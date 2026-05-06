أحمد فرهود

الواقع الأسود: مشاهد الكلاسيكو واشتباكات غرفة الملابس المتكررة!.. 6 محطات حوّلت ريال مدريد إلى "روضة أطفال"

البيت المدريدي يعيش مرحلة خطيرة للغاية..

لم يعد الدخان المُتصاعد من قلعة "فالديبيباس"، مجرد شائعات عابرة فقط؛ بل هو نتاج حريق يلتهم الأخضر واليابس، في موسم يبدو أنه الأظلم في تاريخ نادي ريال مدريد الحديث.

وبينما كات جماهير ريال مدريد تنتظر ثورة رياضية كبيرة، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ها هي تستيقظ على واقع مرير للغاية، حوّل غرفة الملابس إلى ساحة لتصفية الحسابات.

أزمة الميرينجي لم تعد فنية فحسب؛ وإنما أصبحت أشبه بـ"الانهيار المؤسسي والاجتماعي"، لمنظومة كانت تتغنى بالانضباط دائمًا.

هذا الانهيار جعل فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، يخسر كل شيء في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بداية من مونديال الأندية والسوبر الإسباني، ووصولًا إلى كأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

ليس هذا فقط.. فريق العاصمة الإسبانية بات على أعتاب خسارة لقب الدوري الإسباني؛ حيث يبتعد بفارق 11 نقطة كاملة عن العملاق الكتالوني برشلونة "المتصدر"، قبل 4 جولات من النهاية.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ بعض المحطات المهمة في رحلة انهيار ريال مدريد، خلال الموسم الرياضي الحالي..

  Vinicius Junior Lamine Yamal Real Madrid Barcelona

    3 مشاهد "مثيرة" في كلاسيكو الدوري

    في 26 أكتوبر 2025.. حقق نادي ريال مدريد فوزًا مهمًا على غريمه التاريخي برشلونة؛ وذلك في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي.

    وخلال هذا الكلاسيكو، شاهدنا 3 لقطات "مختلفة"، أعطتنا مؤشرات أن الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، لن يسير كما يتمناه عشاق الميرينجي؛ وذلك على النحو التالي:

    * المشهد الأول: اعتراض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، على الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد وقتها؛ وذلك عند استبداله من أرضية الملعب، في الدقيقة 72.

    * المشهد الثاني: احتفال نجوم ريال مدريد المبالغ فيه، والذي لا يليق بحجم فريق عملاق بهذا الشكل؛ لمجرد الفوز على برشلونة، في جولة مبكرة جدًا من عمر الدوري.

    * المشهد الثالث: هجوم عدد من نجوم ريال مدريد على جوهرة برشلونة لامين يامال، والسخرية منه بشكلٍ مبالغ فيه؛ كرد على بعض منشوراته، التي سبقت الكلاسيكو.

  Xabi Alonso Real Madrid 2025

    تشابي ألونسو و"روضة أطفال" ريال مدريد

    نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد تقابل مع العملاق الكتالوني برشلونة مجددًا، يوم 11 يناير من عام 2026؛ لكن هذه المرة في نهائي كأس السوبر المحلي.

    وعلى عكس الكلاسيكو الأول، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ خسر ريال مدريد (2-3) أمام برشلونة، ليفقد لقب السوبر بشكلٍ رسمي.

    بعدها مباشرة.. أعلن ريال مدريد "إقالة" المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو، وتعيين مواطنه الشاب ألفارو أربيلوا، بدلًا منه.

    وخرجت تصريحات في وسائل الإعلام المختلفة، منسوبة إلى ألونسو؛ قال فيها: "لم أكن أعلم أنني سأدرب روضة أطفال".

    بالطبع.. هذه التصريحات المثيرة؛ أعطت صورة سيئة ومشينة للغاية، عن الوضع الذي وصلت إليه غرفة ملابس هذا الكيان الرياضي الكبير.

  FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

    احتفال جود بيلينجهام له دلالات كثيرة!

    قبل مواجهة العملاق الإسباني ريال مدريد مع نادي موناكو الفرنسي، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ انتشرت بعض الأخبار عن أسلوب حياة النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، وسهراته المستمرة.

    وقدّم ريال مدريد واحدة من أفضل مبارياته الموسم الحالي؛ وذلك عندما فاز (6-1) على موناكو، مع تسجيل بيلينجهام هدفًا.

    وقام بيلينجهام باحتفال مثير للجدل، بعد الهدف الذي سجله ضد موناكو؛ في مشهد أثار استغراب الكثيرين، حتى ولو كان المقصود منه الرد على ما اعتبره شائعات ضده.

