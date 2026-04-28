grimaldo bayer leverkusen
Nino Caracciolo و محمد سعيد

"إنه ريال مدريد إيطاليا" .. نجم برشلونة السابق يغازل ميلان بتصريح مثير للجدل!

اليخاندرو جريمالدو

النجم الإسباني يفتح الباب أمام الروسونيري

فرض الإسباني أليخاندرو جريمالدو، لاعب باير ليفركوزن اسمه بقوة على سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تشهد منافسة قوية على أحد أبرز الأظهرة في أوروبا.

جريمالدو المولود عام 1995، والذي يرتبط بعقد مع باير ليفركوزن حتى يونيو 2027، أصبح هدفًا رئيسيًا للأندية الكبرى بعد نهاية الموسم الحالي، حيث يعيش موسمًا مميزًا في البوندسليجا.



NEW stc tv Serie A GoalGetty Images


ويحظى لاعب برشلونة السابق بمتابعة دقيقة من عدة أندية، من بينها ميلان الذي لم يُخف اللاعب نفسه إعجابه بفكرة الانتقال إليه، ما يفتح الباب أمام احتمالات مثيرة في الميركاتو القادم.

  • إشارة مثيرة للجدل قبل الميركاتو

    في تصريحات لافتة فتح جريمالدو، الباب أمام التكهنات حول مستقبله الكروي، قبل أسابيع قليلة من نهاية الموسم الكروي وبدء فترة الانتقالات الصيفية 2026.

    اللاعب الذي يمتد عقده مع باير ليفركوزن حتى صيف 2027، أكد سعادته بتجربته الحالية في ألمانيا، لكنه لم يُخف إعجابه بنادي ميلان الذي وصفه بأنه "أحد أكبر الأندية في إيطاليا، إن لم يكن الأكبر".

    وبهذه الكلمات، أضاف جريمالدو المزيد من الإثارة إلى مشهد الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يبقى موقفه بين الاستمرار في البوندسليجا أو خوض تحدٍ جديد في الكالتشيو محل ترقب واسع.

    • إعلان
    "ميلان هو ريال مدريد إيطاليا"

    في مقابلة مع موقع MilanNews، تحدث جريمالدو عن مستقبله قائلاً: "أنا سعيد في باير ليفركوزن. لكن ميلان هو أحد أكبر الأندية في إيطاليا، ولديه ملعب وجماهير وفريق رائع. لكنني سعيد حقاً في ألمانيا. سنرى".

    وأضاف اللاعب الذي تدرج في صفوف أكاديمية "لاماسيا" ولعب لفريق برشلونة أتلتيك: "هل ميلان هو ريال مدريد وبرشلونة إيطاليا؟ نعم، بالضبط. كما قلت، ميلان هو أحد أكبر الأندية في إيطاليا. إن لم يكن الأكبر. لنرى ما سيحدث هذا الصيف. لكنني أكرر للمرة الألف: أنا سعيد في باير".

  • "المستقبل؟ لا تقل أبدًا"

    ويواصل الظهير الإسباني صاحب ال31 عامًا، ترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات مستقبله، مؤكدًا أن كل الخيارات واردة.

    ففي حديثه أشار إلى المثل الإسباني "nunca decir nunca" (لا تقل أبدًا)، موضحًا أن اللاعبين يسعون دائمًا للعب في أكبر الأندية العالمية.

    وأضاف: "نحن اللاعبون نريد اللعب في أفضل الأندية في العالم، وميلان فريق ذو تاريخ عريق. نحن نتحدث عن نادٍ يناضل دائماً من أجل الفوز. في نظري، ميلان نادٍ جذاب".

    الدوري الإيطالي على stc tvشاهد الآن


  • كم تبلغ تكلفة جريمالدو؟

    يبلغ جريمالدو 30 عامًا وينتهي عقده في عام 2027، وبسبب الوضع التعاقدي (لا يبدو أنه ينوي التجديد في الوقت الحالي)، لذا قد يغادر فريق باير ليفركوزن مقابل حوالي 15 مليون يورو أو ما يزيد قليلاً عن ذلك.

    وهو استثمار قد يقرر ميلان، الذي سيعزز هذا المركز في الصيف، القيام به.

    حتى هذه المرحلة من الموسم، سجل الإسباني 14 هدفاً وقدم 11 تمريرة حاسمة في 43 مباراة خاضها.

