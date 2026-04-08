ريال مدريد «أهدى» هدفين لبايرن ميونيخ، بينما أعرب أنطونيو روديجر عن أسفه لفرص الضائعة في خسارة دوري أبطال أوروبا

في تقييم صريح عقب المباراة، لم يتردد روديجر في التحدث بصراحة عن طبيعة الأهداف التي استقبلتها شباك فريقه. وأكد المدافع أن الفريق كان قد استعد بشكل خاص لتجنب فقدان الكرة الذي حسم المباراة في نهاية المطاف.

وقال روديجر لمحطة Movistar+: "بدأنا الشوط الثاني بقوة، لكننا استقبلنا هدفاً على الفور. بالنسبة لي، كان الهدفان هديتين؛ أعتقد أننا كنا بحاجة إلى المزيد في الشوط الثاني".

وأضاف: "تحدثنا عن هذه الأمور، عن فقدان الكرة بسهولة، انظر إلى الهدفين. في هذا المستوى، هذا أمر خطير للغاية. نحن نمر بهذه المرحلة، بدأ كل شيء بهدف مبابي. أتيحت لنا العديد من الفرص لتسجيل المزيد من الأهداف، لكن في النهاية، هذا هو الحال. كان مانويل نوير أفضل لاعب في بايرن".