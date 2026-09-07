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زهيرة عادل

أحدهم قارن رياض محرز بـ"سرواله" وآخر سبه نجم الهلال .. مطاردة سعود الصرامي لسيموني إنزاجي ليست الأكثر إحراجًا!

فقرات ومقالات
دوري روشن السعودي
الهلال
النصر
الاتحاد
الأهلي
سيموني إنزاجي
كريم بنزيما
كريستيانو رونالدو
عبد الرزاق حمد الله
مالكوم

ما بين التهكم والسخرية وبين "الصحفي يقوم بعمله تحت أي ظروف" .. يتصدر الإعلامي الرياضي السعودي سعود الصرامي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد "مطاردته" للإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال.

ما بين التهكم والسخرية وبين "الصحفي يقوم بعمله تحت أي ظروف" .. يتصدر الإعلامي الرياضي السعودي سعود الصرامي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد "مطاردته" للإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال.

البداية كانت بعد نهاية المؤتمر الصحفي عقب نهاية مواجهة الهلال والشباب في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، حيث حضر الصرامي بشكل طبيعي، لكنه بداعي "لا أحب الأسئلة التقليدية"، قرر انتظار إنزاجي في الخارج للحديث معه.

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ظن إنزاجي أن الأمر وما به أن الإعلامي السعودي يريد التقاط صورة تذكارية معه، وقد فعل، لكنه فوجئ بعد ذلك بإصرار غريب منه على الحصول على بعض التصريحات الخاصة بموقفه من تجديد عقده مع القلعة الزرقاء .. ومن هنا بدأت المطاردة؛ إنزاجي يحاول الفرار والصرامي يمسك بيده محاولًا منعه، وفي الأخير فشل في النيل منه، وغادر مدرب الهلال الساحة.

"مطاردة" هو اللفظ الذي منحته الغالية لفيديو الصرامي مع إنزاجي، فيما تعامل الأول مع الموقف باحترافية كبيرة، ردًا على من سخروا منه، معتبرًا أنه كان يقوم بعمله على طريقته مهما اختلف معه البعض.

هذا الفيديو يعيد المواقف المحرجة التي يتعرض لها بعض المراسلين مع الأجانب في دوري روشن السعودي سواء لسوء فهم أو كموقف طريف متعمد من البعض.

وفي السطور التالية، دعونا نستعرض أبرز تلك المواقف على غرار "مطاردة" سعود الصرامي لسيموني إنزاجي، مع مراعاة اختلاف قوة الإحراج بين موقفه وآخر..


  • مالكوم: أنت مجنون؟!

    في بعض الأوقات، لا يقدر النجوم أن المراسلين يقومون بعملهم لإيصال الحقيقة للجماهير، ويمنحون أنفسهم حق التطاول على صحفي لمجرد أنه طرح سؤالًا لا يوافق هواهم، وهذا ما حدث من الجناح البرازيلي مالكوم..

    مراسل برنامج "نادينا" سأل مالكوم عما إذا كان مواجهة الفيصلي في الجولة الأولى من الموسم الجاري بدوري روشن السعودي هي الأخيرة له بالقميص الأزرق، في ظل التقارير التي تتحدث عن رحيله.

    لكن البرازيلي لم يعجبه السؤال، ووقف للرد بغضب: "هل أنت مجنون؟، متبقي عام على نهاية عقدي مع الهلال".



    المفارقة أن تلك المباراة كانت الأخيرة بالفعل لمالكوم مع الزعيم، ورحل في صيف 2026 نحو الجزيرة الإماراتي.








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  • مقارنة محرز بسروال الفريان

    أحيانًا المبالغة في الترحيب بلاعب عالمي تضع الإعلامي في موقف محرج، وهذا ما تعرض له إبراهيم الفريان..

    الفريان التقى في مرة بالجناح الجزائري رياض محرز خلال فترة تمثيله للأهلي، مهديًا إياه كتابه "مشوار العمر"، الذي يحكي به الإعلامي صولاته وجولاته في ملاعب العالم مع النجوم.

