Federico Valverde Aurelien Tchouameni Florentino Perez Real Madrid
أحمد فرهود

مملكته تنهار "فهل يستخدم سلاح ريال مدريد الداخلي؟".. أزمة تشواميني وفالفيردي الدامية تضع فلورنتينو بيريز أمام اختبار مصيري

واحدة من أصعب فترات ريال مدريد تاريخيًا..

لم تكن سيارة الإسعاف التي غادرت أسوار مدينة "فالديبيباس" الرياضية، صباح اليوم الخميس، مجرد وسيلة لنقل النجم الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي إلى المستشفى؛ بل إعلانًا رسميًا عن خروج "مملكة" فلورنتينو بيريز، عن السيطرة.

وحسب صحيفة "آس"، وكل وسائل الإعلام المُقربة من البيت العاصمي، شهدت تدريبات العملاق الإسباني ريال مدريد، اشتباكات جسدية بين فالفيردي والفرنسي أوريليان تشواميني، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم؛ انتهت بإصابة النجم الأوروجوياني بجرح في رأسه مع تعرضه للإغماء، ليتم نقله إلى المستشفى.

هذه الدماء التي لطخت سمعة ريال مدريد، قبل القميص الذي كان يرتديه فالفيردي، تتطلب تدخلًا عاجلًا من بيريز؛ الذي أصبح أمام اختبار هو الأصعب له، على رأس مجلس إدارة الميرينجي.

بيريز أصبح أمام حلين؛ إما أن يضرب بيدٍ من حديد لإعادة الانضباط إلى ناديه، أو أن يواصل مُجاملة بعض اللاعبين وهو ما قد يزيد الأمر سوءًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، لوائح نادي ريال مدريد؛ وهل سيستطيع فلورنتينو بيريز تطبيقها على لاعبيه، أم يواصل سياسة المُجاملة..

  Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

    الكشف عن لوائح ريال مدريد الداخلية

    الصحفي الرياضي ميلشور رويز تحدث عن "لوائح" ريال مدريد الداخلية؛ وذلك بعد الاشتباكات الدامية بين الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي والفرنسي أوريليان تشواميني، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

    "لوائح" ريال مدريد الداخلية، والتي تنطبق واقعة فالفيردي وتشواميني عليها تمامًا؛ تنص على الآتي:

    * أولًا| المخالفات الجسيمة.. الإيقاف عن العمل والراتب؛ لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 مباريات.

    * ثانيًا| المخالفات بالغة الخطورة.. الإيقاف عن العمل والراتب؛ لمدة تتراوح بين 11 إلى 20 مباراة.

    ليس هذا فقط.. لوائح ريال مدريد الداخلية، تنص على أنه في أوقات التوتر الشديد؛ من حق الإدارة أن تفصل أو تعرض أي لاعب للبيع، بسبب السلوك غير الاحترافي.

    وبالطبع.. اشتباكات فالفيردي وتشواميني، تدخل في إطار المخالفات بالغة الخطورة وأوقات التوتر الشديد؛ فيكفي أن صحيفة "آس" ذكرت أنه تم نقل النجم الأوروجوياني، إلى المستشفى.

  Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

    ماذا لو تم تطبيق اللوائح على فيديريكو فالفيردي؟

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نطرح سؤالًا مهمًا للغاية، وهو: "هل سيُطبق رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز (اللوائح الداخلية) على الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي والفرنسي أوريليان تشواميني؟!".

    وبالتأكيد ستكون هُناك عقوبات على هذا الثنائي؛ لكن لاعب بحجم فالفيردي، الجميع يعلم أهميته داخل صفوف ريال مدريد.

    لذلك.. إذا طُبِقت لوائح ريال مدريد الداخلية على النجم الأوروجوياني؛ فهذا يعني الآتي:

    * أولًا: إيقافه من 11 إلى 20 مباراة.

    * ثانيًا: عرضه للبيع في الميركاتو الصيفي.

    وسواء تم تطبيق العقوبة الأولى أو الثانية، فإن الميرينجي سيفتقد واحدًا من أهم نجومه؛ بشكلٍ نهائي من خلال البيع، أو مؤقتًا عن طريق الإيقاف.

    وأساسًا.. لاعب بحجم فالفيردي قد يعترض على الإيقاف لـ20 مباراة مثلًا؛ لأن ذلك يعني غيابه عن 16 لقاءً في الموسم القادم 2026-2027، يضاف إليهم الـ4 مواجهات المُتبقية في العام الرياضي الحالي.

    نعم.. فالفيردي ذهب إلى المستشفى؛ إلا أنه حسب رواية صحيفة "آس" وغيرها، لم يكن ضحية أو بريئًا في اشتباكاته مع تشواميني أيضًا (طالع التفاصيل).

  FBL-ESP-REAL MADRID

    الحل الأسهل الذي قد يتخذه فلورنتينو بيريز!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، سنبدأ حديثنا الآن؛ بخصوص "هل سيقبل لاعب بحجم الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي أن تُطبق عليه لوائح نادي ريال مدريد أم لا؟!".

    إذا لم يقبل فالفيردي وأشعل أزمة جديدة؛ سيكون رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وقتها، أمام حلين هما:

    * أولًا: التمسك بموقفه؛ وإثبات أن ريال مدريد أكبر من أي لاعب.

    * ثانيًا: التراجع عن موقفه؛ وإتخاذ القرار الأسهل في ريال مدريد.

    ما هو القرار الأسهل الذي نقصده؟!؛ ليس إلا عرض الطرف الآخر في الاشتباكات - أي النجم الفرنسي أوريليان تشواميني -، للبيع.

    بمعنى.. بيريز يقف في صف فالفيردي، ويعتبره ضحية في هذه الاشتباكات؛ على أن يقوم بمعاقبة تشواميني فقط، وبعرضه للبيع في الميركاتو الصيفي القادم.

    وفي كل الأحوال؛ يبدو أن النجم الفرنسي لن يستمر في صفوف ريال مدريد وسيرحل بالفعل، لكن هل هذا يعني عدم معاقبة فالفيردي!.

    هذا ما نقصده تمامًا، فحتى مع رحيل تشواميني - إذا حدث -، سيكون من الضروري معاقبة النجم الأوروجوياني أيضًا؛ لأن أي شيء آخر لن يمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مستقبلًا.

  FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONA

    كلمة أخيرة.. إما تنظيف ريال مدريد أو لا للتحجج مجددًا

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هي أن العملاق الإسباني ريال مدريد يجب أن يعود مثلما كان، النادي الذي لا يقف على أي لاعب.

    عندما يعود ريال مدريد إلى هذه "القاعدة"؛ فإن الانضباط سيسود النادي، وسنجد الفريق الأول على منصات التتويج مجددًا.

    وقلعة الميرينجي التي استمرت بعد "بوشكاش، ألفريدو دي ستيفانو، زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو"؛ من المستحيل أن تُعاني إذا رحل أي لاعب من الجيل الحالي، سواء الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي أو حتى الفرنسي كيليان مبابي وغيرهما.

    ومن هُنا.. على رئيس الريال فلورنتينو بيريز أن يُطبق اللوائح الدخلية؛ بل وأن ينظف غرفة الملابس بالاستغناء عن كل اللاعبين، الذين يسببون المشاكل.

    غير ذلك، لا يجب على ريال مدريد تبرير نكساته الرياضية بالحكام أو قضية "نيجيريرا"؛ لأن غريمه التاريخي برشلونة الذي يخطف الألقاب منه، يسوده الجو العائلي ويقدّم أفضل المستويات.

