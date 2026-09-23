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محمد سعيد

بعد خروجه المفاجئ أمام أتلتيكو مدريد.. جوزيه مورينيو يتحدى المنطق لإنقاذ فينيسيوس جونيور!

جوزيه مورينيو
فينيسيوس جونيور
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
الدوري الإسباني

رسالة حاسمة من المدرب البرتغالي عن "فيني"

لم يكن خروج فينيسيوس جونيور من ملعب واندا متروبوليتانو في الدقيقة 54 خلال مباراة ديربي مدريد الأخيرة، مشهدًا عاديًا، خصوصًا أن ريال مدريد كان في أمسّ الحاجة إلى خدمات نجمه البرازيلي.

الفريق الملكي كان متأخرًا بهدف أمام أتلتيكو مدريد، كما وجد نفسه يلعب بـ10 لاعبين بعد ركلة الجزاء وطرد دين هاوسين، ومع ذلك اتخذ المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو قرارًا جريئًا بإخراج فينيسيوس والدفع بالإيفواري الشاب يان ديوماندي، الذي نجح في تقديم الإضافة.

المشهد كان لافتًا؛ فينيسيوس غادر الملعب دون وجود أي مشكلة بدنية واضحة، وبعد أداء لم يترك خلاله بصمة حقيقية في الديربي، لكن رغم ذلك، فإن الرسالة القادمة من مورينيو واضحة: "لا توجد أزمة مع فينيسيوس، ولا تزال الثقة كاملة في النجم البرازيلي".

  • مورينيو لا يرى "أزمة فيني"

    بحسب ما كشفت عنه صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مورينيو لا يتعامل مع وضع فينيسيوس باعتباره مشكلة داخل ريال مدريد، بل يرى أن اللاعب لا يزال قطعة أساسية في مشروعه.

    صحيح أن مستوى البرازيلي يثير القلق، لكن المدرب البرتغالي لا يريد التعامل مع الأمر من زاوية العقاب أو فقدان الثقة، وإنما يبحث عن الطريقة التي تمكنه من إعادة فينيسيوس إلى أفضل نسخة منه، إذ يعتقد أن اللاعب قادر على استعادة مستواه وثباته إذا توافرت له البيئة المناسبة، ولذلك يعمل على منحه الأدوات والآليات والمسؤوليات التي تساعده على استعادة تأثيره.

    وأشارت "آس"، إلى أن المدرب البرتغالي يرى أن فينيسيوس، عندما يكون في أفضل حالاته، يستطيع تغيير شكل المباراة بمفرده، ولهذا يعتبر عودته إلى مستواه الطبيعي أحد العوامل المهمة في موسم ريال مدريد.

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    أرقام صادمة من الديربي

    دعم مورينيو لا يخفي حقيقة واحدة، وهي أن فينيسيوس بعيد حاليًا عن مستواه المعروف، وأمام أتلتيكو مدريد، لم يصنع النجم البرازيلي أي فرصة، وسدد مرتين فقط دون أن تصلا أي منهما إلى المرمى، كما سجل رقمًا لافتًا بعدما أنهى المباراة بعدد لمسات أقل من أي لاعب آخر في ريال مدريد، بما في ذلك البدلاء.

    ولمس فينيسيوس الكرة 22 مرة فقط، مقابل 24 لكامافينجا الذي دخل في الدقيقة 74، و26 لبيرناردو الذي شارك في الدقيقة 81، ولم يحاول البرازيلي سوى مراوغة واحدة، نجح فيها، بينما اكتفى بإكمال ثماني تمريرات فقط خلال 56 دقيقة، أمام هذه الأرقام، كان حضوره في ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو شبه غائب، وبالتالي لم يكن قرار مورينيو بإخراجه مفاجئًا بالنسبة إلى اللاعب نفسه.

  • علاقة صامدة أمام الظروف

    الصحيفة الإسبانية أكدت أيضًا عدم وجود أي مؤشرات على اهتزاز العلاقة بين مورينيو وفينيسيوس داخل ريال مدريد، بل على العكس، فالمدرب البرتغالي كان من الشخصيات المهمة في ملف تجديد عقد اللاعب، وكان سعيدًا عندما تم التوصل إلى الاتفاق النهائي، سواء أمام الجميع أو خلف الكواليس.

    والأهم أن فينيسيوس نفسه يشعر بهذا الدعم، وبحسب مصادر تحدثت إليها "آس"، فإن العلاقة بين الطرفين جيدة للغاية، حتى إن أحد المصادر وصف موقف مورينيو من اللاعب بعبارة مباشرة: "إنه يعشقه".

    ويرى المدرب أن شخصية فينيسيوس تتوافق معه، كما يقدر رغبته في العمل والقتال من أجل استعادة مستواه، حتى عندما لا يكون تأثيره الهجومي حاضرًا بالشكل المطلوب، وقد ظهر ذلك في بعض المباريات، ومنها مواجهة إنتر، عندما سجل فينيسيوس تسع استردادات للكرة، في محاولة واضحة لتعويض غياب تأثيره الهجومي المعتاد.

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  • MourinhoGetty Images

    "فينيسيوس الذي يقتل المباريات"

    مورينيو لم يكتفِ بالدفاع عن لاعبه داخل غرفة الملابس، بل وقف إلى جانبه علنًا أيضًا، فعندما تعرض فينيسيوس لصافرات الاستهجان في سانتياجو برنابيو، دافع عنه المدرب، وبعد مواجهة إنتر أكد أن اللاعب لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته، لكنه يقدم كل ما لديه.

    وقال مورينيو: “لقد عمل بجد شديد. كلنا نعرف ذلك. إنه ليس في أفضل حالاته حتى الآن. ليس فينيسيوس الذي يتفوق في المواجهات الفردية، لكنه يعمل بجد، وإذا قدم كل ما لديه، فهو يستحق الاحترام. فينيسيوس عندما يكون في أفضل حالاته يقتل المباريات. لقد فعل ذلك معي العام الماضي هنا مع بنفيكا. كنا متعادلين 1-1 في مباراة متقاربة ومتوازنة، ثم استغل هجمة مرتدة وأنهى المباراة".

    وأضاف: "هذا هو ما نتوقعه منه. لكن اللاعب الذي يقدم كل ما لديه ليس مطالبًا بتقديم المزيد. لا يوجد لديه المزيد ليقدمه. لقد قدم كل ما لديه، وعندما يفعل ذلك، يكون المدرب خلفه".

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