هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
MourinhoGoal Only \ GFX
علي سمير

فالفيردي والمركز الذي يكرهه .. خطة من مورينيو لإسقاط برشلونة واعتراف صريح بنهاية أرنولد وصفقته الفاشلة!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
ريال مدريد
جوزيه مورينيو
ريال مدريد ضد لايبزيج
لايبزيج
دوري أبطال أوروبا
برشلونة ضد ريال مدريد
برشلونة
الدوري الإسباني
فيديريكو فالفيردي
دينزل دومفريس
ترينت ألكسندر أرنولد

قمة منتظرة ستحدد شكل المنافسة هذا الموسم

بعد هزيمة برشلونة ضد باريس سان جيرمان، وانتصار ريال مدريد على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، لا شك أن كل الأنظار تتجه الآن نحو كلاسيكو الأحد القادم بين العملاقين الإسبانيين.

ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني، سيستضيف هذه القمة المنتظرة التي ستكون بمثابة "مفترق الطرق" الذي يحدد كيف ستسير المنافسة على لقب الليجا في الأسابيع القادمة، لذلك كل طرف يحرص على الاستعداد بأفضل شكل ممكن.


برشلونة يحتل الصدارة بـ27 نقطة بعد 9 جولات، مقابل 22 لأتلتيكو مدريد و21 لريال، إذن الهزيمة تعني أن جوزيه مورينيو أصبح يسير تدريجيًا نحو خسارة الدوري في فترته الثانية مع الميرينجي.

وهو الأمر الذي يُحتم على البرتغالي أن يلعب بصورة غير تقليدية، ويفكر خارج الصندوق لإيجاد حلول مبتكرة للتصدي إلى هجوم برشلونة الكاسح، فهل شاهدنا نبذة عن ذلك في مباراة الأمس ضد لايبزيج؟

  • 페데리코 발베르데 (Federico Valverde)Getty Images

    فالفيردي ظهير أيمن

    المكان الذي لا يحبه اللاعب الأوروجوياني.. فعلى الرغم من تواجد ترنت أرنولد ودينزل دومفريس، إلا أن مورينيو اتجه للدفع بفالفيردي كظهير أيمن بجوار ألفارو كاريراس ودين هاوسن وأنطونيو روديجر، وهو المركز الذي تألق فيه أكثر من مرة مع المدرب السابق كارلو أنشيلوتي.

    مورينيو كما تحدث أكثر من مرة عن حبه لإشراك اللاعبين في مراكزهم الأصلية، ولكنه قال قبل مباراة لايبزيج عن مركز فالفيردي وأردا جولر:"المكان الأفضل لهما هو التواجد على أرض الملعب، إنهما لاعبان مختلفان بسمات خاصة، ويمكنهما اللعب بمراكز متعددة والتكيف مع أوضاع مختلفة".

    ووصل الأمر إلى قول البرتغالي إن فالفيردي إنه يمكنه اللعب كحارس مرمى إذا لزم الأمر، وفي النهاية لا يمكن توجيه اللوم إلى مورينيو بعد تغيير مركز فالفيردي، لأن ببساطة الفريق انتصر برباعية مذهلة سجلها برناردو سيلفا وكيليان مبابي وأردا جولر ويان ديوماندي.

    من المعروف أن فالفيردي نفسه لا يحب هذا المكان، وسبق أن تصادم مع تشابي ألونسو الموسم الماضي، بعدما خرج علنًا للحديث عن تفضيله اللعب بمكانه الطبيعي في خط الوسط، لأنه لا يشعر بالراحة في الطرف الأيمن من الملعب.

    إذن .. لماذا قرر مورينيو المجازفة بالدخول في صدام مع الدولي الأوروجوياني قبل أيام فقط من الكلاسيكو؟


  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    اعتراف بفشل الثنائي

    ضجة هائلة أثيرت عندما انضم ترنت أرنولد لريال مدريد في صيف عام 2025، ولكن الأمور لم تسر على ما يُرام مع تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا، ليظن البعض أن بدايته الحقيقية ستكون على يد مورينيو.

    ولكن في الواقع، ما نراه الآن هو أن مورينيو يكتب نهاية أرنولد في ريال مدريد، حيث يبدو أن اللاعب يمضي أيامه الأخيرة بسبب عدم اقتناع البرتغالي به من ناحية الموازنة بين الأدوار الدفاعية والهجومية.

    أرنولد لعب 265 دقيقة فقط في 5 مباريات بالدوري الإسباني و79 في دوري أبطال أوروبا، وكان ذلك ضد إنتر، حيث ظهر كبديل غير مستخدم أمام روما ولايبزيج، وهذا يلخص الكثير عن مشوار اللاعب في سانتياجو برنابيو.

    مشكلة أرنولد معروفة للجميع، قدرات هجومية خارقة وفك التكتلاك بتمريرات كاسرة للخطوط وقدم يمنى دقيقة للغاية في العرضيات والتسديد وسرعة ومساعدة مستمرة للظهير الأيمن، ولكن خلف ذلك مساحات شاسعة تسمح للمنافس الفتك بفريقه.

