"الراتب الضخم يضغطني".. رياض محرز يحسم مستقبله مع الأهلي ويعترف بـ"الحقيقة التي لا يريد الجمهور سماعها"!

وفي هذا السياق.. اعترف النجم الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن "الراتب الضخم" الذي عُرِض عليه؛ كان أحد أسباب انتقاله إلى المملكة العربية السعودية، صيف عام 2023.

وعن ذلك يقول محرز في تصريحات لـ"كورة بريك": "لن أكذب بخصوص جاذبية الجانب المالي، الجميع يعلم ذلك؛ ولكن.. التحدي الأكبر أن تكون جزءًا من المشروع السعودي".

وأضاف النجم الجزائي: "لو كنتُ في عمر الـ20 أو 21، وعُرِض عليّ القدوم إلى السعودية، لكان قراري اختلف".

وشدد محرز على أنه كان يبلغ من العمر 32 سنة؛ عندما جاءته فرصته الانتقال للسعودية، حيث قال لنفسه وقتها: "بصراحة.. قد تكون الحياة في المملكة رائعة".