانكو ماتانتونو، لاعب الوسط المهاجم الذي انتقل إلى ريال مدريد، في الصيف الماضي، قادمًا من ريفر بليت، مقابل ما يزيد عن 63 مليون يورو، إلا أنه لم ينجح في ترك بصمة واضحة، في أول مواسمه داخل قلعة الميرينجي.

في ظل وجود مشكال بدنية وسوء تفاهم تكتيكي، بين وجود تشابي ألونسو أولًا ثم ألفارو أربيلوا على مقاعد البدلاء، اكتفى ماتانتونو بتسجيل 3 أهداف في 1484 دقيقة، موزعة على 35 مباراة في جميع المسابقات، وهو رقم ضئيل للغاية ليُعتبر لاعبًا أساسيًا.

وهناك حالة من الاقتناع داخل قلعة الملكي، بأن ماتانتونو ليس جاهزًا بعد للسيطرة في ملعب البرنابيو، ما يفتح باب الاحتمالات أمام رحيله على سبيل الإعارة، في الصيف.

  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    الريال يعرض لاعبه على يوفنتوس

    ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت"، فإن ريال مدريد عرض ماتانتونو على إدارة يوفنتوس، التي تقوم حاليًا بتقييم اللاعب الأرجنتيني، والذي قد يعد حلًا مثاليًا لتكملة خط الهجوم بتكلفة منخفضة.

    يأتي ذلك في إطار مساعي يوفنتوس لإعادة البناء من الصفر، بعد رحيل فلاهوفيتش وأركاديوش ميليك (الذي يُتوقع أن يفسخ عقده رغم انتهائه عام 2027)، فضلًا عن الرحيل المحتمل لديفيد وأوبيندا.

    القرار النهائي لمورينيو، ولكن مع العودة المحتملة للثنائي نيكو باز وإندريك، فمن الصعب تصور أن ماتانتونو، الذي يبلغ عامه التاسع عشر في أغسطس، سيكون خيارًا مفيدًا، ما يجعله بحاجة للعب بانتظام في نادٍ قادر على المنافسة على ألقاب طموحة، ليصبح يوفنتوس خيارًا مثاليًا لذلك.


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  • ليس اليوفي فقط

    يبقى أن نرى ما إذا كان يوفنتوس سيوافق على شروط ريال مدريد، الذي لا يريد أن يخسر خدمات اللاعب بصورة نهائية، فالخطة المدريدية تكمن في إعارة اللاعب من أجل التطوير، من أجل إعادته إلى الميرينجي، وهو جاهز للعب في أحد أكثر الملاعب صعوبة في العالم.

    وإذا لم يكن يوفنتوس هو الوجهة المُقبلة، فإن احتمالات رحيله إلى الكالتشيو لا تزال واردة، حيث قام الميرينجي بعرض لاعب ريفر بونيفينتو السابق، على عدة أندية في الدوري الإيطالي، ومنها كومو، الذي يتمتع بعلاقة مميزة مع ريال مدريد.

    ماتانتونو الذي كان أصغر لاعب يظهر لأول مرة في تاريخ المليوناريوس عن سن 16 عامًا و5 شهور و14 يومًا، كان يرغب في المشاركة في كأس العالم، ولكنه سيضطر لمشاهدتها من المنزل، بعد غيابه عن القائمة النهائية لحامل اللقب الذي يستعد لملاقاة الجزائر والأردن والنمسا في المجموعة الثامنة.

    وبات ماتانتونو فقط بحاجة للعب، من أجل استعادة مكانه في ريال مدريد والمنتخب الأرجنتيني.