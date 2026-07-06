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Vinicius Junior Erling Haaland Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

ريال مدريد: بيب جوارديولا يسهل صفقة إرلينج هالاند.. و"أحضان المونديال العفوية" لا تجعل ثنائيته مع فينيسيوس جونيور ممكنة!

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فينيسيوس جونيور
كيليان مبابي
بيب جوارديولا
مانشستر سيتي
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الدوري الإنجليزي الممتاز

مستقبل إرلينج هالاند يطفو على الساحة مجددًا..

في منطقة التصريحات الإعلامية، وبينما كانت فلاشات الكاميرات تحيط بالعملاق النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ شق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور طريقه، متوجهًا مباشرة نحو الخصم الذي أنهى حلمه المونديالي.

نعم.. فينيسيوس قاطع لقاء هالاند الإعلامي، بعد فوز النرويج على البرازيل في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026؛ ليقوم بتحيته واحتضانه، في لقطة خطفت أنظار الجميع.

منتخب النرويج الأول لكرة القدم حجز بطاقة التأهُل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ وذلك بعد الفوز على نظيره البرازيلي، بهدفين مقابل واحد.

المهم.. قطاع جماهيري كبير أعرب عن استغرابه، من الصداقة القوية التي تربط هالاند وفينيسيوس؛ بل أن البعض ربطها بإمكانية تزاملهما معًا مستقبلًا، في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد.

وما عزز من ذلك الربط، تصريحات آلف إينج، والد مهاجم فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم؛ الذي قال فيها عند سؤاله عن إمكانية لعب نجله في صفوف الميرينجي: "أي لاعب يود الانضمام إلى ريال مدريد.. لا تعرف أبدًا ما يُمكن أن يحدث في عالم كرة القدم".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أسباب تجعل انتقال إرلينج هالاند إلى ريال مدريد ممكنًا، لكن اجتماعه مع فينيسيوس جونيور صعبًا..

  • Florentino PerezGetty Images

    إرلينج هالاند.. حلم فلورنتينو بيريز الكبير

    الوسط الرياضي العالمي يعلم أن المهاجم النرويجي إرلينج هالاند؛ هو "الحلم الأكبر" لفلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة العملاق الإسباني ريال مدريد.

    بيريز دائمًا ما كان يحلم بجمع هالاند والنجم الفرنسي كيليان مبابي، في صفوف فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

    وبالفعل.. نجح بيريز في التعاقد مع مبابي، صيف عام 2024؛ بعد نهاية عقده مع العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، بشكلٍ رسمي.

    وتعاقُد الميرينجي مع مبابي، جاء بعد سنواتٍ من "المحاولات الفشلة"، حتى تمت الصفقة في النهاية؛ وهو الأمر الذي قد يتكرر مع هالاند، وذلك بإتمام الصفقة بعد أعوام طويلة من هذا الحلم.

    * أرقام كيليان مبابي مع ريال مدريد:

    - مباريات: 103.

    - دقائق: 8.365.

    - مساهمات تهديفية: 98.

    - أهداف: 86.

    - تمريرات حاسمة: 12.

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    بسبب جوارديولا.. إرلينج هالاند يبدأ التفكير في مستقبله

    الآن.. لنتحدث عن المهاجم النرويجي إرلينج هالاند نفسه؛ وهو الذي يرتبط بعقدٍ طويل الأمد مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حتى 30 يونيو 2034.

    ورغم تجديد عقده حتى 2034؛ إلا أن هالاند لم يخفِ رغبته في اللعب بالدوري الإسباني، يومًا ما.

    وبالطبع.. إذا انتقل هالاند إلى الدوري الإسباني يومًا ما؛ فذلك سيكون من بوابة نادي العاصمة ريال مدريد، أو العملاق الكتالوني برشلونة.

    وربما قد حان الوقت الآن بالنسبة للمهاجم النرويجي العملاق، للتفكير في الرحيل عن السيتزنس؛ وذلك لعدة أسباب، أهمها:

    * أولًا: رحيل المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

    * ثانيًا: مرور نادي مانشستر سيتي بفترة انتقالية.

    * ثالثًا: بحث هالاند نفسه عن تحدٍ جديد.

    وأكد هالاند في أكثر من مناسبة، أن أهم عامل وراء انضمامه إلى مانشستر سيتي صيف 2023؛ هو رغبته في التدرب تحت يد جوارديولا، الذي وصفه بأفضل مدير فني في العالم.

