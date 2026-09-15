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أحمد فرهود

ريال مدريد ضد إليتشي: كفاك جُبنًا يا جوزيه مورينيو فقد سئمنا.. واحذروا "فينيسيوس جونيور يعود إلى العهد المظلم تدريجيًا"

فقرات ومقالات
ريال مدريد
جوزيه مورينيو
فينيسيوس جونيور
كيليان مبابي
إلتشي ضد ريال مدريد
إلتشي
الدوري الإسباني

ريال مدريد ينجو بإعجوبة.. ولكن!

من رحم المعاناة يوُلد البطل؛ هكذا يُمني جمهور العملاق الإسباني ريال مدريد النفس، مع مديرهم الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

نعم.. ريال مدريد لا يزال لم يقنعنا في الموسم الحالي 2026-2027، تحت القيادة الفنية لمورينيو؛ إلا أنه يعرف كيف يحقق الانتصارات، خاصة في الدقائق الأخيرة من المباريات.

وهذا ما تحقق ضد نادي إليتشي، مساء يوم الثلاثاء؛ وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ريال مدريد تقدم بهدفين، بواسطة حارس إليتشي ماتياس دوتورو بـ"الخطأ في مرماه" وكيليان مبابي، في الدقيقتين 25 و33؛ قبل أن يرد المنافس بثنائية متتالية أيضًا، عن طريق أبيل أوسوريو وفير نينو.

ثنائية إليتشي جاءت متأخرة، وتحديدًا في الدقيقتين 71 و83؛ إلا أن ريال مدريد عاد مرة أخرى للتقدم، بهدف للمهاجم كارلوس إسبي في الدقيقة 90+1.

وبهذه النتيجة.. وصل ريال مدريد إلى نقطته الخامسة عشر، في "وصافة" جدول ترتيب الدوري الإسباني؛ بينما تجمد إليتشي عند نقطتين فقط، في المركز "العشرين" والأخير.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز ريال مدريد الصعب على إليتشي..

  • imago-sport-1083370221.jpgCordonPress

    نادي إليتشي.. عقدة "النصف قرن" تتواصل ضد ريال مدريد

    تواصلت عقدة "النصف قرن" تقريبًا، لنادي إليتشي الإسباني ضد العملاق العاصمي الكبير ريال مدريد، في مختلف المسابقات.

    نعم.. إليتشي لم يحقق أي انتصار ضد ريال مدريد، منذ 5 مارس 1978؛ عندما فاز (3-1) على أرضه ووسط جماهيره، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإسباني.

    وبعدها.. لعب إليتشي 20 مباراة ضد فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، خلال 48 عامًا كاملًا؛ حيث جاءت الأرقام على النحو التالي:

    * فوز ريال مدريد: 16.

    * فوز إليتشي: 0.

    * التعادل: 4.

    آخر هزائم إليتشي ضد العملاق العاصمي، جاءت مساء يوم الثلاثاء؛ عندما سقط (2-3) على أرضه ووسط جماهيره، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

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  • Jose MourinhoGetty Images

    تناقض غريب.. تهور إليتشي ضد جُبن جوزيه مورينيو!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية.. لنتحدث الآن عزيزي القارئ عن مباراة ليلة الثلاثاء، بين نادي إليتشي والعملاق العاصمي ريال مدريد؛ وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    إليتشي لم يكن سيئًا أبدًا، بل حتى أنه كان الطرف الأفضل في الشوط الثاني تحديدًا؛ إلا أنه يجب أن يفرق بين أمرين مهمين رغم ذلك، هما:

    * أولًا: التهور الهجومي.

    * ثانيًا: اللعب الهجومي.

    بمعنى.. إليتشي من الفرق القليلة في إسبانيا، التي دائمًا ما تبحث عن اللعب الهجومي الجميل، خاصة في المباريات على أرضه؛ بغض النظر عن اسم الخصم، سواء ريال مدريد أو العملاق الكتالوني برشلونة.

