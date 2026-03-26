Arda Guler GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

ريال مدريد يمتلك لاعبًا بـ"جينات برشلونية": أردا جولر يكرر لعبة ميسي الأيقونية.. ورومانيا تفشل في خطة "القط والفأر" ضده

تركيا تلامس حلم المونديال بفضل جولر..

على مدار 24 سنة كاملة، ساد صمت رهيب في الملاعب التركية؛ وذلك بسبب غياب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن بطولة كأس العالم.

هذا الصمت يبدو أنه اقترب من النهاية؛ بفضل "لمسة سحرية" من لاعب صغير، يبلغ من العمر 21 سنة فقط.

اللاعب الذي نقصده هُنا؛ ليس إلا التركي الشاب أردا جولر، نجم العملاق الإسباني ريال مدريد.

جولر قاد منتخب تركيا للفوز (1-0) على نظيره الروماني، ضمن منافسات نصف نهائي "المسار الثالث"، من الملحق المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة.. تأهل الأتراك لمواجهة الفائز من مباراة سلوفاكيا وكوسوفو، في نهائي "المسار الثالث" من الملحق؛ والذي سيصعد بصاحبه إلى المونديال رسميًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ وذلك بعد ظهور جولر في مباراة تركيا ورومانيا، مساء اليوم الخميس..

    خطة "القط والفأر" الرومانية ضد أردا جولر

    يقدّم التركي أردا جولر، نجم العملاق الإسباني ريال مدريد، مستويات رائعة مع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الأخيرة؛ وهو ما يظهر في بعض أرقامه، بعيدًا عن الأهداف والتمريرات الحاسمة.

    أهم رقم نقصده هُنا، بعيدًا عن الأهداف والتمريرات الحاسمة؛ هو "صناعة الفرص" مع ريال مدريد، في مسابقة الدوري الإسباني.

    جولر صنع "63 فرصة"، في 29 مباراة شارك فيها بمسابقة الدوري الإسباني، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    صناعة نجم الميرينجي للفرص؛ تنوعت بين الكرات الثابتة والمتحركة، إلى جانب العرضيات والتمريرات البينية من العمق.

    لذلك.. وجدنا نجوم منتخب رومانيا خلال مواجهة تركيا، في "الملحق" المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026؛ يلعبون بما يُمكن تسميتها "طريقة القط والفأر"، مع أردا جولر.

    بمعنى.. جولر كان يتحرك كثيرًا فوق أرضية الملعب، لإيجاد مساحات للصناعة إلى زملائه، أو التسديد والتوغل؛ مع مطاردة مستمرة من نجوم رومانيا في كل مكان يذهب إليه، لمنعه من ذلك.

    أردا جولر يقضي على "الخطة الرومانية" في شوط واحد

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نستطيع التأكيد على أن خطة نجوم منتخب رومانيا ضد التركي أردا جولر، نجحت نوعًا ما في الشوط الأول؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إيقاف جولر؛ بإغلاق المساحات أمامه وارتكاب الأخطاء ضده.

    * ثانيًا: محاولة إبعاد جولر من مناطق الخطورة؛ لمنعه من التوغلات.

    لكن.. في الشوط الثاني تغيّرت الأمور تمامًا؛ حيث قدّم جولر مستوى رائع للغاية، ونجح في صناعة هدف منتخب تركيا الوحيد ضد رومانيا.

    تكرار أردا جولة لـ"لعبة ليونيل ميسي الأيقونية"

    لم ينتهِ الأمر عند ما ذكرناه في السطور الماضية؛ حيث سنتحدث الآن عن كيفية تطور مستوى النجم أردا جولر، في الشوط الثاني من مباراة منتخب بلاده تركيا ضد رومانيا.

    جولر الذي كان مُرشحًا قويًا للانضمام إلى العملاق الكتالوني برشلونة، قبل الذهاب إلى نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد في 2023؛ قام بتقليد "لعبة أيقونية" للبلوجرانا، في عصر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

    هذه اللعبة الأيقونية لبرشلونة، يُمكن شرحها في 3 نقاط فقط؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عودة ميسي إلى الخلف للهروب من الرقابة؛ ثم إرسال عرضية طولية متقنة، تضرب خطوط الخصم بالكامل.

    * ثانيًا: تحرك الظهير الأيسر جوردي ألبا خلف دفاعات الخصم؛ ليستلم عرضية ميسي الطولية، داخل منطقة الـ18.

    * ثالثًا: قيام ألبا بتمريرة حاسمة إلى أحد لاعبي برشلونة؛ أو التسديد بشكلٍ مباشر على المرمى، لتسجيل الهدف بنفسه.

    وإذا انتقلنا إلى جولر في مباراة تركيا ضد رومانيا، سنجد أنه حاول الهروب من الرقابة في الشوط الثاني؛ من خلال العودة إلى الخلف كثيرًا، ثم إرسال العرضيات الطولية إلى زملائه.

    ومن إحدى هذه اللقطات، كرر جولر "لعبة ميسي - ألبا الأيقونية"؛ وذلك بإرسال عرضية طولية متقنة إلى الظهير الأيسر التركي فيردي كاديوجلو، الذي تحرك خلف الدفاعات مسجلًا الهدف.

    بعدها.. وجد جولر بعض المساحات، عندما اندفع منتخب رومانيا للأمام؛ ليقوم ببعض التسديدات، والتمريرات الرائعة إلى زملائه.

    ريال مدريد يمتلك لاعبًا بـ"جينات برشلونية"

    من ما ذكرناه في النقطة الماضية؛ يتضح لماذا كان العملاق الكتالوني برشلونة بقيادة مديره الرياضي البرتغالي ديكو، يرغب في التعاقد مع النجم التركي أردا جولر.

    ديكو وجد في جولر، حلًا مهمًا في التمريرات البينية والكرات الطولية؛ التي تتناسب مع طريقة لعب برشلونة، في ضرب دفاعات الخصم.

    إلا أن الأزمة الاقتصادية التي كان يُعاني منها برشلونة، ثم دخول ريال مدريد في الصفقة بقوة؛ جعلت وجهة النجم التركي تتغيّر، من أقليم كتالونيا إلى العاصمة الإسبانية عام 2023.

    - أرقام أردا جولر مع نادي ريال مدريد:

    * مباريات: 106.

    * دقائق: 5.559.

    * مساهمات تهديفية: 40.

    * أهداف مسجلة: 16.

    * تمريرات حاسمة: 24.