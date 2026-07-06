ريال مدريد: بيب جوارديولا يسهل صفقة إرلينج هالاند.. و"أحضان المونديال العفوية" لا تجعل ثنائيته مع فينيسيوس جونيور ممكنة!

في منطقة التصريحات الإعلامية، وبينما كانت فلاشات الكاميرات تحيط بالعملاق النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ شق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور طريقه، متوجهًا مباشرة نحو الخصم الذي أنهى حلمه المونديالي.

نعم.. فينيسيوس قاطع لقاء هالاند الإعلامي، بعد فوز النرويج على البرازيل في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026؛ ليقوم بتحيته واحتضانه، في لقطة خطفت أنظار الجميع.

منتخب النرويج الأول لكرة القدم حجز بطاقة التأهُل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ وذلك بعد الفوز على نظيره البرازيلي، بهدفين مقابل واحد.

المهم.. قطاع جماهيري كبير أعرب عن استغرابه، من الصداقة القوية التي تربط هالاند وفينيسيوس؛ بل أن البعض ربطها بإمكانية تزاملهما معًا مستقبلًا، في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد.

وما عزز من ذلك الربط، تصريحات آلف إينج، والد مهاجم فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم؛ الذي قال فيها عند سؤاله عن إمكانية لعب نجله في صفوف الميرينجي: "أي لاعب يود الانضمام إلى ريال مدريد.. لا تعرف أبدًا ما يُمكن أن يحدث في عالم كرة القدم".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أسباب تجعل انتقال إرلينج هالاند إلى ريال مدريد ممكنًا، لكن اجتماعه مع فينيسيوس جونيور صعبًا..