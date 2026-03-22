زهيرة عادل

ريال مدريد وبرشلونة يعاينان الأضرار .. أنسو فاتي اختار طريق إندريك "السيئ" رغم إعادة البرازيلي أمجاد أسطورة ليون أمام موناكو بعد 17 عامًا!

ماذا فعل الثنائي في مباراة الثأر؟

بعد شهرين ونصف تقريبًا، لقن موناكو خصمه ليون من نفس الكأس المر، حيث أسقطه مهزومًا على أرضه اليوم الأحد، بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي (2025-2026).

أصحاب الأرض تقدموا أولًا بهدف بافيل شولتس في الدقيقة 42، لكن الضيوف خطفوا الفوز بثنائية ماجنيس أكليوش وفلوريان بالوجون "ضربة جزاء" في الدقيقتين 62 و72.

هذا الانتصار كان بمثابة الثأر لموناكو، بعدما هزمه ليون على أرضه في مطلع يناير الماضي بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الفرنسي.

ومعه تجمد رصيد ليون عند النقطة الـ47 في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد موناكو للنقطة الـ46 في المركز الخامس.

لكن بعيدًا عن حالة الفريقين ككل، دعونا في السطور التالية نركز الحديث عن البرازيلي إندريك؛ نجم ليون المعار من ريال مدريد، والذي شارك أساسيًا في المباراة، ومنافسه الإسباني أنسو فاتي؛ لاعب موناكو المعار من برشلونة، والذي نزل كبديل..


  • إندريك .. بين الصعود والهبوط ومن عنده بدأت الهزيمة

    حاله كحال فريقه بشكل عام، لم يبدأ إندريك المباراة بشكل جيد، بل كان شبه مختفي تمامًا، في ظل التنظيم الدفاعي لموناكو، وفشل صاحب الـ19 عامًا في تقديم شيء يذكر على المستوى الفردي أو الجماعي.

    لكن تحرر نجم ريال مدريد المعار إلى ليون في نهاية الشوط الأول تقريبًا، تحديدًا في الدقيقة 42، وقتما وجد مساحة للانطلاق على الطرف الأيمن، ليتوغل لداخل منطقة جزاء موناكو، ومن ثم يرسل عرضية أرضية لزميله بافيل شولتس، الذي أسكنها الشباك بتسديدة مباشرة على المرمى.



    منذ تلك اللحظة، بدأ إندريك يجد المساحات للتواجد أكثر في مناطق الخطورة لموناكو، لكنه لم يكن في الموعد في مناسبتين، حيث أهدر انفرادين؛ الأول في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، حيث ارتدت تسديدة زميله ألفونسو موريرا من القائم، تبعها البرازيلي بتسديدة، لكنها مرت بجوار القائم، أما الثاني فكان في بداية الشوط الثاني، وقتما توغل بشكل فردي رائع لمنطقة جزاء الخصم، ونجح في تسديد الكرة من تحت أيدي حارس المرمى، لكن الدفاع شتتها بينما كانت في طريقها للشباك.

    استمرارًا مع اللقطات السلبية لإندريك في المباراة، فقد كان بطل واقعة في الدقيقة 70، وقتما انقطعت الكرة منه في وسط الملعب، ليبدأ معها موناكو هجمة مرتدة، بينما وقف البرازيلي معترضًا على الحكم مطالبًا باحتساب خطأ لصالحه، دون مواصلة اللعب، في هذه الأثناء كان لاعبو الخصم قد وصلوا لأمام مرمى ليون، بل ونجحوا في الحصول على ضربة جزاء، محرزين منها هدف الفوز.

    صحيح أن إندريك كان يستحق احتساب خطأ لصالحه، إلا أن تلك النقطة تعيد الانتقادات لإندريك بشأن أدواره الدفاعية في الملعب، وتأخره في الرجوع أو رعونته في الضغط على لاعبي الخصوم.