    لكن المشكلة عزيزي القارئ؛ هي أن بحث إليتشي عن اللعب الهجومي الجميل ينسيه التوازن التكتيكي أحيانًا، مثلما حدث ضد ريال مدريد في ليلة الثلاثاء.

    وبدأ إليتشي المباراة بـ"تهور هجومي"، مع ترك مساحات شاسعة خلف المدافعين والظهيرين، وهو الأمر الذي استغله ريال مدريد بالفعل؛ وحتى أنه عندما أدرك التعادل الإيجابي (2-2)، ظل بنفس الأسلوب.

    هذا جعل ريال مدريد يستطيع تسجيل الهدف الثالث، والخروج بـ3 نقاط غالية للغاية؛ بمجرد أن عاد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو إلى الهجوم، وتخلى عن جُبنه الدفاعي.

    ومع كل الاعتذار إلى العاشق المدريدي؛ إلا أن مورينيو أظهر "جُبنًا كرويًا" كبيرًا في الشوط الثاني، حيث بالغ في ترك الكرة للخصم والدفاع بعد التقدم (2-0).

    أي أنه مثلما إليتشي مُطالب بـ"التوازن التكتيكي" عند الهجوم؛ فإن مورينيو يجب أن يتعلّم كيف يتخلى عن تحفظه المبالغ فيه، لأن ذلك أصبح أمرًا مملًا في كرة القدم.

  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    ريال مدريد.. ضعف خط الوسط يتضح بعد كل مباراة

    بعيدًا عن نادي إليتشي؛ لابد من التوقف أمام أمرين مهمين للغاية في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، وهما:

    * أولًا: قلة جودة خط الوسط.

    * ثانيًا: مستوى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

    وبالنسبة للنقطة الأولى؛ نستطيع القول إننا نتأكد بعد كل مباراة، حاجة ريال مدريد للاعب خط وسط يستطيع الخروج بالكرة تحت الضغط.

    جودة نجوم وسط ريال مدريد محدودة؛ عندما يواجهون أندية تضغط بشكلٍ عالٍ، حيث يجيدون صعوبات كبيرة للغاية في الخروج بالكرة.

    ونحن هُنا لا نتحدث بشكلٍ مطلق؛ فريال مدريد من أحسن الأندية التي تقوم بالهجمات المرتدة، والتحول من الدفاع للخط الأمامي.

    لكننا نتحدث عن حالات تكتيكية معينة؛ وتحديدًا عندما يجد نجوم "الميرينجي" أنفسهم تحت ضغط الخصم، حيث يغيب لاعب الوسط الذي يحرر الزملاء هُنا.

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    احذروا.. فينيسيوس يعود لـ"العهد المظلم" تدريجيًا!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ فنحن فضلنا أن نؤجل الحديث عن أداء النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد.

    سبب هذا التأجيل هو أنه يجب الوقوف كثيرًا عند أداء فينيسيوس؛ تحديدًا في مواجهة نادي إليتشي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    فينيسيوس عاد إلى "العهد المظلم"، في بداياته مع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تردد شديد في اتخاذ القرارات؛ خاصة داخل منطقة الـ18 للخصم.

    * ثانيًا: إهدار فرص سهلة؛ تحديدًا في حالات الانفراد.

    كل ذلك كان يُعاني منه النجم البرازيلي، في بداياته مع "الميرينجي"؛ قبل أن يُعالج المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي هذه المشاكل، ويفجر موهبة اللاعب التهديفية.

    أنشيلوتي منح الثقة لفينيسيوس، عندما أشرف على تدريبه في صفوف ريال مدريد، خلال الفترة من 2021 إلى 2025؛ إلا أننا أصبحنا نشاهد مشاكل النجم البرازيلي تتجدد، في الموسم الحالي.

    ويجب على فينيسيوس جونيور أن يعيد حساباته؛ حتى لا يدخل "مرحلة الشك" مع ريال مدريد، والتي تؤدي للانهيار التام بعد ذلك.

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