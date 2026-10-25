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Kylian Mbappe Lamine Yamal Barcelona Real Madrid (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

كبرياء يامال يتحطم قبل حفل الكرة الذهبية: كوكوريلا نفذ خدعة مورينيو .. وأنانية مبابي مشروعة من أجل "مئوية" الريال!

فقرات ومقالات
لامين يامال
كيليان مبابي
برشلونة
ريال مدريد
الدوري الإسباني

ريال مدريد ينتزع نقاط الكلاسيكو من معقل برشلونة..

يامال يتأخر ومبابي يتألق، هكذا كان العنوان الأبرز في كلاسيكو الأرض، القمة الكروية التي شهدت فوز ريال مدريد في معقل برشلونة، في "سبوتيفاي كامب نو"، في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "2026-2027".

بسيناريو تجاوز أشد المتفائلين بريال مدريد، أظهر الميرينجي براعة "تكتيكية"، تكلّلت بثنائية كيليان مبابي التي جاءت في الدقيقتين 41 و87، في الوقت الذي اكتفى فيه برشلونة، بهدف رافينيا، في الدقيقة 61.

نتيجة كان الدوري الإسباني هو المستفيد الأول منها، حيث ازدادت شعلة الصراع على القمة، رغم ابتعاد برشلونة في الصدارة، برصيد 27 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد "الوصيف"، فيما رفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة، في المركز الثالث.

وفيما يلي، يعرض موقع "GOAL"، أبرز النقاط حول أداء يامال ومبابي في كلاسيكو الأرض، بالجولة العاشرة..

  • خدعة مورينيو .. وكوكوريلا يحقق وعده في يامال

    "كنا نحاول استفزاز ميسي ولكنه كان يزداد تركيزًا داخل الملعب"، هكذا كان جوزيه مورينيو، يكشف عن فشله في تعطيل النجم الأرجنتيني، خلال مباريات الكلاسيكو، في ولايته الأولى مع ريال مدريد، ولكن يبدو أنه قرر تغيير الاستراتيجية مع لامين يامال، نجم برشلونة، والذي أثبت بأنه لا يأبه بالاستفزازات أيضًا، بل يسعى دائمًا للرد داخل الميدان.

    مورينيو قرر أن يهدئ "الرتم" مع لامين يامال، فتحدث عنه بسلام نفسي، في المؤتمر الصحفي، معترفًا بأنه لاعب عظيم، ويحظى بالاحترام، وأنه لن يغير طريقة الفريق أو هويته من أجل إيقافه. إذن ما سيفعل؟ سيتركه لكوكوريلا الذي سبق وأن "وضعه في جيبه".

    لنعد إلى الموسم الماضي، حينما نجح كوكوريلا في الحد من تحركات يامال، خلال فوز تشيلسي أوروبيًا على برشلونة بثلاثية، ويبدو أن صاحب الشعر الكثيف، يدرك جيدًا كيف يضع يامال تحت الحصار، وإن بلغ الأمر بإعاقته بدون كرة، أو جذب قميصه بقوة، في ظل "تساهل" الحكم في إشهار البطاقات.

    ولكن، يبدو أن هانز فليك، لم يقف مكتوف الأيدي، وهو يرى يامال تحت سيطرة كوكوريلا، فقرر أن يتعامل بسياسة "الإلهاء".

    كيف ذلك؟ حرّر يامال من سيطرة كوكوريلا، وأرسل عناصره ليلعب عليها، مثل فيرمين لوبيز أو كانسيلو، واجعل لامين يتراجع ويتحرك من العمق، وبالتالي يصبح أقدر على إرسال كرات بينية أو التحرك في الملعب.

    وكما ذكرت، فإن يامال وجد خطورته في اللعب من العمق، أو إذا ما تمكن من الهرب من كوكوريلا، سواءً في تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قرر أن يتعامل فيها بمبدأ الأنانية، ويسددها بجوار القائم، أو بـ"تفويتة" خاطئة من دين هاوسن، كادت أن تجعله في مواجهة الحارس لونين في الدقيقة 74.

    ورغم رقابة كوكوريلا الذي بدا وكأنه يتعامل مع الأمر كـ"تحدٍّ شخصي" مع يامال، فكان يراقبه كظله في تحركاته، إلا أن لامين ساهم في لقطة الهدف، حيث لعب الركنية ليبدأ الهجمة التي انتهت بتسديدة رافينيا، وكذلك حاول التوغل من العمق، وسدد كرة مرت بجوار القائم، في الدقيقة 77.