    وهذا ما لا يريده مورينيو خاصة في المواعيد الكبرى، ولذلك قرر التعاقد مع دينزل دومفريس من إنتر في الصيف، ولكن الأمور لم تختلف كثيرًا، حيث تعرض اللاعب لانتقادات حادة بسبب مردوده الدفاعي المتواضع للغاية.

    فشل دومفريس في الديربي أمام أتلتيكو مدريد الذي خسره ريال بنتيجة 2/1، يجعل تواجده في الكلاسيكو بمثابة "القنبلة الموقونة" التي ستساعد برشلونة من خلال الكثير من الأخطاء الدفاعية وعدم التمركز بطريقة صحيحة.

    ولذلك .. عندما نرى مورينيو يعتمد على لاعب وسط في ظل هذا الثنائي قبل الكلاسيكو، فهذا اعتراف ضمني منه بأن دومفريس وأرنولد فشلا مع ريال مدريد، ولكن هل هناك خطة ما يتم رسمها خلف الكواليس؟

  • José MourinhoGetty

    يامال لا يلعب في هذا المكان!

    بالنظر إلى فريق برشلونة الحالي، سنجد أن الخطورة الأكبر ستأتي من ناحية الجناح الأيمن، والحديث هنا عن الساحر لامين يامال، الذي يأتي بالحلول من أي مكان وفي أي موعد للفريق الكتالوني، وتعطيله يعني التقليل بشكل هائل من خطورة المنافس.

    هناك أيضًا رافينيا .. الجناح البرازيلي الذي تحول إلى مهاجم هذا الموسم، وأبهر الجميع بإسهاماته الخيالية وشخصيته بتسجيل 14 هدفًا وصناعة 3 في 10 مباريات فقط حتى الآن، ويعيش واحدة من أفضل انطلاقاته في مسيرته الكروية.

    يامال يظل هو المحرك الرئيسي لكل شيء خطير يحدث من جانب برشلونة، ونحن لسنا بحاجة للحديث كثيرًا عن مهارته وقدراته الفنية الخارقة، يمكنك فقط الرجوع للقطاته من أي مباراة هذا الموسم لتوضيح القصة.

    وهنا يظهر السؤال عن ما إذا كان دخول فالفيردي كظهير أيمن، يأتي تحضيرًا لإيقاف هجوم برشلونة، باعتبار الكلاسيكو أهم بكثير من لقاء لايبزيج الذي كان في الفوز فيه أمر شبه مضمون في ظل الانتقاضة الحالية.

    فالفيردي سيلعب على أنتوني جوردون، الجناح الأيسر للفريق الكتالوني، والحلقة الأقل قوة في الفريق، مما يثير التساؤلات حول السبب الحقيقي وراء الدفع بالأورجوياني في هذا المكان، لأنه لن يواجه يامال كثيرًا، مقارنة بإمكانية مساهمته في عزل الجناح الشاب في حالة تواجده في وسط الملعب، ومنع الكرة من الوصول إليه في مناطق خطيرة.

    ولذلك .. يبدو الاحتمال الأقرب هو أن مورينيو يعرف قدرات أرنولد ودومفريس جيدًا ويدرك أن كل منهما سيسمح لرافينيا وجوردون وغيرهما اختراق دفاعه، وقرر رفع شعار "الدفاع أولًا قبل أي شيء" في الكلاسيكو، ويريد الاعتماد على المنظومة والمراهنة عليها من خلال خط دفاع صلب ومترابط بغض النظر عن مكان تواجد يامال.

    دومفريس سبق له أن تألق كثيرًا ضد برشلونة مع إنتر في دوري أبطال أوروبا، وهو أمر قد يغري مورينيو كثيرً لاستغلال نقطة الضعف المتواجدة في مركز الظهير الأيسر للفريق الكتالوني، والتي ظهرت بوضوح ضد باريس سان جيرمان بوجود البرتغالي جواو كانسيلو.

    ولكن البرتغالي سيكون حذرًا، عدم استقبال الأهداف سيكون أكثر أهمية من التسجيل، لأنه لو فُتح الباب أمام برشلونة قد تنتهي المباراة بنتيجة كارثية.

    وقد نرى من هذا المنطلق الرباعي الدفاعي يتكون من : فيديريكو فالفيردي - إبراهيما كوناتي - دين هاوسن - مارك كوكوريلا!

    ويبدو حاليًا أن هذه المنظومة هي الأكثر أمانًا بالنسبة للبرتغالي، الذي ستكون أمامه مهمة ثقيلة لإنقاذ موسمه، في مواجهة سيكون آخر ما يحتاجه فيها هي الأخطاء الدفاعية من الثنائي المتخبط أرنولد ودومفريس.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
المباريات التالية
برشلونة

برشلونة

الدوري الإسباني

25 أكتوبر 2026

ريال مدريد

ريال مدريد