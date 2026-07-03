بعد تصريحاته وكيله .. بيان رسمي من ريال مدريد بخصوص إنزو فيرنانديز

نادي ريال مدريد ينفي الشائعات المتداولة في سوق الانتقالات بشأن إنزو فرنانديز ببيان رسمي، وذلك عقب تصريحات وكيل الأخير المرحبة بالملكي.

وخرج خافيير باستوري، اللاعب السابق ووكيل إنزو، في تصريحات قبل ساعات أثار بها الشائعات عقب أن قال: "ومن لا يحب ريال مدريد!"





لاعب الوسط الأرجنتيني المولود عام 2001 مرتبط بعقد مع تشيلسي حتى يونيو 2032، بعد أن اشتراه النادي من بنفيكا مقابل 121 مليون يورو في يناير 2023. ومنذ ذلك الحين، خاض 169 مباراة وسجل 31 هدفاً وقدم 30 تمريرة حاسمة وحصل على 37 بطاقة صفراء مع النادي الإنجليزي، الذي فاز معه العام الماضي بدوري المؤتمرات وكأس العالم للأندية.

ويشارك إنزو حاليًا حالياً في كأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني ويستعد لمقابلة الكابو فيردي فجر السبت.



