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أحمد فرهود

"رقصة وسجدة" ضد خيتافي تلخصان واقع عبدالصمد الزلزولي الصعب.. ومن بيتيس إلى ريال مدريد: شكرًا!

فقرات ومقالات
عبدالصمد الزلزولي
ريال بيتيس
ريال مدريد
ألفارو فالز
كيليان مبابي
ريال بيتيس ضد خيتافي
خيتافي
الدوري الإسباني

3 نقاط غالية للغاية وسط تألُق الزلزولي..

في ليلة السابع عشر من سبتمبر 2026، توجهت أنظار أهل المغرب إلى الأندلس؛ لمشاهدة مباراة نادي ريال بيتيس ضد ضيفه خيتافي، ضمن منافسات الجولة الساسة من مسابقة الدوري الإسباني.

السبب في ذلك هو مشاهدة النجم المغربي عبدالصمد الزلزولي، جناح فريق ريال بيتيس الأول لكرة القدم؛ خاصة بعد "الجدل" الذي صاحبه، طوال الأيام الماضية.

وقدّم الزلزولي البالغ من العمر 24 سنة، مستوى جيد للغاية ضد خيتافي؛ ليقود ريال بيتيس للفوز (1-0)، بهدف سجله هو بنفسه في الدقيقة 45.

وبهذه النتيجة.. وصل بيتيس إلى نقطته الخامسة عشر، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب الدوري الإسباني 2026-2027؛ بينما تجمد خيتافي عند النقطة الخامسة، في "المركز الخامس عشر".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور عبدالصمد الزلزولي وفوز ريال بيتيس ضد خيتافي..

  • Villarreal CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    عبدالصمد الزلزولي.. صيف صعب للغاية في 2026

    أولًا وقبل كل شيء؛ يجب التأكيد على أن النجم المغربي الشاب عبدالصمد الزلزولي، عاش صيفًا صعبًا للغاية في 2026.

    صيف الزلزولي الصعب للغاية، في صيف عام 2026؛ جاء لمجموعة من الأسباب المختلفة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الغياب عن بطولة كأس العالم 2026.

    * ثانيًا: غموض مستقبله مع نادي ريال بيتيس الإسباني.

    * ثالثًا: أزمة "قميص سبتة" التي اشتعلت على خلفية مواجهة نادي فياريال الإسباني.

    وبخصوص النقطة الأولى؛ فيجب الإشارة إلى أنه تم استبعاد الزلزولي من قائمة منتخب المغرب الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026، بسبب الإصابة.

    أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية، فاللاعب كان مطلوبًا بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وتحديدًا ناديي نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا؛ ولكن الصفقة فشلت في النهاية، ليستمر مع فريق ريال بيتيس الأول لكرة القدم.

    وأخيرًا.. تعرض الزلزولي لهجومٍ مغربي عنيف للغاية، بعد ارتدائه "قميص سبتة"؛ وذلك على هامش مباراة ريال بيتيس ضد مستضيفه نادي فياريال، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    "قميص سبتة" الذي يدعم القضية الإسبانية؛ جاء بمبادرة من الرابطة المحترفة، في مباريات الدوري المحلي.

    ومن المعروف أن المملكة المغربية، تعتبر مدينة سبتة جزءًا من أراضيها، بينما تؤكد إسبانيا أنها تابعة لسلطتها؛ وهو ما فتح بابًا من الانتقادات والهجوم ضد الزلزولي، بسبب ارتدائه القميص - سالف الذكر -.

    ومن ناحيته.. رد الزلزولي بالتأكيد على أنه لن يعتذر لأي أحد؛ قائلًا إنه ارتدى هذا القميص لدعم "أهل سبتة" مهما كانت جنسيتهم، بعيدًا عن الأمور السياسية.

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  • Real Betis Balompie v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    "دعم عائلي" خاص لعبدالصمد الزلزولي ضد خيتافي!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب التأكيد على أن كل الصعوبات التي عاشها النجم المغربي عبدالصمد الزلزولي في صيف 2026، أثرت على مستواه خلال الموسم الرياضي الحالي.

