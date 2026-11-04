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أحمد فرهود

ملوك السيناريوهات العجيبة: ريال مدريد "فريق مخادع أوروبيًا".. وجود بيلينجهام ورث "رقم زيدان" فتخطاه بأجمل لوحة فنية أمام أيك أثينا!

فقرات ومقالات
ريال مدريد
جود بيلينجهام
جوزيه مورينيو
كيليان مبابي
فينيسيوس جونيور
أي إي ك أثينا ضد ريال مدريد
أي إي ك أثينا
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ينجو مجددًا..

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"الإثارة والسيناريوهات العجيبة".. هكذا أصبح عنوان ليالي العملاق الإسباني ريال مدريد، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

نعم.. ريال مدريد اعتاد على التأخر في الكثير من مبارياته الأوروبية، قبل العودة بـ"ريمونتادا نارية"، في الدقائق الأخيرة.

وآخر هذه السيناريوهات؛ جاءت في الفوز على مضيفه نادي أيك أثينا اليوناني (3-2)، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

ريال مدريد تأخر بهدف أول في الدقيقة 12، سجله نجم أيك أثينا أبوبكاري كويتا؛ قبل أن يعادل جود بيلينجهام النتيجة، في الدقيقة 32.

وعاد الفريق اليوناني وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 75، بواسطة نجمه ستافاروس بيليوس؛ إلا أن الريال رد بثنائية متتالية عن طريق كيليان مبابي وفيديريكو فالفيردي، في الدقيقتين 78 و90+2.

وبهذه النتيجة.. وصل ريال مدريد إلى نقطته الثانية عشرة، في "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري؛ بينما تجمد رصيد أيك أثينا عند 3 نقاط، في "المركز الثلاثين".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز ريال مدريد على أيك أثينا..

  • FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDAFP

    أيك أثينا.. ريال مدريد يفك عقدة الأراضي اليونانية!

    كسر العملاق الإسباني ريال مدريد عقدته على "أرضية ميدان" نادي أيك أثينا اليوناني؛ وذلك بعد الفوز عليه أخيرًا، مساء اليوم الأربعاء.

    نعم.. ريال مدريد فاز (3-2) على مضيفه أيك أثينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وبالتالي؛ حقق "الميرينجي" أول انتصار على "أرضية ميدان" الفريق اليوناني، على النحو التالي:

    * موسم 1985-1986: أيك أثينا (1-0) ريال مدريد.

    * موسم 2002-2003: أيك أثينا (3-3) ريال مدريد.

    * موسم 2026-2027: أيك أثينا (2-3) ريال مدريد.

    وبصفةٍ عامة.. حقق ريال مدريد انتصارين تاريخيًا ضد أيك أثينا؛ مقابل تعادلين وهزيمة، في 5 مواجهات أوروبية حتى الآن.

  • AEK Athens v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    ريال مدريد.. فريق "مخادع" بمسابقة دوري أبطال أوروبا!

    في النسختين الماضيتين من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتحديدًا منذ تطبيق "النظام الجديد"؛ فشل العملاق الإسباني في التأهل المباشر إلى دور ثمن النهائي، حيث كان يضطر لخوض "الملحق".

    لكن.. ريال مدريد يسير بشكل أفضل بكثير في نسخة العام الحالي 2026-2027، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تحقيق 4 انتصارات في أول أربع جولات من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

    * ثانيًا: احتلال "المركز الثاني" في جدول ترتيب مرحلة الدوري من المسابقة الأوروبية، برصيد 12 نقطة "العلامة الكاملة".

    لكن يجب الإشارة أيضًا إلى أن القرعة خدمت ريال مدريد كثيرًا في نسخة العام الحالي، بالمقارنة مع الموسمين الماضيين؛ وذلك بمواجهة أندية في المتناول، بصفة عامة.

    وحتى مع ذلك؛ وجدنا "الميرينجي" يعاني دفاعيًا في جميع مبارياته الأوروبية، باستقبال 7 أهداف في الجولات الأربع الأولى.

    وبخصوص الأداء الفني نفسه؛ لم تقنعنا "كتيبة مورينيو" في دوري أبطال أوروبا 2026-2027، إلا في الشوط الثاني ضد نادي لايبزيج الألماني فقط.

