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أحمد فرهود

في قمة إنتر الأوروبية: كيليان مبابي يفقد ميزته "التي عاير رافينيا بها".. وفينيسيوس يورط ريال مدريد بـ"جهله القانوني"

فقرات ومقالات
كيليان مبابي
فينيسيوس جونيور
ريال مدريد
برشلونة
جوزيه مورينيو
رافينيا
ريال مدريد ضد إنتر
إنتر
دوري أبطال أوروبا

ماذا قدّمت ثنائية مبابي وفينيسيوس ضد إنتر؟..

عندما يخوض العملاق الإسباني ريال مدريد مبارياته، سواء على المستوى المحلي أو قاريًا؛ فإن التركيز كله ينصب على الثنائية الهجومية النارية، المتمثّلة في الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

اسم كل من مبابي وفينيسيوس، يجعلنا نقول إنهما ثنائية هجومية نارية؛ لكن الحقيقة أننا لم نُشاهد أي انسجام بينهما في صفوف ريال مدريد، منذ أكثر من عامين.

ويأمل الجمهور المدريدي مع كل مباراة، أن يُشاهد الاندماج بين هذا الثنائي؛ وآخرها في القمة الأوروبية ضد نادي إنتر الإيطالي، مساء يوم الثلاثاء.

ريال مدريد فاز (2-1) في هذه القمة الأوروبية؛ حيث سجل مبابي الهدف الأول ضد إنتر، بينما لم يقدّم فينيسيوس أي مساهمة تهديفية من ناحيته.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور ثنائية مبابي وفينيسيوس ضد إنتر..

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    كيليان مبابي يكتب التاريخ في قمة إنتر الأوروبية

    كتب كيليان مبابي، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد، تاريخًا أوروبيًا جديدًا؛ وذلك خلال القمة النارية ضد نادي إنتر الإيطالي، مساء يوم الثلاثاء.

    مبابي سجل هدفًا؛ ليقود ريال مدريد للفوز (2-1) ضد إنتر، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    وبهذا الهدف؛ عادل النجم الفرنسي رقم الأسطورة الإسبانية راؤول جونزاليس، مهاجم ريال مدريد الأسبق.

    وأصبح مبابي خامس أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعيدًا عن الأدوار التمهيدية والتصفيات؛ وذلك برصيد 71 هدفًا، بالتساوي مع راؤول.

    * هدافو دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ:

    1- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 140 هدفًا.

    2- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 129 هدفًا.

    3- البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 109 أهداف.

    4- الفرنسي كريم بنزيما: 90 هدفًا

    5- مبابي وراؤول: 71 هدفًا.

    أهداف مبابي الـ71 في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ جاءت خلال 99 مباراة رسمية، مع أندية موناكو وباريس سان جيرمان الفرنسيين وريال مدريد.

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    كيليان مبابي.. عيوب عديدة بدأت تظهر ضد بيتيس وإنتر!

    رغم تسجيل الفرنسي كيليان مبابي هدفًا في شباك نادي إنتر الإيطالي؛ إلا أن مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد أقلق جماهيره بحق، طوال الـ90 دقيقة.

    لماذا؟!.. السبب هو الفرص السهلة التي أهدرها مبابي ضد إنتر، بالإضافة إلى التردد الشديد أمام مرمى المنافس.

    ومن المعروف عن المهاجم الفرنسي الكبير، حسمه للفرص بكل سهولة أمام مرمى المنافس، وبدون أي تردد؛ إلا أن هذا الأمر بدأ يتغيّر نسبيًا، في المباراتين الأخيرتين.

    على سبيل المثال.. شاهدنا في مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس، والتي خسرها "الميرينجي" بهدف مقابل لا شيء، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027؛ الآتي:

    * أولًا: بطء شديد في إدخال الكرة بالشباك.

    * ثانيًا: تردد في اتخاذ القرارات بحالات الانفراد.

    * ثالثًا: تسديد سيئ للكرات بالإضافة إلى إهدار "ركلة جزاء".

