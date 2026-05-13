مدرب مفاجئ .. ريال مدريد يحدد بديل من داخل الدوري الإسباني لخلافة أربيلوا حال فشل التعاقد مع مورينيو

ووفقًا للتقرير، يدرس فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عدة مرشحين لخلافة ألفارو أربيلوا. ويُقال إن أسلوب ماتارازو الأساسي والحديث للغاية في التعامل مع اللعبة يحظى بتقدير كبير في البرنابيو، مما يجعله شخصية محبوبة بين صفوف «البلانكوس».

ومع ذلك، يؤكد التقرير أيضًا أن انتقال الأمريكي البالغ من العمر 48 عامًا إلى ريال مدريد أمر غير مرجح. في مدريد، لا يزال هناك دعم قوي لمورينيو كمدرب جديد؛ وفقًا لخبير الانتقالات البلجيكي ساشا تافوليري، فإن الصفقة قد تمت بالفعل.

وقد يصدر النادي إعلانًا رسميًا في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. ويحتوي عقد مورينيو، الملقب بـ"الاستثنائي"، مع بنفيكا، الذي يستمر حتى عام 2027، على بند يتيح له إنهاء العقد مقابل 3 ملايين يورو.