  • تألق إندريك مرهون .. رغم تذكير ليون بأسطورته

    بالهدف الذي صنعه إندريك أمام موناكو الليلة، فقد ارتفعت مساهماته مع ليون لـ11 (6 تسجيل، 5 صناعة) خلال 14 مباراة في مختلف البطولات.

    هذا التأثير الرقمي السريع للنجم الشاب، يعيد ليون لـ17 عامًا للوراء، مذكرًا جماهيره بالأسطورة ليساندرو لوبيز؛ المهاجم التاريخي للنادي، والذي نجح في المساهمة في 12 هدفًا في أول 14 مباراة له بقميص الفريق، تحديدًا خلال نوفمبر 2009، إذ أن البرازيلي أول لاعب يقترب من رقمه.



    لكن إن نحينا تلك الإحصائية جانبًا، وركزنا على الانتقادات التي وجهت لإندريك في المباريات الأخيرة لليون، فالأمر يتعلق بالأساس لشكل فريقه الهجومي في ظل غياب بعض العناصر..

    الحديث هنا عن عودة المهاجم بافيل شولتس والجناح الأيسر ألفونسو موريرا، الثنائي الذي غاب معًا عن الثلاث مباريات الأخيرة لليون في الدوري الفرنسي، ومن ثم خسر فريقهما أمام مارسيليا (2-3)، وتعادل أمام باريس (1-1)، ولو هافر (0-0).

    وجود موريرا على الطرف الأيسر وشولتس كمهاجم في تشكيل ليون، يخفف الضغط بعض الشيء عن إندريك، ويساهم في تسريع الهجمات على عكس وجود البرازيلي كمهاجم مع الفريق الفرنسي، إذ يبدو منعزلًا أحيانًا وتارةً أخرى يضطر للرجوع للخلف لبدء الهجمات، ما يضيع العمق الهجومي لفريقه.

    صحيح أن وجود هذا الثلاثي الليلة لم يفلح في انتشال ليون من الهزيمة أمام موناكو، لكن العامل البدني الذي تفوق به الخصم وتغييرات مدربه، هم من ساهموا في تحقيق الفوز.


    أنسو فاتي .. على خطى إندريك!

    بالانتقال للحديث عن أنسو فاتي؛ جناح برشلونة المعار لموناكو، فقد بدأ مواجهة ليون من على مقاعد البدلاء، قبل أن ينزل في الدقيقة 63.

    لحسن حظ فاتي أن فريقه تحسن كثيرًا في النصف ساعة الأخيرة من المباراة مع تراجع ليون بدنيًا، وقد نزل بعد إدراك التعادل بالفعل.

    من ناحية الجهد، لم يبخل معار برشلونة، لكنه سار على خطى إندريك تمامًا، حيث الجهد المهدور في الأمتار الأخيرة..

    فاتي أهدر فرصتين لموناكو لتأمين الانتصار، كلاهما رغم انفراده بحارس مرمى ليون دومينيك جريف، حيث تصدى الأخير لكلا التسديدتين ببراعة.

    هذا رغم أنه نزل في وقت تفكك به دفاع ليون بالفعل وأصبحت المهمة أسهل، وهو ما يؤخذ عليه من ناحية دقة التسديدات.


  • ريال مدريد وبرشلونة يعاينان الأضرار

    من إندريك الذي أهدر فرصتين محققتين كانتا كفيلتين لخروج ليون منتصرًا، إلى أنسو فاتي الذي قام بالشيء نفسه، بالإضافة إلى عدم ثبات مشاركاته مع موناكو .. يراقب ريال مدريد وبرشلونة المشهد من بعيد، حيث من المفترض أن يعود الثنائي لإسبانيا بنهاية الموسم الجاري.

    وفقًا للمعطيات الحالية، ربما ينجح البرازيلي في العودة للميرنجي بصورة أفضل مما كان عليه قبل رحيله، لكن يبدو أن فاتي لن يكون له مكان في صفوف البرسا.