    وضد إنتر تكرر الأمر مجددًا، حيث شاهدنا مبابي في بعض اللقطات، وهو ينفرد بمرمى الفريق الإيطالي؛ ولكنه يتباطأ بشكلٍ غريب للغاية، ويتردد في التسديد أو التمرير.

    النتيجة بعد كل ذلك؛ هي إهدار الكثير من الفرص السهلة والمحققة للتسجيل، مع الخروج بهدفٍ وحيد فقط في آخر مباراتين ضد بيتيس وإنتر.

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    كيليان مبابي بدأ يفقد ميزته "التي عاير بها رافينيا"!

    ما ذكرناه في السطور الماضية؛ يقودنا إلى تصريحات المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في المؤتمر الصحفي، الذي سبق قمة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد نادي إنتر الإيطالي.

    مبابي افتخر بقدرته الكبيرة على حسم الأهداف؛ وذلك عند توجيه سؤال له بشأن عدم قيامه بالأدوار الدفاعية أو عملية الضغط ضد الخصوم، مثل البرازيلي رافينيا دياز "برشلونة" أو الفرنسي عثمان ديمبيلي "باريس سان جيرمان".

    وقتها.. رد مبابي على هذا السؤال بغضب؛ عندما أشار إلى أنه من الممكن أن يقول بكل سهولة، إنه يسجل أهدافًا أكثر من رافينيا وديمبيلي.

    إلا أنه سيكون على مبابي الحذر بالفعل؛ فهو مرة أخرى لم يقم بعمليات الضغط ضد نادي إنتر، كما بات يهدر فرصًا سهلة ويتردد كثيرًا أمام المرمى - كما ذكرنا -.

    حتى أنه في مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ سنجد أن رافينيا سجل أهدافًا أكثر منه، في أول 4 جولات - حتى الآن -.

    بمعنى.. مبابي إذا لم يتحسن بالفعل، ويعالج المشكلة التي باتت تظهر عليه في الفترة الأخيرة؛ فقد يخسر حتى الميزة التي يفتخر بها، ضد باقي اللاعبين.

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    فينيسيوس جونيور ورط ريال مدريد بـ"جهله القانوني"!

    أخيرًا.. لابد أن نتطرق إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وذلك بعد القمة الأوروبية النارية ضد نادي إنتر الإيطالي، مساء يوم الثلاثاء.

    وسنلخص ظهور فينيسيوس ضد إنتر، في مجموعة من النقاط السريعة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التحسُن في عملية الضغط، مع تقديم المساعدات الدفاعية.

    * ثانيًا: لا يزال عليه أن يُحسن تحركاته مع زميله الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد.

    * ثالثًا: خطأ بدائي ينم على عدم علمه بقوانين كرة القدم الجديدة، والتي يتم تطبيقها الآن.

    وبخصوص النقطة الثالثة؛ فقد قام المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو باستبدال فينيسيوس، في الدقيقة 87 من عمر القمة الأوروبية.

    لكن.. فينيسيوس أخذ يهدر الوقت عند خروجه من أرضية الملعب؛ فتم تطبيق "القانون الجديد" على ريال مدريد، بمنع دخول بديله - الظهير الإسباني ألفارو كاريراس - لمدة دقيقة.

    أي أن ريال مدريد لعب دقيقة بـ10 لاعبين؛ الأمر الذي كاد أن يستغله إنتر ويسجل هدف التعادل (2-2)، وقتها.

    هُنا.. أطلق قطاع من جماهير ريال مدريد، المتواجدون بمدرجات ملعب "سانتياجو برنابيو"، صافرات الاستهجان ضد فينيسيوس؛ بسبب توريطه الفريق الأول لكرة القدم، في الدقائق الأخيرة.

    المهم في النهاية؛ لقطة النجم البرازيلي أكدت أن ريال مدريد يُعاني من مشاكل عديدة للغاية، سواء على المستوى الفني والتكتيكي أو تركيز اللاعبين وتثقيفهم كرويًا.