الواقع الأسود: مشاهد الكلاسيكو واشتباكات غرفة الملابس المتكررة!.. 6 محطات حوّلت ريال مدريد إلى "روضة أطفال"

لم يعد الدخان المُتصاعد من قلعة "فالديبيباس"، مجرد شائعات عابرة فقط؛ بل هو نتاج حريق يلتهم الأخضر واليابس، في موسم يبدو أنه الأظلم في تاريخ نادي ريال مدريد الحديث.

وبينما كات جماهير ريال مدريد تنتظر ثورة رياضية كبيرة، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ها هي تستيقظ على واقع مرير للغاية، حوّل غرفة الملابس إلى ساحة لتصفية الحسابات.

أزمة الميرينجي لم تعد فنية فحسب؛ وإنما أصبحت أشبه بـ"الانهيار المؤسسي والاجتماعي"، لمنظومة كانت تتغنى بالانضباط دائمًا.

هذا الانهيار جعل فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، يخسر كل شيء في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بداية من مونديال الأندية والسوبر الإسباني، ووصولًا إلى كأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

ليس هذا فقط.. فريق العاصمة الإسبانية بات على أعتاب خسارة لقب الدوري الإسباني؛ حيث يبتعد بفارق 11 نقطة كاملة عن العملاق الكتالوني برشلونة "المتصدر"، قبل 4 جولات من النهاية.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ بعض المحطات المهمة في رحلة انهيار ريال مدريد، خلال الموسم الرياضي الحالي..