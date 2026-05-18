"الراتب الضخم يضغطني".. رياض محرز يحسم مستقبله مع الأهلي ويعترف بـ"الحقيقة التي لا يريد الجمهور سماعها"!

فتح النجم الجزائري رياض محرز قلبه؛ وذلك بعد مرور 3 سنوات على انتقاله إلى الملاعب السعودية، وتحديدًا عملاق جدة الأهلي.
محرز قاد الأهلي خلال هذه السنوات الثلاث؛ للتتويج بـ3 ألقاب رسمية، هي "دوري أبطال آسيا للنخبة (مرتان) وكأس السوبر السعودي".
وفي هذا السياق.. اعترف النجم الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن "الراتب الضخم" الذي عُرِض عليه؛ كان أحد أسباب انتقاله إلى المملكة العربية السعودية، صيف عام 2023.
وعن ذلك يقول محرز في تصريحات لـ"كورة بريك": "لن أكذب بخصوص جاذبية الجانب المالي، الجميع يعلم ذلك؛ ولكن.. التحدي الأكبر أن تكون جزءًا من المشروع السعودي".
وأضاف النجم الجزائي: "لو كنتُ في عمر الـ20 أو 21، وعُرِض عليّ القدوم إلى السعودية، لكان قراري اختلف".
وشدد محرز على أنه كان يبلغ من العمر 32 سنة؛ عندما جاءته فرصته الانتقال للسعودية، حيث قال لنفسه وقتها: "بصراحة.. قد تكون الحياة في المملكة رائعة".
واستكمالًا لحديثه.. اعترف النجم الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن "الراتب الضخم" الذي يتحصل عليه في المملكة العربية السعودية؛ يُمثّل عامل ضغط عليه، من جانب آخر.
وشرح محرز هذا الضغط؛ بالقول: "أنا مسلم، وأؤمن بأن المال الذي يأخُذه الشخص، يجب أن ينعكس على ما يقدّمه".
وبناء على ذلك.. أكد النجم الجزائري أنه يسعى لتقديم المزيد دائمًا؛ وليس أن يأخُذ "الراتب الضخم"، ثم يقول "لا أهتم بما سيحدث بعد ذلك".
وعلى جانب آخر.. حسم النجم الجزائري رياض محرز مستقبله مع عملاق جدة الأهلي؛ حيث يرتبط بعقدٍ مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2027.
وأعلن محرز رغبته في الاستمرار مع الأهلي؛ مشددًا على أن هذا الأمر ينطبق على جميع زملائه، في صفوف الفريق الأول.
وتابع: "السعوديون وفروا لنا كل شيء في هذا المشروع.. جميع المحترفين الأجانب سعداء، ولا أحد يرغب في الرحيل".
وشدد محرز على أن حلمه الآن مع الأهلي، هو التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد الحصول على النخبة الآسيوية، مرتين متتاليتين.
وخرج رياض محرز باعتراف مثير؛ بالقول: "الحقيقة أن التتويج بلقب دوري روشن، أصعب من النخبة الآسيوية".
ورغم أن هذه الحقيقة يعلمها الكثيرون؛ إلا أن جمهور الأهلي لا يريد سماعها، خاصة أن بعض المُنافسين يحاولون التقليل من إنجاز الفريق القاري.
إلا أن محرز أوضح أن هذا رأيه مع جميع الأندية التي لعب لها؛ حيث يرى أن بطولة الدوري تحتاج إلى عمل يومي وأسبوعي منتظم، عكس المسابقات القارية.
واستطرد النجم الجزائري: "لكن في الأهلي.. بطولة النخبة الآسيوية تعد إنجازًا تاريخيًا؛ لأن الفريق لم يتوّج بها من قبل".
وأخيرًا.. رد النجم الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على التساؤلات بشأن إمكانية استقراره في المملكة العربية السعودية؛ بعد اعتزاله بشكلٍ نهائي.
وبخصوص ذلك يقول محرز: "أنا أحب العيش في السعودية.. هذا لا يعني أنني سأبقى فيها للأبد؛ ولكنني لست ضد الفكرة أيضًا".
وأشاد النجم الجزائري بمدنية جدة، معتبرًا أن أجواءها مريحة أكثر من العاصمة الرياض، خاصة في الفترة من نوفمبر إلى مايو من كل عام.
كما اعتبر أن جماهير الأهلي، لها طابع خاص للغاية؛ حيث يعشقون ناديهم بشكلٍ غير طبيعي، ويساندونه في كافة الظروف.