    ويبدو أن عائلة الزلزولي شعرت بذلك، فأرادت تقديم الدعم الكامل له؛ وذلك بحضور مباراة فريقه ريال بيتيس ضد نادي خيتافي، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    وكأن هذا الحضور العائلي، كان له "مفعول السحر" للزلزولي؛ الذي قدّم أداءً جيدًا للغاية ضد خيتافي، مع تسجيل أول أهدافه في الموسم الرياضي الحالي بقميص بيتيس.

    هدف الزلزولي جاء في الدقيقة 45 من عمر المواجهة ضد خيتافي، مساء اليوم الخميس؛ حيث تم إلغاؤه في البداية بحجة لمس النجم المغربي الكرة بيده، قبل أن يعود الحكم ويحتسبه بتأكيد من غرفة تقنية الفيديو "فار".

    * أرقام عبدالصمد الزلزولي في 2026-27:

    - مباريات: 3.

    - دقائق: 154.

    - مساهمات تهديفية: 1.

    - أهداف: 1.

    - تمريرات حاسمة: 0.

  • Real Betis Balompie v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    رقصة وسجدة.. مشهد يلخص تحرر الزلزولي من الضغوطات!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ حيث أظهر تفاعل النجم المغربي عبدالصمد الزلزولي بعد هدفه في شباك نادي خيتافي الإسباني، "الضغط الكبير" الذي كان يعيشه.

    نعم.. ما سوف نذكره قد يبدو عاديًا للبعض؛ إلا أنه يثبت سعادة الزلزولي الكبيرة وتحرره من الضغوطات، على النحو التالي:

    * أولًا: الزلزولي أخذ "يرقص" بعد الهدف؛ وذلك بصحبة عددٍ من زملائه في صفوف نادي ريال بيتيس الإسباني.

    * ثانيًا: بعد انتهائه من "الرقص"؛ سجد الزلزولي شكرًا لله على هذا الهدف المهم الذي سجله ضد خيتافي.

    نعم عزيزي القارئ، اختلاط مثل هذه المشاعر "الرقصة والسجدة"؛ يؤكد أن اللاعب كان مضغوطًا بالفعل، وأنه كان يحتاج إلى هذا الهدف بشدة.

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  • Real Betis Balompie v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    من بيتيس إلى ريال مدريد وكيليان مبابي.. شكرًا!

    بعيدًا عن النجم المغربي عبدالصمد الزلزولي؛ يجب الإشارة إلى نقطتين مهمتين للغاية بخصوص نادي ريال بيتيس الإسباني، وهما:

    * أولًا: الفوز على ريال مدريد؛ هو العلامة الفارقة في موسم بيتيس.

    * ثانيًا: تألُق الحارس الإسباني ألفارو فاييس؛ أو "قاهر" المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

    وإذا تطرقنا إلى النقطة الأولى؛ يكفي القول إن ريال بيتيس تعرض لهزيمة قاسية للغاية ضد نادي ليفانتي (2-5)، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    هذه الهزيمة كانت كفيلة لأن تهدم موسم بيتيس بالكامل، وتدخله مرحلة الشك؛ إلا أنه من حسن حظه أنه فاز بعدها مباشرة (1-0) ضد العملاق العاصمي ريال مدريد، في الجولة الرابعة.

    هذا الانتصار على الفريق المدريدي، أعاد بيتيس إلى الطريق الصحيح، ليصل الآن إلى "المركز الثالث" في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ15 نقطة؛ مع تحقيق الفوز ضد مستضيفه نادي ليل الفرنسي، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    وبما أننا نتكلم عن الفوز ضد ريال مدريد؛ فيجب التطرق إلى فاييس الذي لعب دورًا مهمًا في ذلك، عندما تصدى لـ"ركلة جزائية" من مبابي.

    ولم يكتفِ حارس بيتيس بذلك؛ بل توجه صوب مبابي بعد التصدي لهذه الركلة، وقام باستفزازه في مشهد مثير.

    ومرة أخرى لعب فاييس دور البطولة مع ريال بيتيس؛ حيث تصدى لأهداف محققة ضد خيتافي - على قلتها -، ليقود فريقه للفوز (1-0) وحصد 3 نقاط غالية.