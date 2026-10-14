واستغل مدرب ريال مدريد ظهوره الإعلامي في إطار دوري أبطال أوروبا لمقارنة الوضع في ملعب «نو كامب» بفضيحة «كالتشيو بولي» التاريخية في إيطاليا.
بعدًا جديدًا للحرب النفسية بين ريال مدريد وبرشلونة .. جوزيه مورينيو يهاجم الدوري الإسباني بسبب قضية نيجريرا ويشيد بإيطاليا
مورينيو يشيد بالعدالة الإيطالية في قضية «كالتشيو بولي»
لم يكن مورينيو أبدًا من النوع الذي يتجنب الجدل، وقد أحدثت تعليقاته الأخيرة ضجة كبيرة في عالم كرة القدم. وفي حديثه قبل مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا على ملعب «ستاديو أوليمبيكو»، توقف المدرب البرتغالي لحظة للتفكير في الاختلافات بين الطريقة التي تتعامل بها إيطاليا وإسبانيا مع فضائح الفساد الكبرى. وأعرب المدرب السابق لإنتر وروما عن إعجابه بالطريقة التي تعاملت بها السلطات الإيطالية مع التحقيق في تلاعب نتائج المباريات عام 2006، والذي غيّر مشهد الدوري الإيطالي.
وقال مورينيو لموقع«أمازون برايم»، وفقًا لما نقلته «فوتبول إيطاليا»: "سأقول لكم شيئًا واحدًا فقط. تهانينا لإيطاليا. أتعلمون لماذا؟ لأنها البلد الوحيد الذي كانت فيه قضية كالتشيو بولي هي كالتشيو بولي حقًّا. البلد الوحيد. أما ما حدث في إسبانيا، فالجميع يعرف ما حدث، ومع ذلك، لا يزال المرء يشعر بالقلق. حتى الآن، لم يحدث شيء، لم يحدث شيء".
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قضية نيجريرا تحت المجهر
تُعد تصريحات مورينيو اللاذعة إشارة مباشرة إلى «قضية نيجريرا»، وهي فضيحة ظلت تلقي بظلالها على نادي برشلونة منذ عدة أشهر. وتتعلق هذه الادعاءات بدفعات مالية ضخمة سددها النادي الكتالوني لشركة يملكها خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، الذي شغل منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا بين عامي 2001 و2018. ورغم أن برشلونة نفى باستمرار وبحزم ارتكاب أي مخالفات، إلا أن حجم هذه الدفعات أدى إلى إدانة واسعة النطاق من قبل شخصيات منافسة.
ولم يتردد مدرب ريال مدريد في توقعه لكيفية نظرة التاريخ إلى هذه الحالة إذا لم تتخذ السلطات إجراءات ملموسة. وقال مورينيو: «إذا لم يحدث شيء، فقد تكون هذه أكبر فضيحة فساد تحكيمي في عالم كرة القدم. لا يوجد ما يقال غير ذلك».
عودة عاطفية إلى ملعب «ستاديو أوليمبيكو»
ورغم أن تعليقاته حول كرة القدم الإسبانية هيمنت على عناوين الأخبار، إلا أن السياق الأساسي للمقابلة كان العودة العاطفية لمورينيو إلى روما. فهذه هي المرة الأولى التي يخطو فيها خطواته مجددًا داخل ملعب «ستاديو أوليمبيكو» منذ رحيله عن فريق «الجيالوروسي» في أوائل عام 2024. وخلال فترة توليه مهامه في العاصمة الإيطالية، حقق مورينيو مكانة أسطورية من خلال قيادة النادي للفوز بلقب دوري المؤتمرات الأوروبي في نسخته الأولى، والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد عام من ذلك.
وأقر المدرب الحالي لروما، جيان بييرو جاسبيريني، بالرابطة الفريدة التي تجمع بين الجماهير والرجل المعروف بلقب «الاستثنائي».
وقال جاسبيريني: "من المؤكد أن جماهيرنا كانت تحب مورينيو، لذا فهو يستحق كل التقدير الذي سيتلقاه. هذه مشاعر يشعر بها الناس، ولا يمكنك منعها. وفي الوقت نفسه، أنا مقتنع بأنه عندما تبدأ المباراة، ستُوضع جميع المشاعر جانباً وسيؤيد الجمهور روما حصرياً".
- AFP
تصاعد التوترات في دوري أبطال أوروبا
تتمحور أحداث هذه القصة حول المنافسة الشديدة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث تُعد كل نقطة حاسمة. وقد أكدت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بالفعل أنه يراقب الوضع في إسبانيا عن كثب، بعد أن تلقى كمية كبيرة من الوثائق من مدريد بشأن التحقيق الجاري في سلوك نادي برشلونة.
ويُضيف قرار مورينيو بالتحدث علنًا في هذا التوقيت بعدًا جديدًا من الحرب النفسية إلى موسم أوروبي متوتر بالفعل.
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