    محرز قَبِل الهدية، لكن الإعلامي لم يتوقف هنا، إنما زاد باندفاع: "أنا أتابعك منذ 20 سنة، والله!"، وهنا استغرب الأول كون مسيرته الكروية عمرها 14-15 عامًا فقط.

    لكن محارب الصحراء أصر على إحراج الفريان قائلًا: "أين كنت قبل 20 سنة؟!"، هنا تلعثم الأخير وحاول تغيير الموضوع، لكن اللاعب أعاد سؤاله، ليخرج الإعلامي بإجابة طريفة: "كنت في المغرب" وسط ضحكات محرز.

    هذا السجال انتهى بالنسبة لمحرز مع مغادرته للساحة، لكنه لم ينته بالنسبة للفريان الذي سخر من الموقف عبر حسابه على منصة "إكس"، معلقًا: "سروالي أشهر منك، شرابي أشهر منك".



  • إحراج بنزيما لمراسلة: "أنتِ ظريفة؟!"

    أحيانًا يقوم بعض المراسلين بألعاب مع نجوم الكرة؛ منها ما يكون ظريفًا بالفعل ومنها ما لا يتقبله اللاعبون، وهذا ما حدث بين النجم الفرنسي كريم بنزيما ومراسلة عقب إحدى المباريات خلال فترته مع الاتحاد..

    المراسلة استغلت إحدى الألعاب التي كانت منتشرة حينها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تبدو أنها تحمل صورة ساخرة للاعب، على أن يكون التحدي هو مدى نجاح المراسل في إقناع النجم بالتوقيع على صورة تسخر منه بالأساس.

    بنزيما رحب في البداية بطلب المراسلة، لكنه حينما دقق في ماهية الصورة، رد باستياء: "هل أنتِ ظريفة؟، أنتِ ظريفة جدًا.. أليس كذلك؟!، هل تحاولين أن تكوني ظريفة أم ماذا؟. خذِ الترند الخاص بكِ وخذِ أغراضك من هنا"، قبل أن يغادر من أمامها.



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  • مطاردة رونالدو

    إبراهيم الفريان الذي يتباهى حاليًا بصداقته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تعرض لموقف مشابه لموقف سعود الصرامي مع سيموني إنزاجي، لكن الفارق أن الأول كان يحاول التقاط صورة تذكارية مع الدون، لكن الأخير تجاهله تمامًا..



  • رفض حمدالله الحديث عن زوجته و"لا تسألوني عن النصر"

    بقدر عصبية المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في الملاعب وأحيانًا خارجها، لكنه من اللاعبين الذين يحترمون المراسلين كثيرًا، ونادرًا ما تجد له موقفًا محرجًا لهم.

    أحد تلك المواقف النادرة كانت خلال بداية مسيرته مع الاتحاد بعد فسخ عقده من النصر، حيث غضب من كثرة أسئلة الصحفيين عن العالمي، ليرد بحزم: "اسمع اسمع، كل مرة تسألونني عن النصر، النصر في قلبي، نادٍ عظيم وجماهيرية عظيمة، أحبهم وأبقى أحبهم، تلك آخر مرة يسألني أحدكم عن النصر، وشكرًا".

    وفي مثال آخر، أحرج حمدالله الإعلامي الرياضي وليد الفراج عندما سأله عن دعم زوجته له، ليرد الساطي: "نحن في المغرب نستحي أن نتحدث عن زوجاتنا، لكنها دعمتني كثيرًا"، قبل أن يغير الموضوع للحديث عن والدته.

    ربما لم يكن السؤال محرجًا للفراج بدرجة كبيرة، لكن تم تداوله على نطاق واسع بين الجماهير المغربية على أن مثل هذه الأسئلة محرجة بالفعل في ثقافتهم وعدم علم الإعلامي السعودي بذلك وضعه في موقف لا يحسد عليه.