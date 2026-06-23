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Algeria World Cup 2026Getty/GOAL
علي رفعت

رياض محرز ضد الأردن: لست ليونيل ميسي وحتى ميزتك الكبرى فقدتها.. وعلى الجزائر أن تسعد لأن الجماهير لا تضع الخطط!

فقرات ومقالات
رياض محرز
الأردن ضد الجزائر
الأردن
الجزائر
كأس العالم
انيس حاج موسى

نعم محرز صنع هدفًا.. ولكن..

تنفست الجماهير الجزائرية الصعداء بعد انقضاء الموقعة المصيرية الحابسة للأنفاس التي جمعت محاربي الصحراء بالمنتخب الأردني الشقيق على ملعب ليفايس ستاديوم بولاية كاليفورنيا الأمريكية لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة لكأس العالم 2026. 

ونجح المنتخب الجزائري في قلب تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى انتصار قيصري وثمين بهدفين مقابل هدف، ليحصد أول ثلاث نقاط له في المشوار المونديالي بعد صدمة الجولة الأولى التي تجرع فيها مرارة الخسارة بثلاثية بيضاء أمام الأرجنتين، بينما ودع النشامى المنافسات بعد تلقيهم الهزيمة الثانية على التوالي. 

ورغم قيمة الانتصار، إلا أن المباراة وضعت خطوطًا حمراء عريضة حول أداء ومستقبل قائد الفريق رياض محرز.


  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    عقدة السن تلاحق المحارب وميسي يكشف المستور

    أثبتت الدقائق الست والسبعون التي خاضها رياض محرز على المستطيل الأخضر أن السن لم يعد يسعفه لمجاراة النسق السريع والتحولات العنيفة التي تفرضها بطولات كأس العالم في العصر الحديث. 

    النجم الأرجنتيني الذي يقترب من إتمام عامه التاسع والثلاثين صال وجال في الجولة الأولى أمام الجزائر والثانية أمام النمسا وقاد بلاده للفوز بل وسجل خمسة أهداف كاملة مبرهنًا على حيوية ذهنية وبدنية استثنائية. 

    في المقابل، بدا محرز بعمر الخامسة والثلاثين عاجزًا عن تقديم الحد الأدنى وظهر كأنه يلعب في وتيرة منفصلة تمامًا عن نسق المونديال السريع، مما جعله يقع في فخ العزلة التكتيكية ويتحول إلى عبء حقيقي على الجبهة اليمنى لكتيبة فلاديمير بيتكوفيتش.


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    لم تتوقف أزمة محرز عند حدود التراجع البدني، بل امتدت لتضرب الميزة الكبرى والماركة المسجلة التي ميزت مسيرته الاحترافية طوال سنوات في الملاعب الأوروبية، وهي التكنيك الخرافي في التحكم بالكرة وامتصاصها بقدمه من الوضع طائرة. 

    تجلت هذه الصدمة الفنية في الدقيقة 19 من الشوط الأول، عندما تلقى محرز تمريرة طولية حريرية وضعته في انفراد صريح وجهًا لوجه مع الحارس الأردني يزيد أبو ليلى، وكان بإمكانها تغيير مسار المباراة ومستقبله في البطولة.

    وبدلاً من إبراز جودته المعهودة في السيطرة الفورية، خذله الاستلام السيئ والتردد الواضح، ليفقد الكرة برعونة مفرطة مهدرًا على الجزائر فرصة هدف تاريخي محقق.


  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    حاج موسى يقلب الطاولة والجماهير لا تضع الخطط 


    جاءت أحداث الشوط الثاني لتؤكد بوضوح أنه من حسن حظ الكرة الجزائرية أن الجماهير والعواطف لا تقود المنتخبات ولا تضع الخطط التكتيكية في المواعيد المصيرية. 

    فبينما خضعت التشكيلة الأساسية تحت ضغط الشارع الإعلامي لإعادة محرز أثبت البديل الشاب أنيس حاج موسى فور نزوله في الدقيقة 75 أن الانصياع التام للعاطفة كان سيؤدي لكارثة، إذ نجح لاعب فينورد في غضون ربع ساعة فقط في فعل ما عجز عنه القائد طوال المباراة، وضخ دماءً حركية فائقة وتفكيك خطوط الأردن المنهكة وصناعة هدف الفوز القاتل. 

    هذه المقارنة تفرض حقيقة تكتيكية لا مفر منها، مشاركة محرز أساسيًا في القادم من المواعيد تماثل اللعب منقوص العدد.

    لا مانع من الاستفادة من خبراته التراكمية لدقائق معدودة في نهاية المباريات، لكن المقعد الأساسي يجب أن يكون من نصيب الطاقة والحيوية التي يمثلها حاج موسى.


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    رغم السواد التكتيكي الذي غلف أداء نجم الأهلي السعودي في اللعب المفتوح، برهن محرز على أن الجودة لا تموت تمامًا في الكرات الميتة.

    وشهدت الدقيقة 69 اللمحة الإيجابية الوحيدة له في اللقاء، عندما نفذ ركلة ركنية متقنة بالمقاس على رأس البديل نذير بن بوعلي أسفرت عن هدف التعادل.

    وبهذه الصناعة الذكية، دون محرز رقمًا قياسيًا مميزًا باعتباره أكبر لاعب إفريقي يصنع هدفًا في تاريخ كأس العالم بعمر 35 عامًا و4 أشهر منذ النسخة الأسطورية للكاميروني روجيه ميلا عام 1990، وهي لمحة رقمية مضيئة في سجل اللاعب التاريخي، لكنها تظل عاجزة عن حجب حقيقة الشلل الهجومي الذي عانت منه المنظومة بسببه طوال تواجده في الملعب.


  • Riyad Mahrez Algeria 2026Getty Images

    بيت القصيد 


    بيت القصيد هنا هو أن قطار كرة القدم الحديثة لا ينتظر أحدًا ولا يعترف بجميل الماضي، فالبطولات المجمعة الكبرى تتطلب مستويات بدنية وفنية فائقة لا مكان فيها للمجاملات أو الأسماء الرنانة.

    والانتصار القيصري على الأردن يجب أن يكون بمثابة جرس الإنذار الأخير للمدرب بيتكوفيتش لترتيب أوراقه بجرأة وشجاعة، ووضع مصلحة المجموعة فوق رمزية القائد قبل مواجهة النمسا الختامية.


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