    وأمام نادي أيك أثينا اليوناني، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، سيطر ريال مدريد على معظم دقائق اللعب؛ ولكنه لم يظهر بالمستوى الكبير، مع ارتكاب الكثير من الأخطاء الفردية والتكتيكية.

    وكما قال النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة، محلل قنوات "بي إن سبورتس"؛ بعد فوز الميرينجي (3-2) ضد أيك أثينا: "ريال مدريد يرتكب أخطاء كارثية ولكنه يحقق الانتصارات في النهاية بـ(سيناريوهات عجيبة)".

    أي إن ريال مدريد إذا واجه أندية أقوى، في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، سيعاني بشكل كبير بناءً على ما شاهدناه في الجولات الأربع الأولى؛ رغم أنه يحقق نتائج إيجابية، مع العلامة الكاملة "12 نقطة".

  • FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDAFP

    جود بيلينجهام.. وريث "الرقم 5" الذي تخطى زين الدين زيدان!

    بعيدًا عن المواجهات المباشرة بين الفريقين، والأمور التكتيكية في المباراة؛ هناك اسم يجب التوقف عنده كثيرًا في مباراة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد نادي أيك أثينا اليوناني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    هذا الاسم؛ ليس إلا النجم الإنجليزي المتألق جود بيلينجهام، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

    بيلينجهام حقق "رقمين مميزين" ضد أيك أثينا، في ليلة الأربعاء الأوروبية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أصغر لاعب يصل إلى 60 مباراة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    * ثانيًا: تجاوز عدد أهداف الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان بقميص ريال مدريد، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    النجم الإنجليزي وصل إلى 60 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وهو في سن 23 عامًا و128 يومًا؛ متجاوزًا بذلك حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب إسبانيا الأسطوري إيكر كاسياس، الذي حقق هذا الرقم عن عمر 23 سنة و167 يومًا.

    وبخصوص زيدان؛ فهو سجل 9 أهداف بقميص "الميرينجي"، خلال 45 مباراة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    أما جود بيلينجهام، الذي ورث القميص "رقم 5" من زيدان في صفوف فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ فقد سجل هدفه العاشر مع "الميرينجي"، في مباراته السابعة والثلاثين بالمسابقة الأوروبية العريقة.

    وجاء هذا الهدف بـ"لوحة فنية رائعة"؛ حيث حول عرضية زميله الإسباني مارك كوكوريلا بـ"كعبه" إلى داخل شباك أيك أثينا.

    وأساسًا.. هذه "اللوحة الفنية" هي تتويج لمستوى بيلينجهام الرائع مع ريال مدريد، في معظم مباريات الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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    كلمة أخيرة.. ريال مدريد يحصد "المكاسب المعنوية" مع مورينيو!

    الخلاصة من كل ما سبق عزيزي القارئ، أن العملاق الإسباني ريال مدريد مع مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو؛ يرفع شعارًا واضحًا للغاية، وهو:

    * أولًا: لا يهم الأداء الفني مقابل الانتصارات.

    * ثانيًا: نحن لن نستسلم في أي بطولة، حتى ولو بـ"سيناريوهات عجيبة".

    * ثالثًا: حصد المكاسب المعنوية في كل مباراة يخوضها الفريق الأول محليًا وأوروبيًا.

    نعم عزيزي القارئ؛ ريال مدريد في كل لقاء يعود فيه من الخسارة إلى الفوز في اللحظات الأخيرة، يكتسب ثقة كبيرة جدًا للمباريات القادمة.

    ولنا في مواجهة روما الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027، خير دليل على ذلك؛ حيث حول الفريق تأخره (1-3) في اللحظات الأخيرة، إلى الفوز بأربعة أهداف كاملة.

    ومن الأساس؛ هذه الريمونتادا كانت هي الانطلاقة الحقيقية لموسم ريال مدريد مع مورينيو، سواء محليًا أو قاريًا.

    وها هو ريال مدريد يعود بـ"ريمونتادا صغيرة جديدة"؛ وذلك بتحويل تأخره (1-2) ضد نادي أيك أثينا اليوناني، إلى الفوز بثلاثية في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري.

    وبالتأكيد؛ هذه الريمونتادا الجديدة لن تكون إلا دفعة معنوية إضافية، لموسم فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم الحالي.

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