الحكم على ثنائي الشمال: محرز يسجل وبونجاح "يتفنن في السقوط" .. واحذر يا الهلال من لاعب تعرفه جيدًا!

مع عودة المهاجم بغداد بونجاح من الإيقاف، كان السؤال الأساسي هو: "كيف سيظهر الثنائي الجزائري معًا في الشمال، قبل المباراة الآسيوية أمام الهلال؟".

بقطع النظر عن مستوى الشمال، الذي سيطر على المباراة بنسبة بلغت 69%، وكذلك كان الأكثر تهديدًا على المرمى، بتسع تسديدات من أصل 18 كرة لما بين الخشبات الثلاث، مقابل خمسة لقطر من عشر محاولات، إلا أن ثغرات الخطوط الخلفية، ربما تعد بمثابة "أزمة" للشمال، خاصة وأن مدربه ديفيد براتس، كان قد اشتكى من معاناة الفريق في المباراة الماضية، بعدم الفعالية الكبيرة على المرمى، ولما حضرت، استغل قطر ثغرات الدفاع، لينتصر بتسديدات أقلّ.

رياض محرز وإن كان أفضل - بلغة الأرقام - عن المواجهة السابقة بطبيعة الحال، حيث شارك في هذه المباراة كاملة، إلا أن أهداف قطر، قد أفصحت عن عدم تأثير محرز في التراجع الدفاعي، رغم أنه أظهر قوة بدنية، في كسب 5 من 6 التحامات أرضية، واستردّ الكرة ثلاث مرات.

محرز أظهر أيضًا أنه لا يزال بحاجة للانسجام مع زملائه في الشمال، حيث افتقد لواحدة من أبرز أسلحته أمام نادي قطر، وهي دقة كراته العرضية، بعدما أرسل كرتين ناجحتين فقط من أصل سبع، ناهيك عن كراته الطويلة التي لم ينجح عبر أربع محاولات منها سوى مرة واحدة.

ورغم أدوار محرز، فإن جبهته اليمنى كانت بمثابة شارع مفتوح، أمام تحركات يوهان بولي وجواو بيدرو، الذي سجل وصنع اليوم.

أما عن بغداد بونجاح، فربما كان شعار الأبرز هو "السقوط الأمثل داخل منطقة الجزاء"، لن نقول إنه يتعمد التمثيل، إلا أنه دفع الحكم في أكثر من لقطة للذهاب إلى تقنية الفيديو من أجل مراجعة إعاقاته داخل المنطقة، فاحتسب واحدة ورفض أخرى.

ورغم أن رصيد بونجاح بتسجيله 4 أهداف في أربع مباريات، مختلفة، منها لقاء الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن وضعه تحت الحصار الدفاعي، تسبب في منع تسديدتين له، كما أهدر فرصة محققة، في الدقائق الأخيرة، بانفراد ثم تسديد الكرة فوق العارضة.