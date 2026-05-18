أحمد فرهود

رياض محرز يبرئ بيب جوارديولا.. ويكشف: كنتُ أحلم باللعب في برشلونة وهكذا أنقذ والدي مسيرتي بعد وفاته!

كواليس مثيرة في حياة رياض محرز..

تحدث النجم الجزائري رياض محرز، جناح عملاق جدة الأهلي، عن سر نجاحه في عالم الساحرة المستديرة؛ بالإضافة إلى فترة عمله مع المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

محرز تدرب تحت يد جوارديولا، في صفوف فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم؛ وذلك في الفترة من 2018 إلى 2023، قبل الانتقال إلى الأهلي.

    هكذا أنقذ والد رياض محرز مسيرته رغم وفاته!

    وفي هذا السياق.. أكد رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن والده "الراحل"؛ هو صاحب الفضل الأول في نجاحه، بعد الله عز وجل.

    محرز أشار في تصريحات مع "كورة بريك"، إلى أنه نشأ وهو يُشاهد والده يلعب الكرة؛ حيث كان مهتمًا كثيرًا بهذه اللعبة.

    وأضاف محرز: "بعد وفاة والدي، وأنا في سن الخامسة عشر، لم أكن أعرف ماذا سأفعل في مستقبلي؛ بل أنني فكرت أحيانًا في التوقف، وعدم إكمال ممارستي لكرة القدم".

    وشدد النجم الجزائري، على أنه في كل مرة فكر فيها بالتوقف؛ كان يتذكر والده على الفور، ليقول لنفسه "لابد أن أنجح من أجل عائلتي".

    حلم رياض محرز باللعب في صفوف نادي برشلونة

    وعلى جانب آخر.. اعترف النجم الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أنه كان يحلم دائمًا باللعب في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة، أو تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

    واعترف محرز أنه كان يستمتع بمشاهدة جيل برشلونة، تحت قيادة جوارديولا؛ وذلك في الفترة من 2008 إلى 2012، والذي قدّم فيها الفريق الكتالوني كرة ممتعة للغاية.

    وتابع: "منذ ذلك الوقت.. كنتُ أتمنى أن ألعب في برشلونة؛ حتى جاءتني الفرصة للعمل مع بيب نفسه في نادي مانشستر سيتي، صيف 2018".

    رياض محرز يبرئ جوارديولا من تهمة "تقييد اللاعبين"!

    واستكمالًا لتصريحاته عن بيب جوارديولا.. قام النجم الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بتبرئة المدير الفني الإسباني؛ من اتهامات تقييده اللاعبين تكتيكيًا، وعدم إعطائهم الحرية فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    وعن ذلك يقول محرز: "جوارديولا كان يعطي اللاعبين - خاصة المهاجمين -، حرية كبيرة للتصرف بالكرة؛ وذلك عندما يستلمونها".

    وأوضح النجم الجزائري أن كل ما في الأمر؛ هو أن المدير الفني الإسباني يطالب لاعبيه بالتمركز الصحيح حتى استلام الكرة، ومن ثم يترك لهم الحرية في التصرف بها.

    ونوه إلى أن بيب جوارديولا، يعشق إيصال أفكاره إلى لاعبيه؛ قائلًا: "أحيانًا قبل مباريات الحسم، كان يعقد الكثير من الاجتماعات معنا.. وفي أحيانٍ أخرى كان يصل الأمر إلى النوم في النادي".

    واستطرد محرز: "لكن بمرور السنوات، أصبح جواريولا أكثر هدوءًا؛ خاصة بعدما تعود اللاعبين على أفكاره، حيث لم يعد هُناك حاجة للاجتماعات الكثيرة".

    رياض محرز يتحدث عن نجوم مانشستر سيتي السابقين

    أخيرًا.. ركز النجم الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على 3 نجوم "سابقين" في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

    * ثانيًا: صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروينه.

    * ثالثًا: النجم الإسباني دافيد سيلفا.

    وقام محرز بوصف أجويرو بـ"المذهل"؛ قائلًا: "كان قصيرًا؛ ولكن مميز للغاية في الكرات الرأسية، ويمتلك جودة إنهاء الهجمات باليمين أو اليسار".

    أما عن سيلفا.. شدد محرز على أنه لم يكن من الممكن رؤية هذا اللاعب، من غير قول كلمة "واو" من شدة الإعجاب؛ حيث كان تحكمه بالكرة ولمسته الفنية، مذهلين.

    وبخصوص دي بروينه؛ فقد اعترف محرز بأنه لم ير لاعب مثله، مرجعًا الفضل في تطويره إلى المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، الذي نجح في إظهار أفضل إمكاناته.