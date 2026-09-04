هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
Kylian Mbappe Alvro Valles Real Madrid Real Betis (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

عقدة بيتيس مستمرة: تم اختطاف مبابي بنجاح .. "تقمص الأساطير" لا يخدم مورينيو رغم إعادة اكتشاف ثنائي الريال!

فقرات ومقالات
ريال بيتيس
ريال مدريد
الدوري الإسباني
كيليان مبابي
فينيسيوس جونيور
جوزيه مورينيو
ألفارو فالز

ريال مدريد يسقط في لا كارتوخا..

كل المعطيات كانت تقول إن مواجهة بيتيس لن تكون سهلة على الإطلاق، لريال مدريد، وإنها اختبار صعب للغاية، من أجل بدء شهر سبتمبر، ولكن، هل كانت المباراة صعبة، أم أن الريال هو من صعّب المباراة على نفسه.

في ميدان دي لا كارتوخا، ريال مدريد يتعثر لأول مرة في الدوري الإسباني، بموسم 2026-2027، بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ويسقط أمام ريال بيتيس بنتيجة (0-1)، في مباراة الجولة الرابعة.

وتقدم تروي باروت بهدف بيتيس في الدقيقة 81، فيما أهدر كيليان مبابي ركلة جزاء لصالح الريال في الدقيقة 90+4.

جوزيه مورينيو دفع بكل أوراقه "التكتيكية"، قبل مواجهة برائحة النوستالجيا، أمام إنتر، في دوري أبطال أوروبا، إلا أن فوز بيتيس، ربما يعطي دروسًا للميرينجي، قبل الرحلة الأوروبية الأولى، خاصة وأن صدارته لـ"لاليجا" باتت مهددة أمام برشلونة.

وفيما يلي، تطرح النسخة العربية من موقع GOAL، بعض النقاط حول ما شهدته مباراة بيتيس ومدريد في الدوري الإسباني..

  • مورينيو نفض الغبار عن ثنائي ريال مدريد

    لننظر إلى الوجه الإيجابي، ونقل إن جوزيه مورينيو نفض الغبار بحق عن ثنائي بات من أهم محركات الميرينجي، بعدما كانا محل انتقادات في فترة ما قبل البرتغالي، وهما أردا جولر ودين هاوسن.

    مورينيو قرر أن يمنح الثقة إلى أردا جولر، فصارت التمريرات البينية واحدة من أهم أسلحة ريال مدريد، فالتركي يتمتع بقراءة مذهلة للملعب، ويقدم تمريرات سحرية، مثل الي شاهدناها في الدقيقة 15، بعرضيته إلى فينيسيوس التي سددها في القائم.

    أما عن دين هاوسن، فقد قدم واحدة من أفضل مبارياته، سواءً على المستوى الدفاعي، أو من حيث صناعة الفرص، وانطلاقاته لشن هجوم في منطقة الخصم.

    • إعلان

  • هل تأثر لاعبو الريال بكلام مورينيو؟

    لا يخفى على أحد صعوبة اللعب أمام ريال بيتيس على أرضه، خاصة وأن الميرينجي لم يحقق الفوز في أي من مبارياته الخمس الأخيرة له في معقل بيتيس (3 تعادلات وخسارتين)، مع احتساب نتيجة اليوم، كما أن الفريق الأندلسي اقتنص نقاط في 6 من آخر 8 مباريات جمعته بريال مدريد في الليجا، بعد تحقيق انتصارين و4 تعادلات وهزيمتين.

    مورينيو قال - قبل المباراة - إن الفوز صعب، وفريقه يجب أن يكون في قمة مستواه، وإلا فلن يفوز، إذن فهل تأثر لاعبو الريال بحديثه؟ ربما، ولكن لماذا لا يمكن الجزم بأن العملاق المدريدي كان رائعًا (الشرط الذي حدده مورينيو من أجل الفوز)؟

    * أولًا: في الوقت الذي اعتمد فيه ريال بيتيس على لعبة المرتدّات والكرات الطويلة من الطرف إلى العمق، كان مدريد يلعب بدفاع متقدم.

    * غياب التفاهم بين فينيسيوس وكيليان مبابي، ولعب الثنائي وكأن كلًا منهما كان ينتظر الآخر كي يسجل.

