AFP
ريال مدريد «أهدى» هدفين لبايرن ميونيخ، بينما أعرب أنطونيو روديجر عن أسفه لفرص الضائعة في خسارة دوري أبطال أوروبا
أخطاء دفاعية تكلف الفريق غالياً
يواجه ريال مدريد تحديًا صعبًا في مباراة الإياب بعد أن فشل في استغلال ميزة اللعب على أرضه أمام فريق بايرن ميونيخ الذي لم يرحم. على الرغم من فترات الضغط المهيمنة، خسر المضيفون بسبب هدفي لويس دياز وهاري كين - وكلاهما نتج عن فقدان "البلانكوس" للكرة في مناطق خطرة. وفي حين تمكن كيليان مبابي من تقليص الفارق في وقت متأخر، بقيت القصة الحاسمة للمباراة هي عجز ريال مدريد عن تحقيق التوازن بين موهبته الهجومية الإبداعية والانضباط الدفاعي، حيث استغل بايرن بشكل دقيق الثغرات التي تركها المضيفون.
روديجر يعبر عن إحباطه
في تقييم صريح عقب المباراة، لم يتردد روديجر في التحدث بصراحة عن طبيعة الأهداف التي استقبلتها شباك فريقه. وأكد المدافع أن الفريق كان قد استعد بشكل خاص لتجنب فقدان الكرة الذي حسم المباراة في نهاية المطاف.
وقال روديجر لمحطة Movistar+: "بدأنا الشوط الثاني بقوة، لكننا استقبلنا هدفاً على الفور. بالنسبة لي، كان الهدفان هديتين؛ أعتقد أننا كنا بحاجة إلى المزيد في الشوط الثاني".
وأضاف: "تحدثنا عن هذه الأمور، عن فقدان الكرة بسهولة، انظر إلى الهدفين. في هذا المستوى، هذا أمر خطير للغاية. نحن نمر بهذه المرحلة، بدأ كل شيء بهدف مبابي. أتيحت لنا العديد من الفرص لتسجيل المزيد من الأهداف، لكن في النهاية، هذا هو الحال. كان مانويل نوير أفضل لاعب في بايرن".
نيوير يحطم الرقم القياسي في البرنابيو
سلطت هذه الهزيمة الضوء على نقطة ضعف نادرة لدى ريال مدريد، الذي عادةً ما يبرع في مباريات الأدوار الإقصائية. وقد تأكدت مشاعر الإحباط التي أبداها روديجر بفضل الأداء التاريخي الذي قدمه نوير، الذي أصبح أول حارس مرمى يسجل تسعة تصديات في مباراة إقصائية على ملعب البرنابيو. وتؤكد مزاعم المدافع بوجود أهداف «ممنوحة» على وجود ثغرات تكتيكية في انتقال ريال مدريد من الهجوم إلى الدفاع تحت ضغط شديد.
تكتسب مهمة ميونيخ أهمية كبيرة
يجب على ريال مدريد أن يعيد تركيزه بسرعة استعدادًا للمواجهة المحلية ضد جيرونا يوم الجمعة المقبل، قبل التوجه إلى ملعب أليانز أرينا لخوض مباراة الإياب الحاسمة. ويأمل الفريق في تقديم أداء دفاعي أكثر ثباتًا، لا سيما وأن التأهل إلى نصف النهائي على المحك. وفي مواجهة فريق بايرن ميونيخ الذي استعاد إيقاعه تحت قيادة فينسنت كومباني، يتعين على العملاق الإسباني أن يستعيد حسمه التهديفي ليقلب النتيجة الإجمالية الحالية لصالحه في بافاريا.