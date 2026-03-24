"ريال مدريد؟ بعد قليل كنت سأدرب أتلتيكو في الوقت نفسه، كفى هراءً": كل غضب كلوب بشأن مستقبل لم يُكتب بعد

يورغن كلوب لم يعد صامداً أمام الضغوط، فقرر أن يخرج إلى العلن ليتحدث أخيراً عن مستقبله، موضحاً بشكل قاطع موقفه بشأن مغامرته المقبلة في عالم كرة القدم.

المدرب الألماني، الذي يشغل حالياً منصب المسؤول والمشرف الفني على عالم كرة القدم في ريد بول، ارتبط اسمه خلال الأسابيع الأخيرة بالعديد من الأندية الكبرى في أنحاء أوروبا: من ريال مدريد لخلافة ألفارو أربيلوا، مروراً بتدريب المنتخب الألماني في حال قرر يوليان ناجلسمان إنهاء تجربته بعد كأس العالم 2026.

انتشرت الشائعات في جميع أنحاء العالم، وأراد المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وليفربول نفسه نفي أي ارتباط محتمل بشكل قاطع وحازم، مبدياً أيضاً بعض الانزعاج والغضب بشأن جميع الأخبار التي ظهرت في الأيام الأخيرة: "ألمانيا؟ في الوقت الحالي، لا أفكر في ذلك على الإطلاق ولا يوجد أي سبب للقيام بذلك. لم أصل بعد إلى نهاية مسيرتي، ولم أبلغ سن التقاعد، ومن يدري ماذا سيحدث في السنوات القادمة. في الوقت الحالي، لا يوجد شيء مخطط له".