  • كيليان مبابي .. تم الاختطاف بنجاح

    إذا ما زعمت صحيفة "لو باريزيان"، بأن كيليان مبابي كان ضمن خطة وضعها شاب ابن 18 عامًا، لاختطافه ضمن 26 شخصًا، فمن الأفضل أن نتساءل إن كان من تواجد في ملعب كارتوخا، هو النجم الفرنسي، أم نسخة مزيفة من نجم قد خطف بالفعل.

    انطلاقًا من النقطة الثانية، التي ذكرتها في الفقرة السابقة، فإن كيليان مبابي، قدم واحدة من أسوأ مبارياته، وكان مثل الذي يبحث عن التسجيل بأقل مجهود ممكن، فهداف المونديال التاريخي، الذي سجل أربعة أهداف في الليجا - حتى الآن - كان هو المفسد لفرص الريال، والذي رفض بكل الطرق هدايا فينيسيوس بين ثغرات جدار بيتيس الدفاعي.

    شاهد ذلك عزيزي القارئ، في لقطة تجرد فيها فينيسيوس من أي أنانية ومنح تمريرة إلى مبابي للتسديد، في الدقيقة 43، إلا أنه تأخر في قراءتها وكأنه فوجئ بها، كما سدد كرة - على الواقف - ارتطمت في العارضة، بالدقيقة 85، ثم أهدر ركلة جزاء.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • أسلحة فاسدة: روح بانكس و"المنقذ" وسلاح إبراهيموفيتش

    قبل التطرق إلى أسلحة ريال مدريد الفاسدة، لنتحدث عن الحارس ألفارو فاييس، الذي كسر رقمًا صامدًا مع لاس بالماس، وحقق السلسلة الأطول في تاريخ شباكه النظيفة، وضحّى من أجل العودة إلى ريال بيتيس، فكان عقابه هو "التجميد" والإبعاد من المباريات.

    واليوم، يلفت صاحب الـ29 عامًا، أنظار العالم إليه، بأداء ولا أروع، أبطل كل محاولات الريال، في الوقت الذي ارتكزت فيه عدسة المباراة عند منطقة جزاء بيتيس، واعتمدت كتيبة بيليجريني على المرتدّات.

    خطورة فاييس لم تكمن في التصدي لركلة الجزاء فقط، بل إنه تصدى لست فرص محققة، جميعها من داخل منطقة الجزاء، كما تمكن من استعادة الكرة "9" مرات، ونجح في التحامين هوائيين.

    لنعد إلى أسلحة ريال مدريد "الفاسدة"، والتي حاول فيها لاعبو الميرينجي التقمص بنجوم الكرة القدامى، من أجل تحقيق النقاط الثلاث، أمام بيتيس دون جدوى..

    * تسديدة فينيسيوس للكرة بـ"ماركة" زلاتان إبراهيموفيتش، بعد استقباله عرضية من دومفريس، والكرة بجوار القائم.

    * تقمص الحارس تيبو كورتوا لشخصية جوردون بانكس، وتصديه الإعجازي لرأسية بيليه، إلا أن متابعة تروي باروت للكرة في الشباك، أفسد اللقطة.

    * المنقذ كارلوس إسبي، الذي سجل هدف انتصار الريال أمام إسبانيول، وفعلها مجددًا أمام ريال بيتيس، إلا أن راية التسلل أفسدت العودة.

  • كلمة أخيرة..

    رغم كل شيء، يجب الاعتراف أيضًا، بأن ريال مدريد يقدم كرة ممتعة، ضغط مستمر، وخطورة متواصلة، إلا أن مواجهة بيتيس قالت إن الكرة لا تريد لشخصية الميرينجي أن تنتصر كالمعتاد.

    لا يزال جوزيه مورينيو بحاجة للمزيد من التوازن بين الدفاع والهجوم، خاصة وأن هفوة دفاعية كانت كفيلة بمرتدات وفرصًا خطيرة لولا إبداع كورتوا، لكان لها مكان في المرمى.

دوري أبطال أوروبا
ليل crest
ليل
ليل
ريال بيتيس crest
ريال بيتيس
بيتيس
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
إنتر crest
إنتر
إنتر