    جوارديولا أعلن رحيله عن مانشستر سيتي رسميًا، بنهاية الموسم الرياضي المنصرم 2025-2026؛ وهو ما قد يكون تمهيدًا لمغادرة هالاند أيضًا، في المستقبل القريب.

    وليس من الصدفة أبدًا؛ أن تتزامن تصريحات والد هالاند بشأن إمكانية لعب نجله في ريال مدريد، مع رحيل جوارديولا عن صفوف السيتزنس.

    هذا لا يعني أن هالاند سيرحل في الصيف الحالي بالطبع؛ ولكنه مؤشر قوي للغاية، بأن المهاجم النرويجي العملاق بدأ التفكير في مستقبله.

  • Vinicius Junior Real Madrid Erling Haland Man City(C)Getty Images

    فينيسيوس جونيور.. الاجتماع مع هالاند في مدريد "حلم صعب"

    بعد كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ لنتحدث الآن عن لقطة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند في كأس العالم 2026، وربط البعض بينها وإمكانية تزاملهما في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد.

    الواقع يقول إن اجتماع فينيسيوس وهالاند، في صفوف فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، قد يكون صعبًا للغاية؛ وذلك لمجموعة من الأسباب، أبرزها:

    * رياضيًا: صعوبة تألُق الثلاثي هالاند وفينيسيوس والفرنسي كيليان مبابي معًا؛ لتداخل الأدوار الفنية فيما بينهم.

    * اقتصاديًا: تواجد الثلاثي هالاند وفينيسيوس ومبابي قد يتسبب في أزمة مالية لريال مدريد؛ الذي لا يمر بأفضل حالته حاليًا.

    * غرفة الملابس: اجتماع 3 أسماء من العيار الثقيل مثل هالاند وفينيسيوس ومبابي في غرفة ملابس واحدة؛ من الممكن أن يتسبب في اشتعال "معركة النجومية" بينهم.

    وبالتالي.. سيكون ريال مدريد مطالبًا بالاستغناء عن نجم ما، حال التعاقد مع المهاجم النرويجي؛ حيث سيكون فينيسيوس بنسبة كبيرة، لأن حلم الرئيس فلورنتينو بيريز هو الجمع بين مبابي وهالاند أساسًا - كما ذكرنا -.

    ولا ننسى أن عقد فينيسيوس مع ريال مدريد، سينتهي في 30 يونيو 2027؛ ولا يزال هُناك شد وجذب بين الطرفين، للتجديد.

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    كلمة أخيرة.. "هجوم" قد يحلم به كل مشجع مدريدي

    الخلاصة من كل ما ذكرناه؛ هو أنه من الوارد جدًا أن نُشاهد المهاجم النرويجي العملاق إرلينج هالاند في المستقبل القريب، ينشط في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد.

    لكن.. على الأغلب أننا لن نشاهد ثنائية هالاند والنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، في صفوف فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ وذلك لمجموعة من الأسباب، ذكرناها في السطور الماضية.

    وفي الصيف الحالي؛ يبدو ريال مدريد مركزًا على صفقة المهاجم الفرنسي مايكل أوليسي، جناح نادي بايرن ميونخ الألماني.

    ولا يزال بايرن ميونخ يرفض التفريط في أوليسي؛ إلا أننا إذا افترضنا أن هذا النجم الفرنسي من "أكبر أهداف" ريال مدريد مع هالاند مستقبلًا؛ فقد نُشاهد هجوم الميرينجي - يومًا ما - مكونًا من الآتي:

    * الجناح الأيمن: مايكل أوليسي.

    * الجناح الأيسر: كيليان مبابي.

    * قلب الهجوم: إرلينج هالاند.

    وقد يرى البعض أنه من الأنسب، أن يتواجد فينيسيوس - وليس مبابي - مع هالاند، باعتبار أن النجم الفرنسي يُفضل الانطلاق من الجناح للعمق، وهي نظرية تُحترم للغاية؛ ولكنها قد لا تتواكب مع رغبة رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بالإضافة إلى واقع استحالة الاستغناء عن كيليان بالطبع.

    ومن هُنا.. فإن الرغبة في ضم أوليسي، مع حلم هالاند القديم؛ قد يجعلنا نرى الثلاثية الهجومية - سالفة الذكر - في يومٍ ما، والتي لن يكون فينيسيوس طرفًا فيها.