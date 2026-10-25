كبرياء يامال يتحطم قبل حفل الكرة الذهبية: كوكوريلا نفذ خدعة مورينيو .. وأنانية مبابي مشروعة من أجل "مئوية" الريال!

"كنا نحاول استفزاز ميسي ولكنه كان يزداد تركيزًا داخل الملعب"، هكذا كان جوزيه مورينيو، يكشف عن فشله في تعطيل النجم الأرجنتيني، خلال مباريات الكلاسيكو، في ولايته الأولى مع ريال مدريد، ولكن يبدو أنه قرر تغيير الاستراتيجية مع لامين يامال، نجم برشلونة، والذي أثبت بأنه لا يأبه بالاستفزازات أيضًا، بل يسعى دائمًا للرد داخل الميدان.

مورينيو قرر أن يهدئ "الرتم" مع لامين يامال، فتحدث عنه بسلام نفسي، في المؤتمر الصحفي، معترفًا بأنه لاعب عظيم، ويحظى بالاحترام، وأنه لن يغير طريقة الفريق أو هويته من أجل إيقافه. إذن ما سيفعل؟ سيتركه لكوكوريلا الذي سبق وأن "وضعه في جيبه".

لنعد إلى الموسم الماضي، حينما نجح كوكوريلا في الحد من تحركات يامال، خلال فوز تشيلسي أوروبيًا على برشلونة بثلاثية، ويبدو أن صاحب الشعر الكثيف، يدرك جيدًا كيف يضع يامال تحت الحصار، وإن بلغ الأمر بإعاقته بدون كرة، أو جذب قميصه بقوة، في ظل "تساهل" الحكم في إشهار البطاقات.

ولكن، يبدو أن هانز فليك، لم يقف مكتوف الأيدي، وهو يرى يامال تحت سيطرة كوكوريلا، فقرر أن يتعامل بسياسة "الإلهاء".

كيف ذلك؟ حرّر يامال من سيطرة كوكوريلا، وأرسل عناصره ليلعب عليها، مثل فيرمين لوبيز أو كانسيلو، واجعل لامين يتراجع ويتحرك من العمق، وبالتالي يصبح أقدر على إرسال كرات بينية أو التحرك في الملعب.

وكما ذكرت، فإن يامال وجد خطورته في اللعب من العمق، أو إذا ما تمكن من الهرب من كوكوريلا، سواءً في تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قرر أن يتعامل فيها بمبدأ الأنانية، ويسددها بجوار القائم، أو بـ"تفويتة" خاطئة من دين هاوسن، كادت أن تجعله في مواجهة الحارس لونين في الدقيقة 74.

ورغم رقابة كوكوريلا الذي بدا وكأنه يتعامل مع الأمر كـ"تحدٍّ شخصي" مع يامال، فكان يراقبه كظله في تحركاته، إلا أن لامين ساهم في لقطة الهدف، حيث لعب الركنية ليبدأ الهجمة التي انتهت بتسديدة رافينيا، وكذلك حاول التوغل من العمق، وسدد كرة مرت بجوار القائم، في الدقيقة 77.

اختصارًا للقول: فإن مورينيو أراد أن يباغت يامال بعدم الدخول في صدام شخصي معه، وترك كوكوريلا يرد على تصريح لامين في بداية الموسم، بقوله "سألتهمه حيًا"، بأن حاول تكرار سيناريو تشيلسي معه، وبالتالي كان لزامًا أن يأتي الحل من آخرين.