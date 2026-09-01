وخاض روديجر 86 مباراة دولية مع ألمانيا، وقرر التنحي لصالح الجيل الأصغر سناً، مؤكدًا أنه سيركز جهوده الآن بالكامل على مسيرته مع ناديه في إسبانيا.
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"انتهى الفصل المميز للغاية" .. أنطونيو روديجر يعلن اعتزاله اللعب مع المنتخب الألماني رسميًا
اختتام رحلة دولية استمرت 12 عامًا
أكد روديجر علنًا قراره بالاعتزال من كرة القدم الدولية. وكان المدافع قد خاض أول مباراة له مع المنتخب الألماني في عام 2014، وشارك بعد ذلك في 86 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف على مدار 12 عامًا.
خلال مسيرته الدولية، مثل روديجر ألمانيا في ست بطولات كبرى وفاز بكأس القارات عام 2017. ورأى المدافع أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرته مع المنتخب الوطني، لإفساح المجال أمام المواهب الصاعدة.
وأصدر روديجر بيانًا شاملاً استعرض فيه مسيرته التي لا تُنسى، معربًا عن امتنانه لأولئك الذين ساهموا في تشكيل مسيرته الدولية على مدار العقد الماضي.
فصل خاص شكّل شخصيته
وفي بيانه الرسمي، تحدث روديجر عن فخره بتمثيل ألمانيا، قائلًا: "بعد بعض التفكير، حان الوقت بالنسبة لي لإنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني وإفساح المجال للجيل الأصغر سناً. عندما ارتديت قميص المنتخب الألماني لأول مرة في عام 2014، لم أكن أتخيل حتى في أحلامي الجامحة أن ذلك سيؤدي في النهاية إلى 86 مباراة دولية.
"على الرغم من أن اللقب الكبير أفلت من أيدينا في البطولات الأخيرة وتعرضنا لبعض الهزائم المؤلمة، إلا أن هذه الفترة كانت فصلاً مميزاً للغاية بالنسبة لي، فصلاً سيشكل شخصيتي إلى الأبد".
الشكر لزملائي في الفريق والمديرين
وحرص روديجر على الإعراب عن تقديره للدعم الهائل الذي تلقّاه طوال فترة وجوده مع المنتخب الألماني. وأضاف: "أتوجه بجزيل الشكر لزملائي في الفريق: على كل تدخل دفاعي خضناه معًا، وعلى روح الزمالة التي سادت في غرفة الملابس وأماكن الإقامة – وقبل كل شيء، على الصداقات التي ستدوم إلى ما بعد كرة القدم بكثير".
كما أشاد قائلاً: "إلى جميع أعضاء الجهاز الفني وفريق الدعم: شكراً لكم على ثقتكم بي على مدى السنوات الماضية وعلى العمل الذي قمتم به خلف الكواليس. وأتوجه بشكر خاص إلى يوجي لوف، وهانسي فليك، ويوليان ناجلسمان، الذين رافقوني وأثروا في مسيرتي مع المنتخب الألماني، وكذلك إلى مرشدي في منتخب الناشئين، هورست هروبيش. وبالطبع إليكم أيها المشجعون: شكرًا لكم على دعمكم – خاصةً على الأجواء الفريدة التي سادت خلال بطولة أمم أوروبا 2024 التي استضفناها".
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ما هو مستقبل روديجر؟
بعد اعتزاله اللعب الدولي، سيكرس روديجر الآن كل طاقته لمسيرته مع ناديه. واختتم قائلاً: «يبدأ الآن فصل جديد بالنسبة لي، سأركز فيه بشكل كامل على ناديي. شكراً لكم على هذه الرحلة التي قطعناها معاً. مع تحياتي، توني".
يواجه ريال مدريد جدول مباريات مزدحم في الفترة المقبلة، ومن شأن ابتعاد روديجر عن المهام الدولية أن يتيح له الحفاظ على لياقته البدنية والبقاء كعنصر أساسي في خط دفاع الفريق.
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