    إلا أن احتفال متوسط الميدان الإنجليزي، أوصل لنا رسالة واضحة؛ وهي أن نجوم ريال مدريد يركزون خارج أرضية المستطيل الأخضر، أكثر من داخله.

    وأساسًا.. جود بيلينجهام يقدّم واحدًا من أسوأ مواسمه في 2025-2026؛ حيث لم يعد هو نفس اللاعب، الذي كان عليه في بداياته مع الميرينجي.

  Raul Asencio

    تصريح أسينسيو وتصرفات القائد كارباخال

    الإسباني الشاب ألفارو أربيلوا، بعد توليه منصب المدير الفني لنادي ريال مدريد، في شهر يناير 2026، بدلًا من مواطنه تشابي ألونسو، بدأ في استبعاد أكثر من لاعب تدريجيًا من حساباته؛ أبرزهم على الإطلاق:

    * قلب الدفاع الإسباني راؤول أسينسيو.

    * الظهير الأيمن الإسباني داني كارباخال.

    أسينسيو عندما تم سؤاله عن الأمر، أبدى اعتراضًا واضحًا على قرار مدربه؛ قائلًا: "اسألوا أربيلوا لماذا لا ألعب".

    أما كارباخال ورغم أنه قائد الريال، وأحد أقدم لاعبي الجيل الحالي؛ إلا أنه أصبح يظهر على الدكة غير مهتم بزملائه أو نتائج فريقه، وسط تأكيدات إعلامية على وجود قطيعة بينه وأربيلوا.

    كل ذلك عكس بيئة ريال مدريد "السامة"، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ والتي أدت إلى الانهيار الذي نراه الآن.

  • كيليان مبابي.. الانهيار الأكبر الذي هز ريال مدريد

    الأزمات الأكبر ارتبطت بالنجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد؛ والذي انضم إلى الفريق الأول صيف 2024، قادمًا من نادي باريس سان جيرمان.

    مبابي ارتبط اسمه بـ3 قضايا رئيسية، داخل البيت المدريدي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: غضبه من إقالة المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو، وتعيين مواطنه ألفارو أربيلوا.

    * ثانيًا: علاقته المتوترة مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، وعدد من نجوم ريال مدريد.

    * ثالثًا: سفره بدون رضاء النادي أثناء فترات إصابته، وعدم التزامه بالبرنامج العلاجي المعد من النادي.

    ورغم أن مبابي نفى كل هذه الاتهامات تقريبًا؛ إلا أن الوضع يبدو أنه لا يخلو من بعض الحقائق، وهي ما تكشفها لنا الأيام.

    المهم.. هذه القضايا التي ارتبطت بـ"اللاعب الحلم"، والذي كان يتمنى جميع عشاق الميرينجي التعاقد معه؛ تعكس البيئة السيئة التي أصبح عليها هذا الكيان الرياضي الكبير، في الفترة الأخيرة.

    بل أن هُناك عريضة دُشِنت الآن، من قِبل جماهير ريال مدريد؛ تطالب بـ"طرد" كيليان مبابي، من صفوف الفريق الأول.

  • المشاهد الأغرب في تاريخ نادي ريال مدريد

    أخيرًا.. كان لزامًا بعد كل ما ذكرناه، أن يصل الوضع داخل نادي ريال مدريد الإسباني، إلى أمر أخطر من ما هو متوقع.

    نعم.. في الساعات الماضية، قيل إن "اشتباكات" اشتعلت بين نجوم ريال مدريد، داخل غرفة ملابس ريال مدريد؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: اشتباك المدافع الألماني أنطونيو روديجر مع الظهير الأيسر الإسباني ألفارو كاريراس.

    * ثانيًا: اشتباك ثنائي خط الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي.

    ولم ينفِ كاريراس الخلاف مع روديجر، ولكنه نفى بعض الوقائع مثل "الصفع" وغيرها؛ مؤكدًا أن علاقته جيدة مع الجميع، في ريال مدريد.

    لكن بخصوص اشتباك تشواميني وفالفيردي؛ أجمعت كل التقارير المقربة من ريال مدريد أنها خطيرة للغاية، وتحدث لأول مرة في تاريخ هذا الكيان الرياضي الكبير.

    وإذا تأكدت تفاصيل واقعة تشواميني وفالفيردي؛ فإننا سنكون أمام واقع جديد في ريال مدريد، سيؤثر على صورته أمام العالم أجمع بالطبع.

