عقدة بيتيس مستمرة: تم اختطاف مبابي بنجاح .. "تقمص الأساطير" لا يخدم مورينيو رغم إعادة اكتشاف ثنائي الريال!

كل المعطيات كانت تقول إن مواجهة بيتيس لن تكون سهلة على الإطلاق، لريال مدريد، وإنها اختبار صعب للغاية، من أجل بدء شهر سبتمبر، ولكن، هل كانت المباراة صعبة، أم أن الريال هو من صعّب المباراة على نفسه.

في ميدان دي لا كارتوخا، ريال مدريد يتعثر لأول مرة في الدوري الإسباني، بموسم 2026-2027، بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ويسقط أمام ريال بيتيس بنتيجة (0-1)، في مباراة الجولة الرابعة.

وتقدم تروي باروت بهدف بيتيس في الدقيقة 81، فيما أهدر كيليان مبابي ركلة جزاء لصالح الريال في الدقيقة 90+4.

جوزيه مورينيو دفع بكل أوراقه "التكتيكية"، قبل مواجهة برائحة النوستالجيا، أمام إنتر، في دوري أبطال أوروبا، إلا أن فوز بيتيس، ربما يعطي دروسًا للميرينجي، قبل الرحلة الأوروبية الأولى، خاصة وأن صدارته لـ"لاليجا" باتت مهددة أمام برشلونة.

وفيما يلي، تطرح النسخة العربية من موقع GOAL، بعض النقاط حول ما شهدته مباراة بيتيس ومدريد في الدوري الإسباني..