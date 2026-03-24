Gabriele Stragapede

"ريال مدريد؟ بعد قليل كنت سأدرب أتلتيكو في الوقت نفسه، كفى هراءً": كل غضب كلوب بشأن مستقبل لم يُكتب بعد

ما الذي يتردد حول عودة المدرب الألماني إلى مقعد التدريب.

يورغن كلوب لم يعد صامداً أمام الضغوط، فقرر أن يخرج إلى العلن ليتحدث أخيراً عن مستقبله، موضحاً بشكل قاطع موقفه بشأن مغامرته المقبلة في عالم كرة القدم.

المدرب الألماني، الذي يشغل حالياً منصب المسؤول والمشرف الفني على عالم كرة القدم في ريد بول، ارتبط اسمه خلال الأسابيع الأخيرة بالعديد من الأندية الكبرى في أنحاء أوروبا: من ريال مدريد لخلافة ألفارو أربيلوا، مروراً بتدريب المنتخب الألماني في حال قرر يوليان ناجلسمان إنهاء تجربته بعد كأس العالم 2026.

انتشرت الشائعات في جميع أنحاء العالم، وأراد المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وليفربول نفسه نفي أي ارتباط محتمل بشكل قاطع وحازم، مبدياً أيضاً بعض الانزعاج والغضب بشأن جميع الأخبار التي ظهرت في الأيام الأخيرة: "ألمانيا؟ في الوقت الحالي، لا أفكر في ذلك على الإطلاق ولا يوجد أي سبب للقيام بذلك. لم أصل بعد إلى نهاية مسيرتي، ولم أبلغ سن التقاعد، ومن يدري ماذا سيحدث في السنوات القادمة. في الوقت الحالي، لا يوجد شيء مخطط له".

  • لم يتم الاتصال به قط

    وعلق كلوب بنبرة جدلية للغاية على جميع الشائعات المحتملة بشأن ريال مدريد: «من يقول ذلك لا يفهم في كرة القدم. لم يتصلوا بي قط ولم يتصلوا بوكيل أعمالي. كل هذا مجرد دخان. أنا راضٍ للغاية عن عملي. لكن متى تصبح الأخبار أخباراً؟ إذا أخذ أحدهم ورقة وكتب عليها شيئاً، فهل يصبح ذلك صحيحاً تلقائياً؟ كيف يمكن أن تكون هناك حالة يتصل فيها ريال مدريد بي ويقول: "يورغن، هل تصدق ذلك؟" مع بيريز على الهاتف؟".

  • كلوب يتحدث بصراحة

    لم يتردد المدرب الألماني في التعبير بصراحة عن مشاعره تجاه كل الشائعات المتداولة حول مستقبله: «لا أعرف إن كان وراء ذلك الذكاء الاصطناعي أم أشخاص حقيقيون، لكن أصبح من المعتاد الآن كتابة أي شيء ثم يقع على عاتقي نفيه. عليكم أن تنضبطوا، وأن تضعوا قواعد لأنفسكم، وأن تتوقفوا عن كتابة التفاهات. لو كان ريال مدريد قد اتصل، لكنا علمنا بذلك. لم يتصلوا بنا ولو مرة واحدة، ولم يتلق وكيل أعمالي أي شيء. هذه القصة مستمرة منذ وقت طويل جدًا. لقد ربطتموني أيضًا بمنصب المدرب في أتلتيكو في نفس الوقت. أمهلوني بعض الوقت، لأنه يبدو أحيانًا أن بعض الأشياء تُكتب فقط من أجل إثارة الجدل".

  • هل ستتلاشى الشائعات؟

    تعيد كلمات كلوب بعض الهدوء إلى عالم ريد بول، بعد عدة أشهر ساد فيها شعور عام ومتبادل بعدم الرضا عن الدور القيادي والمسؤولية التي يتحملها المدرب الألماني.

    من المؤكد أن موسم الأندية المختلفة التابعة لعالم ريد بول ليس مرضياً من حيث النتائج، ولكن - حسب ما يتردد - يبدو أن الأسس والإرادة لا تزالان موجودتين لمواصلة هذا المسار معاً، والبحث عن حلول يمكن أن تؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج استعداداً للموسم الرياضي المقبل.


  • الحقيقة حول المستقبل

    إذن، باختصار، ماذا سيكون مستقبله المهني؟

    كلماته لا تترك مجالاً لتفسيرات واسعة: يورغن كلوب يريد مواصلة فترة عمله - التي تبدأ رسمياً في 1 يناير 2025 - كرئيس لكرة القدم العالمية في ريد بول. إن عمله كمدير رياضي عالمي لنادي ريد بول (براغانتينو، لايبزيغ، نيويورك، أوميا، ليدز وباريس إف سي) قد بدأ للتو ومن المتوقع أن يستمر - وفقاً لبعض التسريبات - حتى عام 2029 على الأقل.

    وبالتالي، تتلاشى قليلاً الشائعات التي كانت ترشح الألماني كخليفة محتمل لعدة مناصب تدريبية في أنحاء أوروبا: سيتم تقييم عمل أربيلوا في ريال مدريد في نهاية الموسم الرياضي، وكذلك عمل أرني سلوت في ليفربول، حيث سيكون الترتيب النهائي في الدوري الإنجليزي الممتاز ومستوى التقدم في دوري أبطال أوروبا عاملاً حاسماً.

    أما بالنسبة لألمانيا، فسيتوقف كل شيء على رغبة ناجلسمان وعلى كأس العالم القادمة التي ستقام بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك: فقط بعد ذلك، سيتم اتخاذ القرارات النهائية بشأن المستقبل.