    اختصارًا للقول: فإن مورينيو أراد أن يباغت يامال بعدم الدخول في صدام شخصي معه، وترك كوكوريلا يرد على تصريح لامين في بداية الموسم، بقوله "سألتهمه حيًا"، بأن حاول تكرار سيناريو تشيلسي معه، وبالتالي كان لزامًا أن يأتي الحل من آخرين.

  • مبابي .. رغم أنانيتك ولكن ثأرت أخيرًا

    ما أجمل أن يأتي الثأر أخيرًا بأقدامك يا كيليان مبابي، رغم أن أداؤه أيضًا اتسم بـ"الأنانية" في بعض الأحيان، ولكنها "ذاتية" المهاجم الذي يبحث عن الإنهاء.

    ما أشبه الليلة بالبارحة، في الجولة العاشرة أيضًا من الموسم الماضي، في الدوري، أنت من يسجل، ولكن الريال يخسر على ملعبه أمام برشلونة (1-2)، وكأن القدر أعطاك فرصة ثأرية بأفضل طريقة، أن تكون أنت من يسجل، وتقود فريقك للانتصار في معقل برشلونة بنتيجة (2-1).

    من لم يشاهد المباراة، سيقول كنت البطل الأول، بقطع النظر عن إغلاق المنافذ من تشواميني وانطلاقات يان ديوماندي، وشخصية أردا جولر في منطقة برشلونة، إلا أن الدقيقة 50، ربما أبرزت الوجه المظلم لكيليان مبابي، حينما أهدر فرصة محققة، بعدم تمرير الكرة إلى بيلينجهام، ليتعامل مع الكرة برعونة، ويتسبب في افتكاك الكرة من الدفاع.

    هانزي فليك قال إن إيقاف لاعب مثل مبابي، يتطلب جهدًا جماعيًا من الفريق بأكمله، وليس مجرد رقابة فردية، والمهم هو التمركز، إلا أن أرض الميدان، عكس الرؤية، فالريال الذي كان يتم تحذيره بعدم فقدان الكرة في منطقته، لأن برشلونة سيضغط ويصل للمرمى، كان العكس هو الحاضر، برشلونة يدفع ثمن رعونة دفاعه، ودفاعه يتبعثر أمام قدرات مبابي الذي يظهر في الوقت المناسب، فسجل واحدة بـ"الحظ"، والثانية بتشتت دفاعي، سببه تقدم جيرارد مارتن في الأمام، وعدم قدرة كوبارسي على مجاراة كامافينجا.


  • الشقيقان يسجلان

    هذه الليلة لن تُنسى لكيليان مبابي، الذي كان صاحب الكلمة الأولى في حسم نقاط المباراة، بثنائيته في برشلونة، إلا أن هناك أنباءً سعيدة جاءته من فرنسا.

    النبأ السعيد، أنه في ذات الليلة، سجل الشقيقان معًا، فإيثان مبابي تمكن من تسجيل هدف في مرمى موناكو، في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في الدوري الفرنسي.

    وها هو مبابي "الكبير" يحقق أرقامًا تاريخية، بتسجيل 8 أهداف في الكلاسيكو بجميع المسابقات، كما رفع رصيده إلى 14 هدفًا في شباك برشلونة، في جميع الأندية التي مثلها، فضلًا عن إحرازه الهدف رقم 100 مع ريال مدريد.

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  • عندما أهين كبرياء يامال قبل حفل البالون دور

    بينما كان لامين يامال يؤكد للجميع في أكثر من مناسبة، بأنه الأحق بالفوز بالكرة الذهبية لعام 2026، بعد موسمه الاستثنائي وقيادته لمنتخب إسبانيا، للفوز بكأس العالم، حاول النجم الإسباني الشاب أن يثبت في الميدان بأنه النجم الذي يقدم الكرة الممتعة التي تجعله الأحق بالجائزة بلا منازع.

    ولكن، ربما يمكن القول إن آخر مباراتين قد أهانتا كبرياء يامال، سواءً بالخسارة أمام باريس سان جيرمان (2-4) في دوري أبطال أوروبا، أو (1-2) أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، وقبل 24 ساعة من حفل الكرة الذهبية، الذي سيُقام في لندن لأول مرة.

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