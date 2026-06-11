في انتظار تأشيرة مورينيو .. ريال مدريد يعرض لاعبه على يوفنتوس!

رغم أن الكلمة الأخيرة تعود إلى جوزيه مورينيو، الذي يُنتظر الإعلان رسميًا عن توليه تدريب ريال مدريد، إلا أن بوادر صفقة باتت تلوح في الأفق، تنبئ برحيل أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الصيفية.

ذلك اللاعب هو الأرجنتيني فرانكو ماتانتونو، لاعب الوسط المهاجم الذي انتقل إلى ريال مدريد، في الصيف الماضي، قادمًا من ريفر بليت، مقابل ما يزيد عن 63 مليون يورو، إلا أنه لم ينجح في ترك بصمة واضحة، في أول مواسمه داخل قلعة الميرينجي.

في ظل وجود مشكال بدنية وسوء تفاهم تكتيكي، بين وجود تشابي ألونسو أولًا ثم ألفارو أربيلوا على مقاعد البدلاء، اكتفى ماتانتونو بتسجيل 3 أهداف في 1484 دقيقة، موزعة على 35 مباراة في جميع المسابقات، وهو رقم ضئيل للغاية ليُعتبر لاعبًا أساسيًا.

وهناك حالة من الاقتناع داخل قلعة الملكي، بأن ماتانتونو ليس جاهزًا بعد للسيطرة في ملعب البرنابيو، ما يفتح باب الاحتمالات أمام رحيله على سبيل الإعارة، في الصيف.