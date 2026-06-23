رياض محرز ضد الأردن: لست ليونيل ميسي وحتى ميزتك الكبرى فقدتها.. وعلى الجزائر أن تسعد لأن الجماهير لا تضع الخطط!

تنفست الجماهير الجزائرية الصعداء بعد انقضاء الموقعة المصيرية الحابسة للأنفاس التي جمعت محاربي الصحراء بالمنتخب الأردني الشقيق على ملعب ليفايس ستاديوم بولاية كاليفورنيا الأمريكية لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة لكأس العالم 2026.

ونجح المنتخب الجزائري في قلب تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى انتصار قيصري وثمين بهدفين مقابل هدف، ليحصد أول ثلاث نقاط له في المشوار المونديالي بعد صدمة الجولة الأولى التي تجرع فيها مرارة الخسارة بثلاثية بيضاء أمام الأرجنتين، بينما ودع النشامى المنافسات بعد تلقيهم الهزيمة الثانية على التوالي.

ورغم قيمة الانتصار، إلا أن المباراة وضعت خطوطًا حمراء عريضة حول أداء ومستقبل قائد الفريق رياض محرز.



