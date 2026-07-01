ويظل رئيس نادي برشلونة مصراً على أن غريمه اللدود يحاول ببساطة صرف الانتباه عن مشاكله الداخلية، معلناً بثقة أن الهيئة الإدارية لن تنخدع بهذه التكتيكات اليائسة.
"ريال مدريد لن يفلت من العقاب" .. جوان لابورتا يؤكد وقوف يويفا بجانب برشلونة في قضية نيجريرا
لابورتا يرفض شكوى ريال مدريد
وفي كلمة ألقاها عقب تنصيبه رئيسًا لنادي برشلونة، اغتنم لابورتا الفرصة للتطرق إلى التوتر المستمر مع ريال مدريد. ويأتي هذا التصعيد الأخير في أعقاب قيام بيريز بتقديم ملف ضخم إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن فضيحة التحكيم المتعلقة بنيجريرا، بهدف فرض عقوبات شديدة على النادي الكتالوني.
ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، لم يبدِ لابورتا أي انزعاج من هذا التهديد، ووصف هذه الخطوة بأنها محاولة يائسة لتشتيت الانتباه.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام في ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، صرح لابورتا بثقة قائلاً: "لن يفلتوا من العقاب. نحن نعرف موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) من هذه القضية، وبشأن كل ما يتعلق بها، ولن يفلتوا من العقاب. إنها مجرد نوبة غضب أخرى منهم، في محاولة لإطالة أمد هذه القضية لتبرير إجراءات لا معنى لها ولن تكلل بالنجاح".
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تشتيت الانتباه عن المشاكل الداخلية للنادي
يعتقد رئيس نادي برشلونة اعتقادًا راسخًا أن نادي ريال مدريد يستغل الوضع القانوني كسلاح لإخفاء مشاكله الهيكلية واللوجستية. وقد أثار بيريز مؤخرًا غضبًا واسعًا بادعائه أن 14 لقبًا في الدوري قد سُرقوا، لكن لابورتا قلب الرواية، مشيرًا إلى أن الإدارة العليا في ريال مدريد تواجه صعوبات في عملية تحول النادي إلى شركة مساهمة عامة.
وسخر لابورتا من الوضع في ملعب سانتياجو برنابيو، مدعياً أن الشكوى المقدمة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ما هي إلا ستار من الدخان.
وأضاف لابورتا: "لقد نجحوا في إثارة الضجة وتحويل الانتباه عن قضايا أخرى: ذلك الانشغال الذي يواجهونه بشأن التحول إلى شركة مساهمة عامة، وقضايا أخرى لا تسير على ما يرام بالنسبة لهم، مثل عدم وجود موسيقى وعدم معرفتهم أين سيتعين عليهم ركن سياراتهم".
رئيس برشلونة يطالب بتقديم أدلة
وصلت التوترات بين الناديين الإسبانيين العملاقين إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث صرح بيريز سابقًا بأن العلاقة بينهما قد انقطعت تمامًا. وعلى الرغم من تفاخر نادي مدريد بوثيقة من حوالي 500 صفحة يعتزم تقديمها إلى الهيئة الإدارية لكرة القدم الأوروبية، أصر لابورتا على أن الإجراءات القانونية الفعلية تروي قصة مختلفة تمامًا.
وأكد رئيس برشلونة أن الإجراءات القضائية لم تسفر عن أي دليل ملموس من جانب منافسيهم، موضحًا: "القضية معروضة أمام المحاكم العادية، ونحن نتعامل مع هذه المسألة منذ فترة طويلة. وفي هذا الصدد، قدمنا الأدلة في إطار الإجراءات القضائية. أما الطرف المقابل فلم يقدم أي شيء".
وقد هدد برشلونة بالفعل باتخاذ إجراءات قانونية إذا لم يتراجع بيريز عن اتهاماته المثيرة للجدل.
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ما هو المستقبل الذي ينتظر منافسي «الكلاسيكو»؟
وسيترقب برشلونة الآن الرد الرسمي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على الوثائق التي قدمها نادي ريال مدريد. وفي غضون ذلك، يظل لابورتا وفريقه القانوني على أهبة الاستعداد لرفع دعوى جنائية بتهمة التشهير ضد بيريز في حال رفض هذا الأخير سحب اتهاماته بالفساد.
ولا تظهر هذه الحرب خارج الملعب أي بوادر على التباطؤ، مما يضمن أن الموسم المقبل ستلقي عليه ظلال المعارك القضائية الشرسة والعداء المتجذر بين أكبر المؤسسات الإسبانية.