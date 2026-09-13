بين شائعات "ثنائية زياش" وعرض الليجا .. كل الطرق تؤدي برياض محرز إلى سيناريو كريم بنزيما!

قبل أيام، ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن كريم بنزيما، كان على رادار نادي ليون، بل إنه كان على استعداد للعب لهم مجانًا، إلا أنه مرتبط بعقد مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حتى عام 2030، ليكون سفيرًا للمشروع السعودي، بشرط عدم تواجده في أي مكان خارج دوري روشن.
وبالمثل، خرج الإعلامي سعود الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" مع فيصل الجفن، بتصريح يفيد بأن محرز لا يزال على ذمة برنامج الاستقطاب، بعد تفعيل خيار العام الرابع في عقده، في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يستمر مع الأهلي، ولذلك تم عرضه على الشباب، فيما ردّ على سؤال الجفن حول ما إذا كان راتب محرز مستمرًا رغم مغادرته الأهلي، ليردّ بأن الإجابة على هذا السؤال، مسؤول عنها سعد اللذيذ والنيجيري ميكيل إيمينالو، اللذين رحلا عن برنامج الاستقطاب.
المشابه في سيناريو الثنائي، إنه تم عرضهما على نادي الشباب، بحسب التقارير، بل إن كليهما ارتبط اسمه أيضًا بتوجه محتمل إلى الاتحاد.
هذا الأمر يفتح الباب أمام سيناريوهات محتملة حول وضع رياض محرز الحالي، في ظل الشكوك حول وجوده على ذمة برنامج الاستقطاب، وأن رحيله لنادٍ خارج المملكة، يعني اضطرارًا للتضحية بجزء كبير من راتبه، أو أن أزمة الراتب قد تجعله مضطرًا للانتظار حتى يناير، بعيدًا عن كونه لاعبًا حرًا، حتى تعيد أندية دوري روشن، ترتيب أوراقها، وتدرس احتياجاتها من الصفقات في الفترة الشتوية.
ووفقًا للائحة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، فإنه يحق للجنة الموافقة على تسجيل اللاعب المحترف خارج فترة التسجيل، بشرط أن يكون لدى النادي خانة شاغرة قبل نهاية فترة التسجيل الأخيرة، التي تسبق تقديم الطلب، والمحددة للدوري المشارك به النادي، ضمن العدد المسموح للنادي بتسجيلهم.